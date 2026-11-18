L'ancien Délégué du Gouvernement de Garoua est mort dans la nuit du 17 au 18 novembre à Yaoundé. La ville perd une figure de terrain, pas un simple administrateur.

La nouvelle est tombée ce mercredi matin, par un post de Galaxie Télévision. El Hadj Ahmadou Bouba Bamé, que tout Garoua appelait « Gringa », est mort dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 novembre 2026, à Yaoundé. Il était malade. Le reste, pour l'instant, appartient à la famille.

Il avait dirigé la Communauté Urbaine de Garoua. Longtemps. En 2015, il était encore en fonction. En 2018 aussi. Jusqu'à ce que la réforme de la décentralisation lui retire le titre.

Celui que tout Garoua appelait « Gringa »

Le nom officiel, c'était El Hadj Ahmadou Bouba Bamé. Le nom que les gens disaient, c'était « Gringa ». Un surnom qui colle à un homme, pas à un poste. Dans les quartiers de Garoua, dans les mosquées, aux cérémonies de mariage comme aux meetings du RDPC, ce nom-là circulait plus vite que son titre administratif.

Il était militant du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais. Il ne s'en cachait pas. Il était de la Bénoué, de ses réunions, de ses tensions, de ses habitudes. Un homme de terrain, dit-on dans la ville, respecté pour son franc-parler. Et pour son sens de l'écoute ce qui, chez un administrateur, n'est pas si courant.

À Garoua, personne ne l'appelait « Monsieur le Délégué ». On l'appelait « Gringa ». Ça veut dire quelque chose.

2020, le passage de témoin

Le 24 décembre 2019, le Code général des collectivités territoriales décentralisées entre en vigueur. Le poste de Délégué du Gouvernement disparaît. Remplacé par un Maire de la Ville, élu.

Les élections municipales du 9 février 2020 passent par là. Le 3 mars 2020, Ousmaila Mohammadou devient le premier Maire de la Ville de Garoua. Bouba Bamé lui passe le témoin.

Les dossiers qui restent

Sous sa direction, Garoua a avancé sur des chantiers qui ne se voient pas toujours de loin : l'aménagement urbain, la voirie, la salubrité, la gestion des marchés. Et un dossier plus structurant, le Programme C2D Urbain « Capitales Régionales ». Ces projets ne portent pas son nom. Ils portent sa période.

En janvier 2018, c'est lui qui, au nom des populations de Garoua, avait publiquement remercié le Chef de l'État pour la création de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Garoua. Un geste politique, évidemment. Mais aussi une revendication locale : Garoua voulait son école de médecine, et Garoua l'a eue.

Ce que les habitants retiendront, ce n'est peut-être pas le C2D ni la faculté. Ce sera la façon dont il marchait dans les marchés, sans protocole, et dont il s'arrêtait pour écouter quelqu'un qui n'avait rien à lui demander.

L'homme des mosquées et des carrefours

Il y a des administrateurs qui gouvernent depuis un bureau. Bouba Bamé gouvernait depuis les lieux où les gens se tiennent debout : les mosquées, les carrefours, les cérémonies. Sa présence constante dans le département de la Bénoué n'était pas un calcul. C'était son mode de fonctionnement.

C'est pour cette raison que sa mort ne touche pas seulement sa famille biologique. Elle touche la grande famille de Garoua celle qui se reconnaissait dans sa voix, même quand elle n'était pas d'accord avec lui.

Le deuil s'ouvre à Foulbéré

Le deuil se tient à Foulbéré, au carrefour Canal, au domicile familial. Famille, proches et sympathisants s'y réunissent pour présenter leurs condoléances. Nous n'avons pas pu confirmer sur place, ce mercredi, l'ampleur de l'affluence. Mais le lieu est connu. Le carrefour Canal, à Foulbéré, c'est un point de repère que les habitants de Garoua situent sans hésiter.

Qui est El Hadj Ahmadou Bouba Bamé, dit « Gringa » ?

C'était l'ancien Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Garoua. Il a dirigé la ville pendant de longues années, jusqu'à la réforme de la décentralisation. Il était aussi un militant du RDPC et une figure très connue du département de la Bénoué.

Quand est-il décédé exactement ?

Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 novembre 2026, à Yaoundé. L'information a été rendue publique par Galaxie Télévision ce mercredi matin.

De quoi est-il mort ?

Les informations publiées parlent d'une maladie. La nature exacte de cette maladie n'a pas été communiquée. Il faut attendre que la famille ou les autorités donnent des précisions si elles le souhaitent.

Quel âge avait-il ?

Son âge n'a pas été précisé dans les informations rendues publiques. Ce n'est pas un oubli de notre part : l'information n'a pas circulé.

Quand a-t-il quitté ses fonctions ?

Avec l'entrée en vigueur du Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019, le poste de Délégué du Gouvernement a été supprimé. Après les élections municipales du 9 février 2020, il a passé le témoin à Ousmaila Mohammadou, devenu premier Maire de la Ville de Garoua le 3 mars 2020.

Pourquoi l'appelait-on « Gringa » ?

C'était un surnom, un nom d'usage. Il était connu sous ce nom dans les quartiers de Garoua, plus que sous son nom officiel. Nous n'avons pas trouvé de source expliquant l'origine exacte de ce surnom.

Où se tient le deuil ?

À Foulbéré, au carrefour Canal, au domicile familial. Famille, proches et sympathisants s'y retrouvent pour présenter leurs condoléances.

Quand aura lieu l'inhumation ?

Le programme des obsèques n'a pas encore été communiqué. Nous publierons la date dès qu'elle sera officiellement annoncée.

Qu'a-t-il réalisé pour Garoua ?

Il a piloté les dossiers d'aménagement urbain, de voirie, de salubrité, de gestion des marchés, et l'accompagnement du Programme C2D Urbain « Capitales Régionales ». En janvier 2018, il avait remercié le Chef de l'État pour la création de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Garoua.

Que dit le RDPC ou la Communauté Urbaine de Garoua ?

À l'heure où ces lignes sont écrites, aucun communiqué officiel n'a été publié. Nous n'avons pas pu joindre la Communauté Urbaine ni le Maire de la Ville. Si des hommages officiels sont rendus, nous mettrons l'article à jour.