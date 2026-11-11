Originaire du département du Ndé, dans l’Ouest du Cameroun, G-MADAP impose, de fil en aiguille, sa signature dans le paysage musical français. Dans le cadre de la célébration des 10 ans de l’association O'nayade & Aduuna, le 7 novembre dernier à Pithiviers, le « jeune loup aux dents longues » s’est dévoilé en même temps qu’il s’est révélé comme un artiste qui a du cran et du caractère.

Pithiviers a eu droit à son show le 7 novembre dernier avec G-MADAP (prononcer « je m’adapte », initiales de Général Magneto Dapro). Aux côtés de plusieurs figures de la musique urbaine française, à l’instar de Hiro, Bramsito, Sensey, Moha K, entre autres, le rappeur camerounais a livré une prestation remarquée lors du concept Vibrations urbaines, une initiative portée par Maryatou, présidente de l’association O'nayade & Aduuna.

G-MADAP, (Tony Nana Teuga, de son vrai nom), incarne l’artiste aux racines camerounaises, mais porte une voix singulière et une ambition sans frontières. Entre rap conscient, afro-trap (style de rap qui mêle danse et conscientisation) et afro-urbain, cet auteur-compositeur-interprète transforme les blessures de la vie en matière artistique. Il n’est plus simplement dans une démarche d’adaptation à la scène musicale française. Il entend désormais y inscrire son identité et imposer son univers.

À Pithiviers, il a assuré. Il ne lui a fallu que deux titres pour faire monter la température dans la salle. Porté par une présence scénique affirmée, une énergie communicative et des textes travaillés avec rigueur, l’artiste a rapidement conquis le public. À la fin de sa prestation, les sollicitations se multiplient. Photos, échanges de contacts, demandes de son compte Instagram et des plateformes sur lesquelles retrouver ses morceaux : G-MADAP découvre, en direct, les premiers signes d’une reconnaissance qui dépasse le cercle de ses admirateurs habituels. « J’ai beaucoup aimé ce que tu as offert ce soir. Tu as nourri mon âme avec tes textes d’une rare profondeur », lui confie une spectatrice, manifestement touchée par son univers.

Derrière ce nom de scène se dessine le parcours d’un artiste indépendant, auteur, compositeur et interprète, animé par une passion exigeante pour la musique. Il a fait ses débuts au cours des soirées culturelles au lycée, à Bazou, une petite commune du département du Ndé, dans la région de l’Ouest du Cameroun. Désormais installé en France, G-MADAP construit son identité artistique à partir d’une matière première singulière : son histoire personnelle, ses racines, ses expériences et son regard sur les réalités sociales.

Son registre navigue entre rap conscient, afro-rap et afro-urbain. Une combinaison qui lui permet de conjuguer profondeur des textes, recherche mélodique et puissance rythmique. Loin de se limiter à la performance, il revendique une musique porteuse de sens, capable de toucher les sensibilités, d’interroger les consciences et de rapprocher les générations.

Mitaines et Percées

Car son parcours personnel nourrit largement sa création. Les souffrances traversées, les épreuves endurées et les obstacles rencontrés ne constituent pas, chez lui, de simples souvenirs. Ils deviennent des ressorts d’expression et de création. Transformer la douleur en force, les blessures en enseignements et les difficultés en joie : telle semble être la philosophie qui irrigue son œuvre. La musique devient ainsi un espace de résilience, de reconstruction et de partage. C’est sur cet engagement qu’il a construit sa démarche artistique. Sa discographie, déjà abondante malgré son jeune âge, est constituée de plusieurs chansons, à l’instar de « Pression sur pression », extrait d’un album, ou encore de « Mitaines et Percées », titre de l’album qui sortira bientôt, mais surtout le titre qui fait actuellement fureur, Paris la nuit, dans lequel il raconte ses joies, ses souffrances, et ses espoirs.

Du Ndé aux scènes françaises, le chemin est encore en construction, mais les signaux sont encourageants. À Pithiviers, le rappeur a démontré qu’il pouvait retenir l’attention et susciter l’adhésion. Reste désormais à transformer ces promesses en une reconnaissance durable. G-MADAP avance avec une ambition clairement affichée : faire entendre sa voix, porter ses origines au-delà des frontières et inscrire son nom dans le paysage musical.