Du 15 novembre 2026 au 15 janvier 2027, StarTimes accompagne les fêtes de fin d’année avec une programmation familiale et des facilités de réabonnement pour profiter des bouquets plus riches.

Sous le thème « Noël en famille, la joie avec StarTimes ! », l’opérateur invite les foyers camerounais à se retrouver autour du petit écran. Séries, films, programmes jeunesse et football composent une offre pensée pour les moments de détente en famille, avec une attention particulière portée au budget des ménages.

On y note, des programmes constitués des séries exclusives comme « Le siècle magnifique » - « La Ville lointaine » ou encore « Reya, c 'est moi » entre autres. Cette programmation adaptée à toutes les catégories et à tous les goûts propose aussi pour les passionnés du sport, les rencontres de plusieurs grandes compétitions footballistiques dans le monde parmi lesquels, La Liga, la Bundesliga, la Carabao Cup, la Coupe du Roi, etc. Dans la même dynamique, les plus petits ne sont pas en reste, pour eux, les bouquets de STARTIMES prévoient des films d’animation et des programmes de jeunesse en lien avec la célébration de la fête de Noël.

Pendant toute cette période promotionnelle, le réabonnement d’un mois au bouquet habituel donne droit aux avantages suivants :

NOVA : pour 2 500 FCFA de réabonnement et un supplément de 1 000 FCFA, soit 3 500 FCFA au total, l’abonné bénéficie d’un mois du bouquet SMART.

SMART : pour 5 000 FCFA de réabonnement et un supplément de 1 500 FCFA, soit 6 500 FCFA au total, l’abonné bénéficie d’un mois du bouquet GLOBAL.

SUPER : le réabonnement d’un mois à 9 000 FCFA donne accès à un mois du bouquet GLOBAL, sans supplément.

GLOBAL : le réabonnement d’un mois donne accès à un mois du bouquet CHINOIS, sans supplément.

A partir de deux mois de réabonnement aux bouquets NOVA et SMART, les abonnés bénéficient respectivement de deux mois aux bouquets SMART et GLOBAL sans aucun rajout.

Ces offres permettent aux abonnés de découvrir davantage de programmes pendant les fêtes. Les foyers dont l’abonnement est arrivé à échéance peuvent également profiter de cette période pour se retrouver devant le petit écran en famille.

Rendez-vous à partir du 15 novembre dans le réseau de distribution agréé StarTimes au Cameroun pour se réabonner et obtenir plus de détails sur les offres.

Service Client : 654 800 800 / 692 222 111

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