À l’approche du double scrutin municipal et législatif du 7 février 2027, l’opposition camerounaise joue une partie décisive. Mais sa dispersion chronique, aggravée par les divisions au sein de la diaspora, compromet ses ambitions d’alternance. L’urgence est désormais à la convergence des forces et des stratégies.

En dehors des mots prononcés çà et là pour tenter de convaincre des indécis, les faits sur le terrain ne montrent pas l’engagement pris de renverser le régime de Yaoundé. Au contraire, cette prétendue opposition reste prisonnière de ses querelles internes. À quelques mois des élections municipales et législatives du 7 février 2027, l’émiettement des forces politiques apparaît comme l’un des principaux obstacles à une véritable recomposition du paysage politique national. On assiste à ce appelle dans les gérons « le mercato politique ». Certains animés par le pouvoir et d’autres simplement pour de l’argent. Le mot « traite » leur colle comme des gants aux doigts, mais ne semblent pas altérer leur désir de l’argent ou du pouvoir. Malgré la multiplication des initiatives et l’engagement de plusieurs acteurs, notamment au sein de la diaspora, les énergies demeurent dispersées.

La désagrégation de l’opposition qui saute à l’œil affaiblit considérablement les capacités de mobilisation et réduit les perspectives d'une dynamique collective susceptible de porter une alternance politique. Plus préoccupant encore, les divergences de leadership, les ambitions individuelles et l’absence d’une vision partagée risquent de transformer les aspirations au changement en une succession d’initiatives sans véritable portée politique.

Pourtant, l’enjeu dépasse les intérêts partisans. Il s’agit de construire un projet commun fondé sur la justice sociale, la restauration de la confiance citoyenne et la transformation durable des institutions. Une telle ambition exige des acteurs de l’opposition qu’ils dépassent leurs antagonismes pour définir des priorités communes et élaborer une stratégie cohérente.

La diaspora, dont l’engagement politique et citoyen est indéniable, a également une responsabilité dans cette recomposition. Plutôt que de multiplier les plateformes concurrentes, elle gagnerait à fédérer ses compétences, ses réseaux et ses capacités d’influence autour d’un objectif partagé.

Car une opposition divisée peine à incarner une alternative crédible. Face à un pouvoir solidement installé, seule une démarche collective, structurée et résiliente peut donner corps aux aspirations populaires. L’alternance ne se décrète pas dans la dispersion : elle se construit dans l’unité, la cohérence et la responsabilité politique.