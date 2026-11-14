C'était à l'occasion de la cérémonie d'inauguration officielle de son antenne de Yaoundé, tenue ce 13 novembre en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni au Cameroun Matt Woods et de nombreux partenaires .

Cette initiative ambitieuse est portée par AnB International, avec l'appui du British Council, qui offre ainsi de nouvelles opportunités éducatives aux Camerounais.

À l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de AnB International, les responsables ont mis en lumière l'importance du partenariat éducatif entre le Royaume-Uni et le Cameroun, ainsi que le lancement d'un programme de bourses d'études destiné à plus de 500 Camerounais.

Prenant la parole lors de cette cérémonie, après la coupure du ruban, suivi de la Visite guidée des installations ; l'ambassadeur du Royaume -Uni au Cameroun Matt Woods a salué la solidité des relations éducatives entre le Royaume-Uni et le Cameroun, qui existent depuis plusieurs décennies. Il a notamment souligné le rôle majeur du British Council dans le développement de cette coopération, tout en félicitant l'institution pour son engagement en faveur de l'éducation au Cameroun.

Il a également mis en avant la contribution des partenaires privés, notamment AnB International, dont les nouvelles installations proposent un cadre professionnel dédié à l'apprentissage de l'anglais et à l'organisation des examens. Une initiative qui, selon lui, devrait ouvrir de nouvelles perspectives éducatives à de nombreux Camerounais.

Cependant, l'un des moments forts de cette cérémonie a été l'annonce d'un programme de bourses permettant à plus de 500 Camerounais d'accéder à une formation en langue anglaise.

Selon les explications fournies par le CEO AnB International Martin Nguignang, ces bourses sont accessibles à tous les Camerounais désireux d'apprendre l'anglais, particulièrement ceux qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants.

Aucune condition particulière n'est exigée pour bénéficier de cette opportunité. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire directement sur la plateforme www.scholarship.anbglobal.cm, en utilisant le QR code mis à leur disposition.

Une contribution mensuelle de 12 850 FCFA est toutefois demandée aux bénéficiaires dans le cadre de leur engagement. La formation s'étend sur une période de quatre mois, jusqu'au 12 mars 2027.

À travers ce programme, AnB International entend ainsi contribuer au développement des compétences linguistiques des Camerounais et leur donner davantage de chances de saisir des opportunités académiques et professionnelles.

À titre de rappel, AnB International est un centre d'examen agréé proposant un large éventail de tests reconnus à l'échelle internationale, tels que les examens ACCA sur ordinateur à la demande et par session, le IELTS en partenariat avec le British Council, ainsi que le TOEIC, le TFI et le TOEFL via ETS et ETS Global.

Fondée en 2012 sous le nom d'AnB Accountancy, AnB International est devenue un prestataire dynamique de services éducatifs et d'examens. Au-delà de la comptabilité, elle propose désormais des programmes tels que ACCA, ABE, CIMA, ACI, CIA, CFA et des cours de langues, tout en servant de centre d'examens international grâce à des partenariats avec ACCA, le British Council (IELTS) et ETS Global (TOEIC, TFI, TOEFL). Avec trois succursales au Cameroun (Douala, Bafoussam et Buea, où se trouve son siège social) et l'ambition de se développer à l'échelle mondiale, AnB International s'engage à créer un environnement propice à l'apprentissage, à l'amélioration et à l'épanouissement des étudiants. Guidée par des valeurs de positivité, de respect et d'attention envers son personnel et ses clients, sa devise reste la même: «Helping people to Learn, Improve and Grow».