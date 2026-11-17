Dans un communiqué daté du 16 novembre, le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale dénonce la circulation de fausses listes de démissions et annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs de cette "manipulation" pré-électorale.

C’est un communiqué qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Daté du 16 novembre 2026 à Douala, signé par Christian Ndiock Miongo, Porte-Parole National n°1 du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), le texte dénonce une campagne de déstabilisation. Et il promet des suites judiciaires.

La mécanique de la fausse démission

Le document commence par un constat. Depuis quelque temps, les publications et les déclarations se multiplient. Elles annoncent des démissions de militants du PCRN. Pour le parti, c'est une illusion. Le communiqué affirme qu'il s'agit de fausses informations.

Le PCRN va plus loin. Il explique la mécanique derrière ces listes. On y trouverait des personnes qui n'ont jamais pris leur carte au parti. On y trouverait aussi des gens qui ont formellement démissionné depuis des années. En clair, les listes sont gonflées, artificielles.

Pour la direction du parti, ces agissements s'inscrivent dans une entreprise de manipulation de l'opinion publique. Le timing n'est pas anodin. Nous sommes en période pré-électorale. L'objectif, selon le PCRN, est clair : ternir son image et semer la confusion dans l'esprit des électeurs.

Le rappel à la loi

Le communiqué ne s'arrête pas à la dénonciation. Il pose une limite. Le parti rappelle que la liberté d'expression ne saurait constituer un permis de désinformation. C'est la phrase clé du texte. Elle vise à sortir le débat du terrain politique pour le placer sur le terrain juridique.

La conclusion est sans appel. Le PCRN annonce que des procédures judiciaires appropriées seront engagées immédiatement. Il précise même les voies de droit : tant en référé qu'au fond. L'objectif est que les auteurs, les coauteurs et les complices répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes.

Le parti justifie cette action par la nécessité de faire respecter ses droits, de protéger son image et de préserver la sérénité de son organisation.

Le contexte politique

Le PCRN est un parti légalisé depuis 2003. Il évolue dans un paysage politique camerounais fragmenté, où les petites formations cherchent à exister face au RDPC et à des partis d'opposition plus médiatisés.

À l'approche des élections de 2027, la bataille de l'information fait rage. Les accusations de fake news, de manipulation de l'opinion ou de désinformation sont devenues des armes politiques courantes. Le PCRN en fait l'expérience aujourd'hui.

La réaction du parti est double. Il dément sur le fond, en niant les démissions. Et il menace sur la forme, en promettant des poursuites. Une manière de montrer qu'il ne se laissera pas faire, mais aussi de rassurer ses militants sur sa capacité à tenir la barre.

Reste une question : au-delà des procédures judiciaires, comment le PCRN compte-t-il rétablir la vérité sur le terrain politique ? Les démentis officiels suffiront-ils à contrer l'effet des listes dans les esprits ?

Que se passe-t-il avec le PCRN ?

Le parti affirme que des gens diffusent de fausses listes de démissions de ses militants. Il a publié un communiqué pour démentir et annonce qu'il va poursuivre les auteurs en justice.

Qu'est-ce qu'il y a dans ces listes ?

Le PCRN dit qu'elles contiennent des noms de personnes qui n'ont jamais été membres du parti, ou qui l'ont quitté depuis longtemps. Nous n'avons pas pu les voir.

Est-ce que le parti a déjà porté plainte ?

Il annonce des procédures "en référé et au fond". Mais nous n'avons pas encore eu la confirmation qu'elles ont été déposées.

Pourquoi le parti réagit-il comme ça ?

Il dit que c'est une manipulation pour ternir son image à l'approche des élections. Et il veut faire un exemple pour décourager les fausses nouvelles.

Qu'est-ce que ça change pour les militants ?

Ça leur montre que la direction est active et qu'elle ne laisse pas passer les attaques. Mais ça peut aussi donner plus de visibilité à la rumeur.