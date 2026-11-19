Il s'agit d'un concours d'entrée en agriculture intelligente, placé sous la tutelle académique de la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) de l’Université de Dschang ; ledit concours se déroule le 30 novembre prochain au campus d'ICT University Yaoundé Cameroun.

Grâce à l'intégration des nouvelles technologies dans l'apprentissage, le secteur agricole camerounais s'oriente progressivement vers la modernisation de ses pratiques.C'est dans cette dynamique que s'inscrit le lancement du concours d'entrée en Agriculture intelligente annoncé par le ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP) du Cameroun, en collaboration avec ICT University.

UNE FORMATION AU CŒUR DES ENJEUX AGRICOLES

Avec l'évolution des technologies et les défis liés à la sécurité alimentaire, l'agriculture intelligente apparaît comme une piste importante pour améliorer les méthodes de production, optimiser les ressources et accompagner la modernisation des exploitations agricoles. À travers ce programme, ICT University via son Président du Conseil d'administration le Professeur Victor MBARIKA entend contribuer à la formation d'une nouvelle génération de professionnels capables d'associer innovation technologique et expertise agricole.

De ce fait, les candidats intéressés sont invités à soumettre leurs dossiers au plus tard le 27 novembre 2026 à 15h30.

Les frais de dépôt du dossier sont fixés à 20 000 FCFA, à verser auprès de CCA Bank Cameroun au numéro de compte 01373952201.

Les inscriptions se font en ligne à travers la plateforme officielle d'ICT University :

https://ictuniversity.org/concour-e-agriculture/



Pour obtenir davantage d'informations, les candidats peuvent également contacter l'administration à travers les adresses et numéros suivants :

E-mail : admissions@ictuniversity.edu.cm

Téléphone : +237 695 811 111

Téléphone : +237 678 764 037