Ce 11 novembre 2026, Mennecy s’est recueillie à l’occasion du 108ᵉ anniversaire de l’Armistice de 1918. Devant la mairie pavoisée, des enfants portant l’écharpe tricolore se tenaient aux côtés des élus, symbole d’une mémoire qui se transmet entre les générations.

Au cimetière, les drapeaux se sont inclinés et les gerbes ont été déposées. Dans le silence du recueillement, anciens, jeunes, pompiers, scouts et porte-drapeaux ont partagé un même hommage à ceux qui sont tombés.

Cent huit ans après la fin des combats de la Première Guerre mondiale, cette cérémonie rappelle combien la paix demeure une responsabilité collective. Elle se construit chaque jour, dans le respect de l’autre, la solidarité et le refus de la haine.

Quelles que soient nos origines, nos croyances ou nos convictions, nous partageons une même humanité. À Mennecy, la présence des enfants auprès de leurs aînés donnait tout son sens à cette commémoration : honorer les morts, c’est aussi transmettre aux vivants le devoir de préserver la paix.

Que la fraternité soit le prolongement de cet hommage, ici comme partout ailleurs.

Se souvenir, c’est honorer. Transmettre, c’est choisir la paix. Écrire, c’est aussi accomplir un devoir de mémoire.