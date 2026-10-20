MISS & MISTER AFRICA LUXEMBOURG & 3 FRONTIÈRES 2026 : DORCAS GABIAM ET STÉPHANE NGANHOU, DEUX VISAGES DE LA BEAUTÉ AFRICAINE AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ

Au Luxembourg, l’Afrique a une nouvelle fois célébré sa jeunesse, sa diversité culturelle, son élégance et son engagement social. La deuxième édition du concours Miss & Mister Africa Luxembourg & 3 Frontières, organisée par l’ASBL Maison d’Espoir, a consacré deux jeunes ambassadeurs d’une Afrique ambitieuse et solidaire : Dorcas Gabiam et Stéphane Nganhou. Deux couronnes, deux parcours et surtout deux projets humanitaires qui donnent à la beauté une dimension profondément humaine.

DUDELANGE, VITRINE DE L'EXCELLENCE ET DE LA DIVERSITÉ AFRICAINE

L’Afrique dans toute sa splendeur ! Un continent jeune, dynamique, riche de ses cultures, de ses traditions et de ses innombrables talents, qui continue de rayonner bien au-delà de ses frontières.

C’est au Grand-Duché de Luxembourg, véritable carrefour européen du multiculturalisme, de la diversité et du vivre-ensemble, que cette Afrique plurielle a trouvé une nouvelle occasion d’exprimer toute sa richesse.

Le 10 octobre 2026, la ville de Dudelange, située dans le sud du Luxembourg, a accueilli la grande finale de la deuxième édition de Miss & Mister Africa Luxembourg & 3 Frontières, un rendez-vous culturel et social porté par l’ASBL Maison d’Espoir.

Dans une atmosphère de fête, d'élégance et de fierté identitaire, cette célébration de la beauté africaine a connu son apothéose avec le couronnement de deux étoiles montantes : Dorcas Gabiam, élue Miss Africa Luxembourg & 3 Frontières 2026, et Stéphane Nganhou, sacré Mister Africa Luxembourg & 3 Frontières 2026.

Mais derrière l’éclat des couronnes et le prestige de cette consécration se dessine une ambition autrement plus profonde : celle de faire émerger une génération de jeunes Africains conscients de leurs responsabilités envers leurs communautés et leur continent d’origine.

DEUX COURONNES, DEUX ENGAGEMENTS, UNE MÊME VOLONTÉ DE CHANGER LES CHOSES

Loin des concours de beauté traditionnels, où l’apparence constitue parfois le principal critère de distinction, Miss & Mister Africa Luxembourg & 3 Frontières entend placer l’intelligence, l’excellence, la responsabilité et l’engagement citoyen au cœur de son identité.

Pour Dorcas Gabiam, désormais ambassadrice de la beauté africaine au Luxembourg, le mandat s’inscrit dans une démarche humanitaire particulièrement significative.

Son projet vise à contribuer à la reconstruction de l’orphelinat Agape, sinistré au Togo, afin d'offrir aux enfants concernés de meilleures conditions d’accueil, de protection et d’épanouissement.

Une initiative qui traduit une conviction essentielle : aucun enfant ne devrait être privé de dignité, de sécurité et d’espoir en raison des difficultés de la vie.

De son côté, Stéphane Nganhou entend mettre sa visibilité au service d’un autre combat tout aussi fondamental : la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, notamment au Cameroun.

À travers cet engagement, le nouveau Mister Africa souhaite contribuer à la sensibilisation, à la prévention et à la mobilisation contre des violences qui continuent de fragiliser de nombreuses familles.

Deux projets différents, mais une même philosophie : faire de la notoriété acquise un instrument de solidarité et de transformation sociale.

MAISON D’ESPOIR : QUAND LA BEAUTÉ DEVIENT UN LEVIER D’IMPACT SOCIAL

À travers cette initiative, l’ASBL Maison d’Espoir poursuit une vision qui dépasse largement les podiums, les défilés et les distinctions honorifiques.

Pour l’association, Miss & Mister Africa Luxembourg & 3 Frontières constitue avant tout un espace d’expression, de découverte de soi, de valorisation des compétences et d’affirmation culturelle.

Il s’agit d’offrir à la jeunesse africaine et afrodescendante une plateforme capable de révéler ses talents, de renforcer sa confiance et de favoriser son implication dans la société.

L’ambition est claire : former de véritables ambassadeurs culturels et sociaux, porteurs de valeurs universelles et de projets susceptibles d’inspirer, de mobiliser et de produire des résultats concrets.

Cette démarche prend tout son sens dans un environnement européen où les questions d’identité, d’intégration, de transmission culturelle et de cohésion sociale occupent une place importante.

En associant beauté, culture et solidarité, Maison d’Espoir rappelle que la diaspora africaine ne se limite pas à la célébration de ses origines. Elle peut également devenir une force de proposition et d’action au bénéfice des populations les plus vulnérables.

UN MANDAT DÉJÀ MARQUÉ PAR DES RENCONTRES DE PRESTIGE

À peine couronnés, les deux lauréats ont entamé un programme d’activités destiné à renforcer leur visibilité et à donner une portée institutionnelle à leurs engagements.

Le 17 octobre 2026, Dorcas Gabiam et Stéphane Nganhou ont participé, en qualité d’invités spéciaux, à la Luxembourg Fashion Week 2026, organisée à l’Hôtel Le Royal.

Cette présence leur a permis de représenter l’élégance, la créativité et la diversité de la mode africaine dans un environnement consacré à la valorisation des talents et des expressions artistiques.

Deux jours plus tard, le 19 octobre 2026, leur agenda s’est poursuivi par une visite auprès de Son Excellence Edna Monteiro, ambassadrice de la République du Cap-Vert auprès du Grand-Duché de Luxembourg.

Une rencontre d’autant plus symbolique que la diplomate avait pris part à la grande finale du 10 octobre en qualité de représentante diplomatique africaine.

Cette étape illustre la volonté des organisateurs d’inscrire le concours dans une dynamique d’ouverture, de dialogue institutionnel et de coopération culturelle.

Pour les deux nouveaux ambassadeurs, ces premières activités annoncent un mandat riche en rencontres, en expériences et en opportunités de promouvoir leurs causes respectives.

LA DIASPORA AFRICAINE, UNE FORCE DE SOLIDARITÉ ET D’ESPÉRANCE

Au-delà de la réussite de cette deuxième édition, Miss & Mister Africa Luxembourg & 3 Frontières soulève une question essentielle : comment transformer le rayonnement culturel de la diaspora en actions concrètes au service du développement humain ?

Pour Maison d’Espoir, la réponse passe par l’implication de la jeunesse, la mobilisation des partenaires et la construction de passerelles entre l’Europe et l’Afrique.

Dans un monde marqué par les inégalités, les violences et les difficultés sociales, la solidarité demeure l’une des valeurs les plus précieuses à transmettre aux générations futures.

« Tendre la main aux plus nécessiteux, c’est construire un véritable espoir pour tous et une espérance pour le futur. »

Cette philosophie résume l’esprit d’une initiative qui entend rappeler que la grandeur d’une société ne se mesure pas uniquement à ses réussites individuelles, mais également à sa capacité à protéger les plus fragiles.

L’ASBL Maison d’Espoir lance ainsi un appel aux partenaires institutionnels, aux entreprises, aux sponsors, aux mécènes et aux donateurs afin d’accompagner les projets portés par les deux lauréats.

Car derrière chaque initiative soutenue se trouve une possibilité de changer une vie, de restaurer une dignité ou de redonner confiance à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

CAP SUR LA PROCHAINE ÉDITION

Alors que Dorcas Gabiam et Stéphane Nganhou entament leur mandat, l’association Maison d’Espoir regarde déjà vers l’avenir.

Les inscriptions à la prochaine édition de Miss & Mister Africa Luxembourg & 3 Frontières sont d’ores et déjà ouvertes, offrant à une nouvelle génération de jeunes talents l’occasion de rejoindre cette aventure culturelle, humaine et solidaire.

Plus qu’un concours, c’est une invitation à oser, à entreprendre, à représenter dignement ses origines et à devenir acteur du changement.

Au Luxembourg, la beauté africaine ne se contente plus de séduire les regards. Elle porte désormais une voix, défend des causes et nourrit l’espoir d’un avenir meilleur.

Et si la plus belle des couronnes était finalement celle que l’on porte dans le cœur, au service des autres ?