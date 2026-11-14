Une affiche qui tiendra toutes ses promesses

La bataille est lancée pour chaque sélection nationale pour faire son bonhomme de chemin dans cette phase de compétition et chaque rencontre est une opportunité pour le public de vivre des moments inédits.

A l’occasion des matchs de la 6ème journée phase de groupes en EUROPE – NATIONS LEAGUE le temps s’arrêtera pour suivre une rencontre pas comme les autres entre clubs d’histoire qui essaient bon an mal an à se faire une place avec de résultats à la hauteur de leur prestation. Le leader des Paris sportifs mettra tout en œuvre pour faire des heureux à travers Supergooal !

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Un face-à-face entre deux nations qui se donneront sur le terrain

La belle opposition Espagne – ANGLETERRE est l’équation à résoudre pour rendre la semaine magnifique et surtout plaisante. Une rencontre qui tiendra toutes ses promesses au regard de l’enjeu de ce duel et du résultat attendu de part et d’autre dans cette phase de compétition. L’Espagne première et leader au classement de ce groupe C avec sa cote de 1.55 est donné favori de ce duel et devra tout faire pour l’emporter devant son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et obtenir un bon résultat qui lui permettra non seulement de rester sur sa dynamique face à ce dernier mais aussi en gagnant en confiance pour la suite. Un match que les poulains de LUIS DE LA FUENTE comptent se donner à fond pour rester sur leur bonne dynamique depuis le départ et mettre ses concurrents en alerte de la rivalité qui sera au centre de toutes rencontres. En face on retrouvera l’ANGLETERRE deuxième au classement de ce groupe avec sa cote de 4.80 ne viendra pas avec l’idée d’être vaincu d’avance mais avec l’intention d’aller donner le meilleur d’elle sur le terrain et pourquoi ne pas aller réaliser un bon résultat pour sauver son honneur dans ce face-à-face en venant déjouer les pronostics avec une victoire à la clé qui lui sera bénéfique pour prendre le dessus sur son concurrent et ainsi revenir au classement tout en se mettant en confiance. Un match qui s’annonce difficile pour les hommes de THOMAS TUCHEL qui devront mouiller le maillot pour ne pas se faire coiffer au poteau mais défendre bec et ongle leur statut dans ce match pas comme les autres.

Ce sera la 30ème fois toute compétition confondue que les deux nations s’affrontent avec 13 victoires pour les anglais contre 12 victoires pour les espagnols et 04 matchs nuls.

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