« Notre pays pourrait connaître, dès 2027, un important déficit de production par rapport à la demande, avec un risque d’aggravation des délestages si les mesures nécessaires ne sont pas prises à temps. Il nous faut donc anticiper » a lancé Théodore Datouo ce mardi lors de l’ouverture de la troisième session ordinaire, principalement consacrée à l’examen du budget de l’État pour 2027

Dans le rapport de la Conférence élargie de la programmation budgétaire et de la performance associée (CEPB-CA), tenue du 1er au 14 septembre 2026 dans le cadre de la préparation du budget de l'État, les projections font état d'un déficit de production électrique de 125 MW en 2027. Ce déficit pourrait atteindre 450 MW en 2028.

Pour prévenir cette crise énergétique annoncée, le ministre de l'Eau et de l'Énergie envisage de procéder à la maintenance de plusieurs barrages dont les installations présentent des signes de vétusté.

C'est notamment le cas du barrage de Song Loulou qui, depuis plusieurs décennies, a vu sa capacité de production diminuer en raison du vieillissement de ses équipements. Ses huit turbines ne sont plus en mesure de fournir les 384 MW de puissance installée. Depuis l'époque d'AES Sonel, cette infrastructure nécessite près de 72 milliards de FCFA pour sa remise à niveau.

Le barrage de Lagdo, qui disposait à l'origine d'une capacité de production de 72 MW, ne délivre aujourd'hui qu'à peine 30 MW. Sa maintenance nécessiterait une enveloppe de 100 milliards de FCFA.

Quant au barrage de Mekin, inauguré en 2020, il est aujourd'hui à l'arrêt et ne produit plus aucun mégawatt. Il y a quelques mois, une entreprise a été sélectionnée pour identifier les travaux de maintenance nécessaires à la remise en service de cette infrastructure.

Au total, les coûts de maintenance de ces trois barrages sont évalués à environ 200 milliards de FCFA. Un montant considérable qui soulève des interrogations sur la capacité de l'État à mobiliser les ressources financières nécessaires à ces opérations.

Mais les défis financiers ne se limitent pas à la maintenance des infrastructures.

L'État doit également faire face aux engagements financiers liés à la production électrique. Pour l'année 2027, il devra mobiliser 196,2 milliards de FCFA au titre du barrage de Nachtigal, dans le cadre du contrat Take or Pay.

Ce mécanisme contractuel prévoit que la production correspondant à la capacité contractuelle de 420 MW soit facturée, indépendamment de la quantité d'électricité effectivement consommée.

D'où les interrogations sur la capacité du réseau de transport, géré par la Société nationale de transport de l'électricité (SONATREL), à acheminer efficacement cette énergie.

Ces préoccupations sont d'autant plus importantes que la SONATREL pilote également la réalisation du PIRECT (Projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad), qui prévoit notamment l'exportation de 100 MW d'électricité vers le Tchad.

Une ambition qui suscite des interrogations alors que le Cameroun peine encore à satisfaire la demande intérieure en électricité.

Pourtant, les populations ont consenti d'importants sacrifices financiers, à travers les impôts, pour contribuer au financement de cinq grands projets hydroélectriques : Lom Pangar, Memve'ele, Mekin, Nachtigal et l'usine de pied de Lom Pangar.

Malgré ces investissements massifs, le problème de l'accès à une électricité fiable et suffisante demeure entier. Selon les données évoquées, 68 % des entreprises camerounaises ont encore recours aux groupes électrogènes pour assurer la continuité de leurs activités.

Une situation qui pose une question fondamentale : après des centaines de milliards de FCFA investis dans les infrastructures énergétiques, pourquoi le Cameroun peine-t-il toujours à garantir une alimentation électrique suffisante et régulière à ses populations et à ses entreprises ?