J'ai rencontré Jennifer dans la Prison de Bafoussam le 1er Mai 2026, le jour même de la célébration de la journée internationale dédiée aux travailleurs. Bien avant j'avais été saisi par sa mère, très en détresse, avec une voix très hésitante au bout du fil, néanmoins heureuse d'avoir enfin eu mon numéro de téléphone. Je vais la désigner uniquement par son prénom.Cette dernière me rapporte d'avoir cherché à entrer en contact avec ma personne depuis octobre 2025.

Une gardienne de Prison me la fait venir. Jennifer a les chaînes qui lient ses deux pieds au niveau des chevilles et c'est à peine si elle parvient à se déplacer.

La suite de son calvaire, c'est Jennifer qui me la raconte, en réponse à mes multiples questions.

"Je suis né le 09 Février 2005. Mes parents avaient 5 enfants et le premier est décédé. Ma grande sœur que je suis est mariée traditionnellement à un débrouillard depuis 07 ans. Elle est femme au foyer. Ma mère ne travaille pas. Mon père est conducteur de bensking. J'ai laissé l'école en classe de 4ème et je me suis formée à la coiffure. Mais je ne travaille pas. Ma petite sœur est en classe de 4ème et mon dernier petite frère en 5ème.

J'ai eu 20 ans le 09 février 2025. Je n'étais pas inscrite sur la liste électorale et je n'ai pas voté. Nous résidons au quartier Famla. Au niveau du centre d'état civil.

Le 27 Octobre 2025, jour de la proclamation des résultats, j'étais à la maison avec ma mère. Vers 16 heures nous avons suivi des mouvements des gens qui couraient dans tous les sens. Certains se sont réfugiés dans des domiciles. Mais personne n'est entrée chez. Nous avons fermé notre porte, comme tout le monde d'ailleurs.

Les gendarmes sont arrivés. Ils ont commencé à frapper aux portes et fenêtres, menaçant de les dénoncer.

Ma mère a ouvert notre porte. Ils m'ont prise. Ma mère a crié, supplié que je suis sa fille, que nous étions à la maison depuis le matin et que je ne suis jamais sortie. Ils m'ont embarquée, après m'avoir donné une paire de gifles". Ils m'ont mise en cellule. Le 05 Novembre 2025, les gendarmes nous ont amenés quatre au Tribunal Militaire devant une femme. Il s'agit de la juge d'instruction....

Elle m'a entendue et m'a envoyée en prison à Bafoussam.

Je ne me sens pas bien. Je souffre de démangeaisons que j'ai contactées à la Prison et je souffre de paludisme.

Je ne sais pas pourquoi on m'enchaine. Je ne suis pas homosexuelle.

Les gardiennes nous ont attrappées dans la cour entrain de jouer dans la cour en nous touchant entre les filles et elle ont conclu que nous faisons des pratiques homosexuelles.

C'est ainsi qu'on nous a mis les chaînes à nous trois".

À la fin de ce récit, Jennifer a fondu en larmes et je n'ai eu qu'à lui promettre de tout faire pour la sortir de cet enfer qu'est la prison au Cameroun.