Deux sélections au statut et palmarès différents

Après la dernière trêve assez satisfaisante pour bon nombre de nations, ces dernières enchainent avec d’autres oppositions à travers des MATCHS AMICAUX INTERNATIONAUX. Des rencontres qui leur seront bénéfiques pour se donner un statut au classement FIFA et ainsi se mettre en pole position. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour donner du sourire à travers Supergooal !

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Solidifier les effectifs avec une bonne harmonie

C’est une phase importante que certaines nations abordent et le match ARGENTINE – COSTA RICA constituera l’une des affiches qui fera foi pour les fans et du grand public amoureux du beau jeu. Une rencontre entre deux sélections nationales au style différent et qui comptent se donner à fond pour avoir un bon résultat mais surtout donner du temps de jeu. L’ARGENTINE deuxième au classement FIFA avec sa côte de 1.11 a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire à travers un résultat positif et ainsi se mettre en confiance pour espérer engranger plus de confiance dans son effectif. Un résultat qui permettra aux coéquipiers de JULIAN ALVAREZ de garder la cadence avec la victoire mais aussi de gagner en confiance pour la suite. Une occasion idoine pour convaincre les nombreux fans.

Mais il faudra cependant se méfier du COSTA RICA avec sa cote de 17.64 ne se laissera pas faire aussi facilement mais ira donner le meilleur de lui sur le terrain afin de défendre son honneur devant son vis-à-vis et pourquoi ne pas renverser la vapeur avec un résultat satisfaisant qui le mettra en confiance et grappiller une ou deux places au classement FIFA. Un match à enjeu certes pour ce dernier afin ne pas se faire prendre au piège et ainsi garder toutes ses chances pour la suite. La mission ne sera pas facile pour les coéquipiers de ANDREY SOTO mais leur détermination et le collectif pourront jouer en leur faveur pour espérer déjouer les pronostics.

Ce sera la 7ème opposition entre les deux nations toutes compétitions confondues avec 02 victoires pour l’ARGENTINE contre une victoire pour le COSTA RICA et 03 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, ARGENTINE