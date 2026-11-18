Le lieutenant-colonel Parfait Ayissi Nanga a reconnu avoir suggéré l’arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga, avant de demander sa libération dès le lendemain, tout en accusant le secrétaire d’État à la Défense de s’être immiscé dans l’enquête. Une déposition qui fragilise l’accusation et laisse le tribunal face à ses contradictions.

Martinez Zogo : le témoin qui a fait arrêter Amougou Belinga reconnaît avoir demandé sa libération 24 heures plus tard

Lundi 16 novembre 2026, Tribunal militaire de Yaoundé. Il est un peu plus de 10 heures lorsque le lieutenant-colonel Parfait Ayissi Nanga reprend place à la barre. Sa déposition avait été interrompue fin octobre par un malaise. Ce jour-là, il avait promis de “tout dire”. Il a tenu parole. Et ce qu’il a dit a fissuré une partie de l’accusation.

Le 36e témoin du ministère public n’est pas un inconnu. C’est lui qui, en février 2023, a suggéré l’arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga, l’homme d’affaires longtemps présenté comme le commanditaire présumé de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo. C’est aussi lui qui, dès le lendemain de cette interpellation, a estimé que les éléments recueillis ne justifiaient pas son maintien en détention.

Une position, puis son contraire. En vingt-quatre heures. Les avocats de la défense et de la partie civile n’ont pas laissé passer l’occasion.

“Ce n’est pas moi qui ai demandé d’intégrer la commission”

Me Joseph Kenmoe, avocat de la partie civile, a ouvert le feu. Question simple : pourquoi et comment Ayissi Nanga s’est-il retrouvé au cœur de la commission mixte d’enquête ? La réponse de l’officier est venue, précise, documentée.

“Ce n’est pas moi qui ai demandé d’intégrer la commission d’enquête”, a-t-il assuré.

Il raconte. Le 3 février 2023, il rend visite à un aîné au Secrétariat d’État à la Défense. L’enquête, lui dit-on, est pratiquement terminée. Mais le lieutenant-colonel Justin Danwe, alors en garde à vue, persiste à nier connaître Amougou Belinga. “J’ai alors donné mon avis selon lequel Amougou Belinga devait être arrêté, étant un ennemi notoire de la victime”, a expliqué Ayissi Nanga, cité par StopBlaBlaCam.

Il demande à rencontrer Danwe. Il l’obtient. Il espère que le suspect se confiera. “Au terme de cet entretien, il aurait fait savoir à Galax Etoga qu’il ne croyait pas aux dénégations de Danwe”, rapporte le même média.

Puis vient le moment que les avocats attendaient. Le lendemain de l’arrestation d’Amougou Belinga, Ayissi Nanga change de position. Les éléments ne justifient pas, selon lui, le maintien en détention de l’homme d’affaires.

Me Claude Assira, intervenant pour l’État civilement responsable au titre de la DGRE, a confronté le témoin à cette contradiction. La réponse d’Ayissi Nanga est aussi simple que déroutante : il devait rendre compte quotidiennement à sa hiérarchie. Il ne pouvait pas se mettre frontalement à dos une autorité qui l’avait intégré à la commission.

Traduction : il a suivi les instructions. Mais lesquelles ? Et de qui ? La question n’a pas été tranchée à l’audience. Elle reste ouverte.

Le deuxième téléphone de Martinez Zogo

L’autre bombe de la journée est matérielle. Elle tient dans un objet : le deuxième téléphone de Martinez Zogo.

Ayissi Nanga affirme que cet appareil a été conservé dans les services du SED, le Secrétariat d’État à la Défense, et que sa prise en compte tardive a retardé l’exploitation d’une piste. Selon lui, aucun enquêteur n’a réussi à poser la main sur ce téléphone, ni sur son contenu. “Parce que ce téléphone était au bureau du SED”, a-t-il déclaré, cité par Lebledparle.

Il va plus loin. Il évoque des éléments audio et des échanges WhatsApp qu’il estime révélateurs d’interventions dans les investigations. Il présente des communications entre la victime et Martin Savom, ancien maire de Bibey, pour soutenir sa reconstitution. Il accuse même certains enquêteurs d’avoir dissimulé des preuves.

Me Claude Assira a contesté. Les avocats ont interrogé le témoin sur la conservation du téléphone, les conclusions des expertises et la valeur des éléments techniques présentés. Ils ont notamment souligné que les relevés téléphoniques n’établissaient pas formellement les échanges allégués entre Martinez Zogo et Martin Savom.

Le tribunal devra trancher. Mais une chose est acquise : la gestion des scellés et la traçabilité des pièces à conviction sont désormais au cœur du procès.

Martin Savom, Amougou Belinga, et les autres

Sur le fond, Ayissi Nanga maintient sa version. Il désigne Martin Savom comme l’auteur de l’assassinat. Il évoque une répartition des rôles : plusieurs personnes auraient participé à l’enlèvement et aux tortures, avant que Savom ne donne la mort par strangulation.

Mais il concède un point essentiel. Il déclare n’avoir disposé d’aucune preuve impliquant directement Jean-Pierre Amougou Belinga, Maxime Eko Eko et Bruno Bidjang dans l’assassinat.

Cette déclaration a pris un poids considérable dans les débats. Me Claude Assira a immédiatement confronté le témoin aux communications téléphoniques entre certains accusés. Les questions ont fusé sur les données de géolocalisation et les conclusions médico-légales.

Résultat : les discussions n’ont pas permis de confirmer matériellement la reconstitution proposée par le lieutenant-colonel. Ni de départager définitivement les interprétations.

Ce que le tribunal doit maintenant faire

Les débats du 16 novembre ont duré plus de douze heures. L’audience a été suspendue aux environs de 23 heures. Elle devait reprendre le mardi 17 novembre, avec la poursuite des questions des avocats de la défense.

Dans cette procédure, les déclarations du lieutenant-colonel restent soumises à l’appréciation du tribunal. Les accusations formulées contre les différentes personnes citées ne constituent pas, à elles seules, des conclusions judiciaires.

Mais une chose est claire : la parole d’un témoin-clé de l’accusation est désormais fragilisée par ses propres revirements. Et le procès, qui dure depuis mars 2024, entre dans une phase où chaque mot du lieutenant-colonel sera passé au crible.

Qui est le lieutenant-colonel Parfait Ayissi Nanga ?

Un officier supérieur de l’armée camerounaise, 36e témoin de l’accusation dans le procès de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo. Il a participé à la commission mixte d’enquête en 2023.

Pourquoi a-t-il fait arrêter Amougou Belinga ?

Il a expliqué à l’audience que, le 3 février 2023, il avait été informé que le lieutenant-colonel Justin Danwe niait connaître Amougou Belinga. Il a alors donné son avis : Amougou Belinga devait être arrêté, car il était un “ennemi notoire” de la victime.

Pourquoi a-t-il ensuite demandé sa libération ?

Il a déclaré qu’après avoir interrogé Danwe, il ne croyait pas à ses dénégations. Mais dès le lendemain de l’arrestation d’Amougou Belinga, il a estimé que les éléments recueillis ne justifiaient pas son maintien en détention. Il explique qu’il devait rendre compte quotidiennement à sa hiérarchie.

Qu’est-ce qu’il reproche à Galax Etoga ?

Il accuse le secrétaire d’État à la Défense de s’être immiscé dans la conduite des investigations. Mais il reconnaît avoir lui-même sollicité des instructions auprès de sa hiérarchie.

Qu’est-ce que l’affaire du deuxième téléphone ?

Ayissi Nanga affirme que le deuxième téléphone de Martinez Zogo était conservé au bureau du secrétaire d’État à la Défense et qu’il n’a pas été correctement exploité. Il affirme que cela a retardé une piste liée à Martin Savom.

Qui est Martin Savom ?

Un ancien maire de Bibey, accusé dans le procès. Ayissi Nanga le désigne comme l’auteur de l’assassinat de Martinez Zogo, par strangulation.

Est-ce qu’il a des preuves contre Amougou Belinga, Eko Eko et Bidjang ?

Non. Il a déclaré à l’audience n’avoir disposé d’aucune preuve impliquant directement Jean-Pierre Amougou Belinga, Maxime Eko Eko et Bruno Bidjang dans l’assassinat.

Qu’est-ce qui reste non vérifié ?

Le contenu exact des messages et audio projetés, le rapport d’expertise téléphonique intégral, les raisons précises du revirement d’Ayissi Nanga, et les instructions qu’il dit avoir reçues. Nous n’avons pas pu joindre le SED, les avocats d’Amougou Belinga, ni le parquet militaire.