Le Burkina Faso a lancé un mandat d'arrêt international contre Camille Makosso pour apologie du terrorisme. Que risque l'influenceur ivoirien ? Analyse.

Ouagadougou, 13 novembre 2026. Le procureur général près la Cour d'appel, Pinguedewindé Désiré Sawadogo, a pris la parole au Tribunal de grande instance Ouaga II. Il a annoncé une série de poursuites. La plus commentée vise un homme que l'opinion ouest-africaine connaît sous le surnom de « Général Makosso ».

Camille Makosso est pasteur, influenceur et activiste ivoirien. Il anime des directs sur Facebook où il commente la politique régionale. Il y a pris position à plusieurs reprises contre les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel (AES). Vendredi, la justice burkinabè a décidé de le poursuivre pour « apologie du terrorisme » et « complicité d'association de malfaiteurs terroristes ».

Ce que dit exactement le parquet

Les chefs d'accusation sont précis. Ils relèvent des articles 131-4, 131-5, 131-8, 316-1, 361-2, 361-3, 361-19, 362-1 et 362-2 du code pénal burkinabè. Le parquet n'a pas détaillé, lors du point de presse, la teneur exacte des messages reprochés à Makosso, ni leurs dates de diffusion.

Ce que l'on sait, c'est que la procédure s'inscrit dans un cadre plus large. Le Pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme a ouvert plus de six procédures visant plus de 45 personnes physiques et morales. Parmi elles : l'ancien chef de la transition burkinabè Paul-Henri Sandaogo Damiba, François Compaoré, la chaîne France 24, et le cyberactiviste ivoirien Khalil Diaby. Des demandes d'extradition et d'entraide pénale ont été transmises à plusieurs États, dont la Côte d'Ivoire, les États-Unis et la France. Le parquet a également sollicité Meta pour identifier les administrateurs de pages Facebook jugées complices.

Un mandat, pas une condamnation

Le mandat d'arrêt international est un outil de coopération judiciaire. Il vise à faire rechercher une personne au-delà des frontières de l'État qui poursuit, en vue de son arrestation et de sa remise. Il ne signifie ni que la personne a été arrêtée, ni qu'elle a été reconnue coupable. La présomption d'innocence s'applique.

Concrètement, Camille Makosso s'expose à une interpellation lors de ses déplacements dans des pays qui coopèrent étroitement avec le Burkina Faso, si une notice rouge d'Interpol est diffusée. En Côte d'Ivoire, en revanche, l'exécution du mandat se heurte à un verrou juridique de taille.

Le verrou ivoirien

Abidjan et Ouagadougou sont liés par un accord d'extradition conclu le 30 juillet 2014. Mais la loi ivoirienne de 2024 impose le refus de l'extradition si la personne réclamée possédait la nationalité ivoirienne au moment des faits présumés. Camille Makosso est Ivoirien. Il ne peut donc pas être remis aux autorités burkinabè par son propre pays.

Le dossier pourrait, au mieux, être transféré devant une juridiction ivoirienne. À une condition : que les faits reprochés constituent aussi une infraction pénale en Côte d'Ivoire, et qu'ils ne relèvent pas d'une simple opinion politique. C'est là que le dossier devient une affaire d'interprétation judiciaire.

Les peines encourues

Si Makosso était un jour arrêté hors de Côte d'Ivoire et remis à la justice burkinabè, les peines prévues par le code pénal sont lourdes. Pour apologie publique d'actes de terrorisme : de un à dix ans de prison, assortis d'une amende d'un à dix millions de francs CFA. Pour faits de terrorisme, le nouveau Code pénal adopté en octobre 2026 a rétabli la peine capitale pour les infractions les plus graves. Les actes terroristes sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité, voire de la peine de mort.

Makosso, l'itinéraire d'un influenceur sous tension

Camille Makosso n'en est pas à son premier affrontement avec la justice. En Côte d'Ivoire, il a été arrêté par le passé pour des propos contre le président Alassane Ouattara. En septembre 2025, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) a démenti son statut de journaliste et menacé de poursuites pour usurpation de titre. En octobre 2026, il a publiquement demandé pardon à Alassane Ouattara dans une vidéo, tout en réaffirmant sa loyauté envers le chef de l'État ivoirien.

Cette procédure burkinabè intervient dans un contexte régional tendu. Le Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, est engagé dans une lutte armée contre des groupes djihadistes. Le pays a durci son arsenal judiciaire et créé un pôle spécialisé pour réprimer les contenus en ligne jugés favorables aux groupes armés. Makosso, qui critique régulièrement l'AES sur les réseaux sociaux, entre dans le viseur de cette mécanique.

Ce qui n'est pas vérifié

Le parquet n'a pas rendu publics les messages précis reprochés à Camille Makosso. Nous n'avons pas pu consulter le mandat d'arrêt lui-même, ni les pièces du dossier. La Côte d'Ivoire n'a pas publié de réaction officielle à la demande d'entraide pénale. Camille Makosso n'a pas été joint par la rédaction avant publication.

Une question reste ouverte : un influenceur qui critique des chefs d'État sur Facebook peut-il être poursuivi pour terrorisme ? La réponse dépendra de ce que les juges burkinabè mettront derrière les mots « apologie » et « complicité ».

C'est quoi, exactement, ce mandat d'arrêt ?

C'est une demande officielle du Burkina Faso à d'autres pays : « Si vous trouvez Camille Makosso chez vous, arrêtez-le et rendez-le-nous. » Ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Ça veut dire qu'il est recherché.

Qu'est-ce qu'on lui reproche ?

Le parquet parle d'« apologie du terrorisme » et de « complicité d'association de malfaiteurs terroristes ». Concrètement, ses publications sur Facebook. Mais on ne sait pas encore quels posts précis sont visés.

Est-ce qu'il peut être arrêté en Côte d'Ivoire ?

Non. La loi ivoirienne interdit d'extrader un Ivoirien. Makosso est Ivoirien. Abidjan ne peut pas le livrer à Ouagadougou.

Et s'il voyage ailleurs ?

Là, ça dépend. Si le Burkina obtient une notice rouge d'Interpol, il peut être arrêté dans un pays qui coopère avec Ouagadougou. C'est le vrai risque pour lui.

Qu'est-ce qu'il risque au Burkina ?

Pour apologie du terrorisme : un à dix ans de prison. Pour terrorisme : perpétuité, voire peine de mort depuis le nouveau Code pénal d'octobre 2026.

Pourquoi le Burkina s'en prend à lui maintenant ?

La justice burkinabè a lancé une vaste opération contre les voix critiques de l'AES sur les réseaux sociaux. Makosso critique régulièrement les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Il est l'une des 45 personnes visées.