À l'approche des municipales de février 2027, Yaoundé 5 est devenu le théâtre d'un contraste saisissant. D'un côté, un prétendant qui multiplie les coups d'éclat. De l'autre, un maire sortant qui oppose le calme, le travail et la procédure.

YAOUNDÉ 5 - La pré-campagne a déjà commencé à Yaoundé 5, et elle ne se joue plus seulement sur les projets, mais sur les images.

Joël Christian Engoudou, nouveau venu sur la scène politique locale, cherche à s'imposer comme candidat à la mairie. Depuis plusieurs semaines, il multiplie les actions de visibilité dans l'arrondissement : banderoles aux carrefours, annonces de dons, distributions de tee-shirts, organisation d'une « marche patriotique », vidéos relayées sur les réseaux sociaux.

Une stratégie assumée : exister vite, exister fort, exister partout.

Le 6 Novembre 2026, lors des célébrations de l'anniversaire de l'accession au pouvoir du chef de l'État, il s'est présenté avec ses partisans, revendiquant la mobilisation des jeunes.

Le point culminant de cette stratégie a eu lieu le 18 novembre 2026. Joël Christian Engoudou s'est rendu à la mairie de Yaoundé 5, caméra en main, accompagné de ses soutiens, pour dénoncer la non-signature de documents liés à sa candidature. La scène, filmée et diffusée, a fait le tour des réseaux sociaux.

Pour ses détracteurs, c'est la preuve d'une méthode : créer l'incident pour créer l'événement. Pour ses partisans, c'est la preuve d'un candidat qui ne se laisse pas faire.

Face à l'agitation, la méthode Bala

En face, Augustin Bala n'a pas suivi le même chemin.

Maire de Yaoundé 5 depuis 2020, président de la section RDPC du Mfoundi 5, il n'a répondu ni par une vidéo, ni par une polémique. Selon sa cellule de communication, il a choisi d'imposer le calme, la paix et le vivre-ensemble dans sa circonscription.

Pas de contre-attaque publique. Pas d'escalade. Laisser les procédures suivre leur cours.

Une attitude que ses soutiens qualifient de républicaine. Et qui, paradoxalement, a renforcé son image : pendant que l'autre camp s'agite, le maire travaille.

Car pendant ce temps, la mairie a poursuivi ses activités habituelles, notamment la « Journée de l'Action Sociale », organisée depuis 2020, avec des soins médicaux gratuits et des dons dans plusieurs quartiers.

L'expérience contre la précipitation

Le contraste est aussi celui de l'expérience.

Augustin Bala, diplômé de l'ENAM, a un parcours qui s'étale sur près de 40 ans au RDPC :

1988 : président de cellule OJRDPC à Djoungolo 12

1996 : président de la section OJRDPC du Mfoundi 5, à la création de Yaoundé 5

2002 : réélu président de section, élu député suppléant du Mfoundi

2015 : élu président de la section RDPC du Mfoundi 5

2020 : élu maire de Yaoundé 5

2021 : réélu président de section

À cela s'ajoute une longue expérience d'organisation des scrutins : président ou vice-président de la commission communale pour les présidentielles de 1992 à 2025, les législatives et municipales, les sénatoriales et les régionales.

Face à ce parcours, Engoudou apparaît, aux yeux de nombreux militants, comme un candidat encore en phase d'apprentissage des codes du parti et de la gestion communale.

L'enjeu pour Yaoundé 5

Au-delà du duel, la question est simple pour les électeurs de Yaoundé 5 : veut-on une mairie qui se conquiert par le spectacle, ou une mairie qui se gère par le travail ?

Les coups d'éclat font du bruit sur Facebook. Ils ne construisent ni une route, ni un centre de santé, ni un projet pour les jeunes.

En choisissant la sérénité, Augustin Bala tente de ramener le débat sur le terrain du bilan et du projet. C'est là, et non sur les vidéos, que se jouera l'élection de février 2027.

Reste à savoir si les instances du RDPC valideront la candidature de Joël Christian Engoudou. Mais une chose est déjà claire à Yaoundé 5 : la politique du coup d'éclat a trouvé en face d'elle la politique du calme.