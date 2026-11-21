Douala, lundi 30 novembre 2026, dès 14 heures — Hôpital Laquintinie. Ce n'est pas encore Noël. Les guirlandes ne sont pas encore accrochées. Les chants ne sont pas encore montés dans les églises. Mais à l'Hôpital Laquintinie de Douala, Noël aura lieu avant Noël.

À l'occasion de ses noces d'onyx, ses 95 ans, le plus grand hôpital du pays, avec ses 800 lits et ses 5 000 personnes reçues chaque jour, recevra un important don de matériel et de consommables. Un don offert par l'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française, sous la supervision de sa présidente, Mme Françoise ETOA.

Le choix de Laquintinie n'est pas un hasard. Il est un acte de reconnaissance.

Car Laquintinie, c'est l'histoire sanitaire du Cameroun à elle seule. C'est là que naissent les enfants de Douala. C'est là que l'on soigne, que l'on opère, que l'on console. C'est là que, depuis 95 ans, la vie se défend, jour après jour, contre la maladie et contre la mort.

Offrir à Laquintinie, c'est offrir à tout un peuple.

La langue qui soigne

On pourrait s'étonner : que vient faire la défense de la langue française dans un hôpital ?

Tout. Absolument tout .

Car la langue française n'est pas seulement une grammaire, une orthographe, une littérature. Elle est un art de dire, un art de nommer, un art de consoler. Elle est la langue dans laquelle le médecin explique, la langue dans laquelle l'infirmière rassure, la langue dans laquelle la mère comprend que son enfant ira mieux.

L'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française, que préside avec une autorité douce et une constance admirable Mme Françoise ETOA, l'a compris depuis longtemps : défendre le français, ce n'est pas défendre un passé. C'est défendre un avenir. C'est défendre la précision du diagnostic, la clarté de l'ordonnance, la dignité de la parole échangée au chevet du malade.

En célébrant les 95 ans de Laquintinie par un don, et non par un discours, l'ONG prouve que la langue française n'est pas une langue de salon. C'est une langue d'action, de générosité et de solidarité.

Les Français d'abord : la fidélité d'une coopération



Un tel événement ne se porte pas seul. Parmi ceux qui ont répondu présent, il faut saluer d'abord, comme il se doit, les partenaires français, héritiers d'une longue tradition de coopération entre la France et le Cameroun.

En tête, RAZEL Cameroun. Filiale du grand groupe français RAZEL-BEC, RAZEL Cameroun incarne, depuis des décennies, l'excellence française du BTP, la rigueur de l'ingénieur, le respect du délai et de l'ouvrage bien fait. Que RAZEL s'associe à une œuvre de solidarité hospitalière n'est pas une surprise. C'est la continuité d'une présence française qui, au Cameroun, ne se contente pas de construire des routes et des ponts, mais construit aussi des liens.

À ses côtés, le Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française, qui, depuis Paris, porte la même flamme : celle d'une langue vivante, exigeante, fraternelle, qui refuse de se laisser appauvrir et qui choisit, pour se défendre, la meilleure des armes : le don.

Ces partenaires français nous rappellent une vérité simple : la francophonie n'est pas une abstraction diplomatique. Elle est une main tendue. Elle est un geste qui sauve.

Ensuite, les autres : le Cameroun qui se lève

Après les Français, il faut saluer, avec la même gratitude, les entreprises et les groupes qui, du Cameroun et d'ailleurs, se sont tenus aux côtés de Laquintinie.

Le Groupe DANGOTE, géant panafricain, dont la présence au Cameroun est devenue une évidence économique, apporte ici la preuve que la puissance industrielle peut aussi être une puissance du cœur.

Le Groupe NJS, depuis 1981, fidèle à sa devise de bâtisseur, confirme qu'une entreprise qui dure est une entreprise qui donne.

PAINTCAM INDUSTRIES S.A., avec sa signature « Ensemble, construisons demain », rappelle que la couleur d'un mur d'hôpital n'est pas un détail. C'est un premier médicament pour l'âme.

MEGABLEU des Jeux Éducatifs Vocabulon mérite une mention toute particulière. Car MEGABLEU n'est pas seulement un sponsor. C'est un compagnon de la langue. Par ses Jeux Éducatifs Vocabulon, MEGABLEU apprend aux enfants à jouer avec les mots, à aimer le vocabulaire, à faire du français un jeu et non une contrainte. Que cette maison, qui fait grandir les enfants par le mot juste, s'associe à un don pour l'hôpital qui fait grandir les enfants par le soin, c'est la plus belle des cohérences. Le mot qui soigne et le mot qui joue, ici, se rejoignent.

AGROCAM, CEMA-ET, HYDROCHEM, la Provenderie du Centre et la Société de Provenderie du Cameroun, chacun à sa place, chacun avec ses moyens, ont tous compris le même mot d'ordre : « La solidarité, une affaire de tous !! »

Et le Cabinet Conseil ATOU, discret mais décisif, a apporté la rigueur de l'organisation, le conseil éclairé et la méthode sans lesquels la générosité resterait une belle intention. Grâce à lui, ce « Noël avant Noël » ne sera pas une improvisation, mais une cérémonie digne, ordonnée, à la hauteur de Laquintinie et de ses 95 ans.

Le Groupe BELGOCAM : le cœur battant de cette solidarité

Mais au milieu de tous ces soutiens, il en est un qu'il faut nommer avec un accent particulier, tant son engagement a été déterminant : le Groupe BELGOCAM S.A.

BELGOCAM n'est pas un simple sponsor. BELGOCAM est un partenaire de conviction.

Par sa présence constante aux côtés de l'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française, par son sens du devoir social, par sa capacité à mobiliser, à livrer, à répondre présent quand il le faut, le Groupe BELGOCAM a incarné, pour ce « Noël avant Noël », ce que doit être une entreprise camerounaise : non pas seulement une entreprise qui produit, mais une entreprise qui protège.

Dans le silence des couloirs de Laquintinie, là où les malades attendent, là où les soignants se battent avec peu de moyens, le geste de BELGOCAM ne sera pas un logo sur une affiche. Il sera du matériel qui sert. Il sera des consommables qui soignent. Il sera des vies qui continuent.

C'est cela, la vraie valeur d'un mécénat : ne pas chercher la lumière, mais apporter la lumière là où elle manque.

Que le Groupe BELGOCAM en soit ici publiquement remercié, avec la déférence que mérite un partenaire qui a compris que la santé n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût, et que ce coût, il faut le partager.

95 ans, et toujours debout

Le lundi 30 novembre 2026, dès 14 heures, à l'Hôpital Laquintinie de Douala, sous la supervision de Mme Françoise ETOA, l'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française remettra donc son don.

Il y aura des discours, sans doute. Il y aura des sourires, certainement. Il y aura des photos, peut-être.

Mais au-delà de la cérémonie, il restera l'essentiel : un hôpital de 95 ans qui, grâce à la générosité de tous, pourra poursuivre sa mission.

95 ans, c'est un âge vénérable pour un homme. Pour un hôpital, c'est un âge de jeunesse. Car Laquintinie ne vieillit pas. Il se renouvelle à chaque naissance, à chaque guérison, à chaque enfant qui sort de ses murs en tenant la main de sa mère.

En offrant ce don, Françoise ETOA et l'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française nous rappellent que la plus belle défense de la langue française, c'est de la parler avec le cœur. Et que le plus beau mot de la langue française, ce jour-là, à Douala, sera un mot très simple, un mot que tous les enfants connaissent : Merci.

La solidarité, une affaire de tous !!