C'est une page immense du football camerounais et africain qui vient de se tourner. Jean Manga Onguéné, la Tête d'Or, est décédé ce matin à Paris, des suites de maladie.

La nouvelle, tombée en début de matinée, a plongé le Cameroun dans la consternation. Légende vivante du Canon Sportif de Yaoundé et des Lions Indomptables, il avait 79 ans.

L'homme d'un seul club

Né le 12 juin 1946 à Ngoulemekong, Jean Manga Onguéné entre dans l'histoire un après-midi de 1966. Pour son premier match sous les couleurs du Canon Yaoundé, contre le Caïman de Douala, le jeune attaquant longiligne plante un quintuplé. Score final : 7-1. Le mythe est né.

Pendant 16 ans, de 1966 à 1982, il ne portera qu'un seul maillot de club : celui du Kpa-Kum. Une fidélité rare, qui lui offre un palmarès colossal : 6 championnats du Cameroun, 6 Coupes du Cameroun, 3 Coupes d'Afrique des Clubs Champions (1971, 1978, 1980) et une Coupe d'Afrique des Vainqueurs de Coupe.

La Tête d'Or de l'Afrique

Attaquant complet, 1m80, vitesse, intelligence de jeu, mais surtout un jeu de tête d'une précision chirurgicale qui lui vaut son surnom éternel : la Tête d'Or.

80 sélections, 15 buts avec les Lions Indomptables de 1967 à 1981. Troisième de la CAN 1972 à domicile. Capitaine des Lions de 1976 à 1979.

L'apogée : en 1980, il est sacré Ballon d'Or africain, le premier Camerounais à recevoir cette distinction suprême.

L'ironie du destin : capitaine désigné pour la première Coupe du Monde du Cameroun en Espagne 82, il se fracture la jambe quelques mois avant. Il cède son brassard à son ami Roger Milla, qui le conduira à l'épopée que l'on sait.

Le professeur

Manga Onguéné est l'un des premiers footballeurs africains à bénéficier d'une bourse de formation d'entraîneur en France. Diplômé, il revient servir.

Il est adjoint de Valeri Nepomniachi lors du quart de finale historique de la Coupe du Monde Italia 90. Il est sélectionneur principal des Lions à la CAN 1998 au Burkina Faso. Il est triple adjoint en Coupe du Monde (1990, 1994, 1998). Il offre au Cameroun le titre de champion d'Afrique Junior en 1995. Il finira Directeur Technique National et instructeur FIFA/CAF.

Depuis 2017, il luttait contre de graves problèmes cardiaques qui l'obligeaient à de fréquentes évacuations sanitaires à Paris.

Un vide immense

Avec la disparition de Jean Manga Onguéné, le Canon de Yaoundé perd son fils le plus illustre, le football camerounais perd son mémoire, et l'Afrique perd un gentleman.

Sa disparition survient alors que le Cameroun s'apprête à célébrer ses légendes. Il ne verra pas cet hommage.

A sa famille, au Canon Sportif de Yaoundé, à la grande famille des Lions Indomptables, nous présentons nos condoléances les plus attristées.

La Tête d'Or a marqué son dernier but.