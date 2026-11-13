Le gouvernement équato-guinéen exige de la FEGUIFUT la preuve de l’usage des fonds FIFA et CAF. Sans rapport, l’aide publique sera limitée après Zimbabwe–Nzalang.

Malabo met le football à l’épreuve du justificatif

Palais du Peuple, Malabo, 10 novembre 2026. La réunion n’a pas fuité dans la presse locale. Elle a été rendue publique par le communiqué de la Vice-présidence, le lendemain, à 11 h 38. Autour de la table : le Premier ministre Manuel Osa Nsue Nsua, le ministre des Sports, le président de la FEGUIFUT Venancio Tomás Ndong Michá. Et Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la République, qui pose une condition simple. Le gouvernement continuera de financer le football national si et seulement si la fédération produit un état détaillé des subventions reçues de la FIFA et de la Confédération africaine de football (CAF).

Le montant avancé par la Vice-présidence : plus de 1,6 milliard de FCFA. Sur quelle période exactement ? Le communiqué officiel parle des « deux dernières années ». Le brief gouvernemental, lui, laisse entendre un rythme annuel. Personne, à Malabo, n’a clarifié la différence. Et c’est précisément le problème.

« Nous aimerions savoir comment et à quoi sont consacrées les subventions et les aides institutionnelles que la FEGUIFUT reçoit de la FIFA et de la CAF. »

La phrase est signée Obiang Mangue. Elle n’est pas une menace en l’air. Le calendrier est déjà fixé : la limitation des financements publics interviendra après les deux rencontres du Nzalang Nacional contre le Zimbabwe, aller et retour. Le match aller s’est joué le jeudi 12 novembre 2026 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Score : 0-0. Le retour est programmé le 16 novembre. Passé cette date, le robinet public se ferme jusqu’à réception du rapport.

Ce que l’État paie encore, et ce que la fédération ne montre pas

Le gouvernement ne dit pas que la FEGUIFUT ne reçoit rien. Il dit l’inverse. Il dit que la fédération reçoit et qu’elle ne rend pas compte. Pendant ce temps, c’est toujours l’État qui construit les infrastructures sportives, qui finance les championnats nationaux, qui prend en charge les déplacements et les coûts de fonctionnement des sélections.

Une anecdote, glanée dans les communiqués de la fédération elle-même, éclaire le déséquilibre. En 2026, la FEGUIFUT a dû demander à la CAF une prorogation de la fin de la LIFGE, le championnat féminin, jusqu’au 31 juillet. Motif : les ressources externes n’étaient pas encore libérées. La fédération explique, dans ses propres documents, « la volonté permanente de la FEGUIFUT d’être au côté de ses clubs, même lorsque les ressources externes n’ont pas encore été débloquées ». Traduction : elle avance sur fonds propres ou sur subvention d’État en attendant la FIFA et la CAF. Alors, où passe l’argent des instances internationales quand il arrive ?

La question n’est pas rhétorique. Elle a un précédent. Le 29 février 2024 un jeudi , Obiang Mangue avait déjà convoqué la FEGUIFUT au Palais du Peuple. À l’issue de la réunion, le gouvernement avait accordé trente jours à la fédération pour justifier sa gestion financière des deux derniers exercices. Un comité de contrôle des libérations avait même été proposé. Deux ans et demi plus tard, la même demande revient sur la table. En des termes plus fermes.

Ce que la FEGUIFUT répond et ce qu’elle ne dit pas

Contacté, l’entourage du président Ndong Michá n’a pas donné suite à nos sollicitations avant publication. La fédération n’a pas publié de communiqué spécifique sur cette nouvelle exigence de transparence. Elle a en revanche communiqué, le 6 novembre 2026, sur un autre sujet : la FIFA a conclu satisfaction son audit annuel 2025-2026.

L’information est réelle. Elle ne règle pas la question posée par Malabo. Un audit FIFA certifie que la fédération a respecté les procédures de l’instance mondiale pour l’usage de ses fonds propres. Il ne certifie ni l’affectation des subventions CAF, ni la ventilation entre fonctionnement, développement et équipes nationales. Il ne dit rien, non plus, de ce que le gouvernement équato-guinéen appelle « l’équilibre des dépenses » entre l’État et la fédération.

Sollicitée sur ce point précis l’audit FIFA couvre-t-il les fonds CAF ? , la FEGUIFUT n’a pas répondu.

Sur le terrain, le Nzalang joue pendant que les comptes attendent

Le timing n’est pas anodin. La sélection masculine sort d’une période agitée. Élimination en Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc. Restructuration en profondeur lancée en février 2026, avec un casting d’entraîneurs ouverts à l’international. Puis ce déplacement laborieux vers Yaoundé, réglé in extremis le 11 novembre après des « difficultés logistiques et de financement » qui ont immobilisé la délégation à Malabo.

Le match aller contre le Zimbabwe s’est donc joué. Sans but. Le retour, le 16 novembre, décidera peut-être de la suite de la campagne de qualification pour la CAN 2027. Mais il décidera aussi, symboliquement, de la marge de manœuvre de la fédération. Car une fois le coup de sifflet final, le gouvernement passera de la parole aux actes.

Une question, alors, reste ouverte. Et elle n’est pas financière. Si la FEGUIFUT produit les documents réclamés montants perçus, affectation, détail des dépenses , que se passera-t-il si les chiffres ne correspondent pas aux 1,6 milliard annoncés ? Le communiqué de la Vice-présidence ne le dit pas. Il dit seulement que le financement sera « limité temporairement » jusqu’à réception d’un « rapport complet ». Aucune sanction n’est précisée. Aucun délai de vérification n’est fixé.

Le football équato-guinéen entre dans une zone grise. Les supporteurs, eux, attendent toujours de savoir ce que les subventions ont réellement construit.