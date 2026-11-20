L'écrivain britanno-camerounais Michel Ngue-Awane signe son retour sur la scène littéraire avec la publication de son nouveau roman intitulé « L'Espoir de mes rêves ». Paru le 15 novembre 2026 aux éditions MNA Publishing.

Cet ouvrage d'une trentaine de pages explore les questions de mémoire collective, de domination, de pouvoir politique et de reconstruction nationale à travers le destin d'un peuple en quête de son identité.

À travers cette œuvre de fiction, donc la version anglaise s'intitule The Hope of My Dreams, l'auteur plonge le lecteur dans l'histoire de Fotetsa, une terre autrefois paisible où les populations vivaient en harmonie avec leur environnement. Cette tranquillité sera bouleversée par l'arrivée des Mintans, présentés comme des porteurs de civilisation et de progrès, mais dont l'installation entraîne progressivement un système de domination affectant les institutions, les terres et les mentalités.

Au centre du récit, deux personnages incarnent des trajectoires opposées. Ben, arraché à sa famille et éduqué par l'occupant, devient progressivement un acteur majeur du système de domination, jusqu'à accéder à la présidence de la nation après son indépendance.

À l'opposé, Kumba Junior fait le choix de préserver la mémoire collective, de défendre son identité et de transmettre l'histoire de son peuple. Deux parcours qui illustrent les tensions entre assimilation, résistance et préservation de l'héritage culturel.

Mais l'accession à l'indépendance ne signifie pas nécessairement la fin de la domination. Dans le récit, les anciens mécanismes de pouvoir se perpétuent sous de nouvelles formes. Après quarante années de gouvernance, une jeunesse en colère se mobilise tandis qu'un visionnaire propose une nouvelle philosophie de reconstruction.

Fotetsa se retrouve alors face à une question fondamentale : quelle nation souhaite-t-elle véritablement devenir ?

Avec L'Espoir de mes rêves, Michel Ngue-Awane transpose dans la fiction plusieurs préoccupations qu'il développe depuis des années dans ses essais consacrés à la condition africaine.

L'auteur explique avoir voulu donner une dimension humaine aux réflexions qu'il mène sur le continent.

« J'ai passé des années à écrire des essais sur la condition de l'Afrique. Avec ce roman, j'ai voulu que le lecteur la ressente, à travers des vies qu'il reconnaîtra », confie-t-il.

Pour lui, Fotetsa, bien qu'imaginaire, représente une réalité que de nombreux lecteurs africains pourraient reconnaître. L'œuvre invite ainsi à une réflexion sur la capacité des peuples à sortir de la dépendance, à reprendre leur destin en main et à construire leur propre avenir.

Cet œuvre, s’adresse particulièrement aux passionnés de littérature africaine et postcoloniale, aux étudiants en histoire et en sciences politiques, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent aux questions d'identité, de souveraineté et de développement.

À propos de l'auteur

Né à Douala, Michel Ngue-Awane est un écrivain, essayiste et musicien britanno-camerounais. Son parcours académique l'a conduit au Cameroun, au Burkina Faso et au Royaume-Uni, où il réside actuellement.

À travers ses publications en français et en anglais, il développe une réflexion autour de l'identité africaine, du développement et de la souveraineté du continent.

Le livre est disponible en deux éditions

Édition française : https://www.amazon.co.uk/dp/1995950033

Édition anglaise : https://www.amazon.co.uk/dp/1995950009

Contact presse : MNA Publishing

E-mail : mnapublising@gmail.com