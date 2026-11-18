La campagne de fin d’année de l’entreprise de téléphonie mobile a été dévoilée à Douala, capitale économique du Cameroun et siège de orange Cameroun. Elle rassemble commerçants, Entreprises, particuliers et partenaires dans une dynamique de fin d’année par lequel orange les charge tous de cadeaux.

Strass et paillettes étaient au rendez-vous cette nuit chargée au Majestic Hall de Bessengue Douala. Au cours du lancement de la campagne dont le fil d’Ariane se résume dans cette phrase « Cette fin d’année, Orange vous charge de cadeaux. » Pour charger de cadeaux, A orange Cameroun on confesse « Chaque fin d’année est un moment particulier : celui des retrouvailles, du partage et des belles surprises. En 2026, Orange Cameroun entend faire de cette période un temps fort de proximité avec ses clients et partenaires, en multipliant les occasions de participer, de tenter sa chance et de célébrer »

Un engagement auprès des Camerounais en cette fin d’année qui a suscité une question fondamentale : Concrètement, comment les particuliers, les commerçants, les entreprises et les partenaires peuvent-ils prendre part à cette campagne et tenter de gagner ? La campagne EOY 2026 s’adresse à différents publics à travers des mécanismes qui s’inscrivent dans les usages et les services Orange. Les Entreprises clientes sont invitées à souscrire ou renouveler des offres et services orange business éligibles. Notamment Access pro Buisines Ifinity ou Flybox Les clients et utilisateurs peuvent participer à travers plusieurs usages orange Money. Les clients peuvent aussi retrouver des mécaniques telles que good deal, orange bonus, Ma Sim gagnante.

Quelles sont les principales catégories de cadeaux mises en jeu et comment les récompenses seront-elles attribuées aux participants ? POUR MARQUER LES FÊTES Véhicules, tricycles, récompenses financières et équipements pour la maison composent l’univers de cadeaux annoncés pour cette édition. La campagne entend multiplier les moments de surprise et faire vivre la promesse Orange sur l’ensemble de la période de fin d’année. Comme éventail des cadeaux, des véhicules 4x4 et suv, des tricycles, des smart TV, des Kits électroménagers seront distribués à travers le territoire national.

Au finish, orange Cameroun a pris l’engagement : faire vivre cette campagne sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales et les régions concernées.