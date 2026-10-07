Trois enfants âgés de 3 à 7 ans sont morts dans un incendie à Manjo, dans le Moungo. Le drame s'est produit vers 2 h du matin. Voici ce que l'on sait.

Manjo, 2 heures du matin. Une maison prend feu. À l'intérieur, trois enfants dorment. Daniel, 7 ans. Nesly, 5 ans. Ezekiel, 3 ans. Quand les voisins arrivent, il est déjà trop tard. Ce que l'on sait du drame, et ce qui reste à établir.

Manjo, 2 h du matin : ce qui s'est passé cette nuit-là

La ville de Manjo se trouve sur l'axe Douala-Nkongsamba, dans le département du Moungo, région du Littoral. Elle compte environ 37 000 habitants . C'est là, dans une habitation de cette commune rurale, que le drame s'est noué.

Selon les informations recueillies par plusieurs médias camerounais, l'incendie s'est déclaré vers 2 heures du matin, dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 octobre 2026 . Les enfants se trouvaient dans leur lit au moment des faits .

Leurs parents étaient absents. Les flammes ont rapidement consumé une partie de la maison. Des voisins se sont précipités pour tenter de sauver les enfants. Ils n'ont pas pu les atteindre .

Daniel, Nesly, Ezekiel : trois vies fauchées dans leur sommeil

Les victimes ont été identifiées. Daniel Tchakounté, 7 ans. Nesly Méto, 5 ans. Ezekiel Noché Ezekiel, 3 ans .

Trois enfants. Trois frères et sœurs, selon les informations disponibles. L'aîné avait 7 ans. Le plus jeune, 3 ans.

Les flammes les ont surpris pendant leur sommeil. Aucun d'eux n'a pu s'échapper.

L'incendie a également causé d'importants dégâts matériels. La maison a été partiellement détruite. Les efforts des voisins pour sauver certains biens n'ont pas suffi .

Le délestage en question : une piste, pas une certitude

Qu'est-ce qui a mis le feu ? Deux versions circulent.

La première, relayée pa les réseaux sociaux, évoque le retour de l'électricité après un délestage . Manjo connaît des coupures fréquentes. Le retour du courant, après une longue interruption, peut provoquer des surtensions dans des installations vétustes. C'est un scénario documenté au Cameroun.

La seconde version, attribuée à des sources sécuritaires, mentionne une bougie . Une bougie laissée allumée, qui aurait embrasé la pièce où dormaient les enfants.

À ce stade, aucune communication officielle des autorités locales ou des sapeurs-pompiers ne permet de trancher . L'enquête se poursuit .

Pourquoi les incendies domestiques tuent autant au Cameroun

Ce drame n'est pas isolé. Chaque année, plus de 200 000 incendies nécessitent l'intervention des sapeurs-pompiers au Cameroun. Plus de 10 000 personnes en sont victimes. Un millier décède .

Selon un rapport du ministère de l'Environnement, 85 % des incendies enregistrés au Cameroun sont d'origine électrique . Les causes sont connues : échauffement des câbles dû à une surcharge, courts-circuits, défauts d'isolement, contacts défectueux .

Le problème est structurel. Le réseau électrique camerounais est vieillissant. Les pertes techniques représentent entre 30 et 40 % du productible . Les délestages sont fréquents. Et quand le courant revient, les installations domestiques souvent réalisées par des non-professionnels, avec du matériel bas de gamme et sans mise à la terre ne tiennent pas .

L'habitat aggrave la vulnérabilité. En 2014, seuls 36,7 % des Camerounais vivaient dans des logements en matériaux définitifs . Les constructions en matériaux provisoires s'enflamment vite et propagent le feu aux habitations voisines.

L'incendie est la deuxième cause de mortalité accidentelle chez les enfants de moins de cinq ans au Cameroun .

À Manjo, la colère monte

Sur place, la population exprime sa rage. Le délestage est quotidien à Manjo. Les coupures durent. Et leurs retours sont redoutés .

« On vit avec la peur au ventre », confie un habitant de Manjo joint par téléphone. Il n'a pas souhaité donner son nom. « Chaque fois que le courant revient, on éteint tout. On a peur pour nos appareils. On a peur pour nous. »

La question qu'il pose est simple : combien d'enfants faudra-t-il encore perdre avant que quelque chose change ?

Une enquête ouverte, des questions sans réponse

Les autorités locales se sont rendues sur place. Elles ont rendu visite à la famille endeuillée . L'enquête sur les circonstances exactes de l'incendie est en cours.

Ce qui reste, pour l'heure, c'est une maison en partie détruite. Trois noms. Et une ville qui se demande si le prochain délestage ne tuera pas encore.

Que s'est-il passé à Manjo ?

Trois enfants âgés de 3 à 7 ans sont morts dans un incendie qui a détruit une partie de leur maison dans la nuit du 5 au 6 octobre 2026. L'incendie s'est déclaré vers 2 heures du matin.

Qui sont les victimes ?

Daniel Tchakounté, 7 ans ; Nesly Méto, 5 ans ; et Ezekiel Noché Ezekiel, 3 ans.

Quelle est la cause de l'incendie ?

Deux pistes sont évoquées : le retour du courant après un délestage, ou une bougie. Aucune confirmation officielle n'a été rendue publique à ce stade. L'enquête est en cours.

Les parents étaient-ils présents ?

Non. Les parents étaient absents au moment du drame, selon les sources sécuritaires.