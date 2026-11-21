Vingt ans d'engagement, de résilience et de diversification. SOFITOUL a célébré ce vendredi, 20 novembre 2026, à l'Hôtel Hilton de Yaoundé, deux décennies d'existence, au cours d'une cérémonie officielle placée sous le signe de la reconnaissance, de l'excellence et des nouvelles perspectives pour le tourisme camerounais.

Une célébration à la hauteur d'un parcours bâti depuis 2006 autour d'une ambition claire : proposer des services touristiques aux standards internationaux et contribuer au rayonnement du Cameroun.

Une mobilisation institutionnelle et diplomatique de premier plan



La cérémonie a été présidée par Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

À ses côtés, une importante mobilisation institutionnelle et diplomatique : Gabriel Mbairobe, ministre du Tourisme et des Loisirs ; Naseri Paul Bea, gouverneur de la région du Centre ; le ministre conseiller spécial à la présidence de la République ; ainsi que les représentants des ministères des Arts et de la Culture, et le ministère des Transports.

Le corps diplomatique, à travers les chefs de missions diplomatiques, les investisseurs, les partenaires économiques et les acteurs du secteur privé, a également pris part à cette célébration.

La présidente du Conseil d'administration, le directeur général de SOFITOUL, Rodolphe SIMO KAM , et l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise étaient réunis pour marquer cet anniversaire.

20 ans de parcours : une entreprise bâtie par des femmes et des hommes

Au-delà du caractère festif, cette célébration a d'abord été un moment de reconnaissance envers les femmes et les hommes qui, depuis la création de l'entreprise, ont contribué à bâtir SOFITOUL.

Vingt années de parcours, de résilience et de diversification qui témoignent d'une ambition entrepreneuriale constante, portée par la volonté de développer des services touristiques de qualité.

27 collaborateurs distingués par la médaille d'honneur du travail

Point d'orgue de la cérémonie : la remise des médailles d'honneur du travail à 27 collaborateurs.

Une distinction qui récompense leur engagement, leur fidélité et leur contribution décisive au développement de l'entreprise.

Une nouvelle page s'ouvre pour SOFITOUL



En célébrant ses 20 ans, SOFITOUL consacre ainsi deux décennies de parcours et ouvre une nouvelle page de son histoire, avec l'ambition de renforcer son rayonnement et sa contribution au développement du tourisme camerounais.