À l’attention des populations du Moungo Nord. Aux forces vives, aux responsables communautaires. Aux femmes et aux hommes de notre circonscription

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

À la suite de la convocation du corps électoral, je souhaite m’adresser directement à vous pour vous faire part de ma candidature aux élections législatives dans le Moungo Nord, sous les couleurs de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), formation politique dont je suis membre du Comité central.

Cette candidature est avant tout un engagement envers notre territoire et ses habitants. Je la porte avec la conviction que le Moungo Nord mérite une représentation attentive, active et déterminée, capable de faire entendre ses préoccupations au sein de la représentation nationale et de défendre avec constance ses intérêts.

Mon ambition est de contribuer à une action parlementaire utile, proche des réalités quotidiennes et tournée vers des résultats concrets : l’amélioration des conditions de vie, l’accès aux services essentiels, l’emploi et les perspectives offertes à la jeunesse, la place des femmes dans le développement, le soutien aux agriculteurs, aux entrepreneurs et aux acteurs économiques, ainsi que le renforcement des infrastructures et des équipements collectifs.

Je souhaite conduire cette démarche dans un esprit d’écoute, de rassemblement et de responsabilité. Au-delà des sensibilités et des appartenances, je crois nécessaire de faire dialoguer les villages, les quartiers, les associations, les autorités traditionnelles, les acteurs économiques, les jeunes et toutes celles et ceux qui veulent contribuer à l’avenir de notre département.

Je prends également l’engagement de faire don de l’intégralité de mon salaire de député pendant les cinq années de mon mandat, au bénéfice de toutes les écoles publiques et privées, ainsi que de tous les collèges et lycées du département du Moungo, y compris ceux de ma circonscription du Moungo Nord.

Je m’engage à défendre une représentation de proximité, à rendre compte de mon action et à porter vos attentes avec sérieux, transparence et détermination. Une candidature n’a de sens que si elle se construit avec les citoyens et demeure fidèle à leurs préoccupations.

Je sollicite donc votre confiance et votre mobilisation autour de ce projet collectif pour le Moungo Nord. Ensemble, faisons de cette échéance démocratique une occasion de renforcer notre unité et d’ouvrir de nouvelles perspectives de progrès pour notre territoire.

Avec considération et engagement.

Fait à Nkongsamba, le 10 novembre 2026

Dalami MAHAMAN

Membre du Comité central de l’UNDP

Candidat aux élections législatives dans le Moungo Nord