La Belgique durcit ses règles face aux abus de visas étudiants. Le Cameroun, premier pays demandeur, concentre les refus. Une mission ministérielle sur place veut casser les illusions avant le départ.

Le chiffre tombe comme une porte qui claque. Une demande de visa étudiant sur cinq en Belgique provient du Cameroun. Et quatre sur cinq sont rejetées. L’Office des étrangers ne parle plus de simples erreurs administratives. Il évoque des documents falsifiés, des garanties frauduleuses, des intermédiaires qui, contre rémunération, se portent garants pour des dizaines d’étudiants à la fois.

La ministre de l’Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), a décidé de passer à l’offensive. Lundi, elle s’envole pour le Cameroun. Une mission de dissuasion, assumée. Objectif : rencontrer des étudiants sur un campus, distribuer des tracts, parler à des mères dont les enfants sont partis avec un visa étudiant et ont fini dans la pauvreté et l’irrégularité.

« Beaucoup de jeunes partent avec une image idéalisée de la Belgique, sans se rendre compte à quel point la vie y est chère », explique-t-elle. « Certains dépensent toutes leurs économies pour un voyage qui se solde par la pauvreté, un échec scolaire, puis finalement la clandestinité. Nous voulons briser ces illusions ».

Derrière la formule, une réalité administrative documentée. L’an dernier, l’Office des étrangers a rejeté 2.615 demandes de visa étudiant. Les refus concernaient principalement des ressortissants du Cameroun (1.098 dossiers) et du Maroc (536). Le cabinet de la ministre parle de « sérieux indices de fraude et d’abus » et soupçonne l’implication de réseaux organisés.

Ce qui change concrètement pour les étudiants

Le gouvernement ne s’arrête pas aux discours. Les moyens de subsistance exigés ont déjà été relevés. Le seuil mensuel passera de 835 euros à 1.050 euros, puis à 1.062 euros pour l’année académique 2026-2027, avec une indexation annuelle. À l’échelle d’une année, cela représente plus de 12.000 euros à prouver.

Les garants financiers entrent dans le viseur. Ils devront répondre à des conditions de séjour plus strictes et ne pourront se porter garants que pour un seul étudiant. Une base de données dédiée aux garants sera créée, assortie d’une liste noire des garants insolvables ou non fiables.

Les étudiants devront aussi suivre un programme d’études complet. La progression académique devient une condition de séjour. Pour les bacheliers, il faudra obtenir au moins 60 crédits après deux ans, puis 40 crédits supplémentaires par an. En 2025, environ 400 étudiants n’ont pas obtenu de prolongation de visa faute de crédits suffisants ou pour avoir changé trop souvent de domaine. Ces refus représentent 36 % de l’ensemble des prolongations refusées.

« Ceux qui abusent du statut d’étudiant sapent la crédibilité du système et pénalisent les étudiants qui souhaitent réellement étudier en Belgique », martèle la ministre. « Nous voulons combattre ce type d’abus avec beaucoup plus de fermeté ».

L’asile dans le même viseur

La visite camerounaise ne se limite pas aux visas étudiants. Le Cameroun figure parmi les principaux pays d’origine des demandeurs d’asile en Belgique. Mais le taux de protection n’y est que de 13,4 % jusqu’en octobre inclus, selon les chiffres de l’Office des étrangers cités par le cabinet ministériel. Traduction : près de neuf demandeurs camerounais sur dix ne bénéficient pas d’une protection internationale.

« Quiconque souhaite venir en Belgique pour des raisons purement économiques se heurtera à un mur », prévient Anneleen Van Bossuyt. Elle rappelle la ligne du gouvernement : les personnes sans droit de séjour devront retourner dans leur pays.

La ministre s’appuie sur les résultats de précédentes missions de dissuasion. En Moldavie, la moyenne mensuelle des demandes d’asile est passée de 87 à 55 en 2025, puis à 34 en 2026. Pour la République démocratique du Congo, elle est passée de 149 à 97. Des baisses qu’elle présente comme la preuve d’une stratégie qui fonctionne.

Ce que l’on ne sait pas encore

Le nombre exact d’étudiants camerounais actuellement en Belgique avec un visa étudiant n’a pas été communiqué. Le détail des nouvelles conditions de séjour imposées aux garants n’a pas non plus été publié dans son intégralité.

Une question, cependant, ne disparaîtra pas avec un communiqué : que deviennent les étudiants qui ont déjà payé des intermédiaires et déposé des dossiers construits sur des garanties frauduleuses ? Aucune réponse publique n’a été apportée à ce stade.

Combien de Camerounais demandent un visa étudiant pour la Belgique ?

Une demande de visa étudiant sur cinq déposées en Belgique vient du Cameroun. C’est le premier pays d’origine des demandes. Et sur ces demandes, quatre sur cinq sont rejetées par l’Office des étrangers.

Pourquoi la Belgique refuse-t-elle autant de visas étudiants camerounais ?

Officiellement, à cause des abus : faux documents, garanties frauduleuses, intermédiaires qui se portent garants pour des dizaines d’étudiants à la fois. L’Office des étrangers soupçonne même des réseaux organisés. Le cabinet de la ministre parle de « sérieux indices de fraude ». Ce n’est pas une décision de justice, c’est une évaluation administrative et c’est important de le dire.

Qu’est-ce qui change concrètement pour les garants ?

Deux choses. D’abord, un garant ne pourra plus se porter caution que pour un seul étudiant. Ensuite, une base de données des garants sera créée, avec une liste noire pour ceux qui sont insolvables ou non fiables. Les conditions de séjour exigées des garants seront aussi plus strictes. Le détail complet de ces conditions n’a pas encore été publié.

Combien faut-il prouver comme ressources pour étudier en Belgique ?

Le seuil mensuel passe de 835 euros à 1.050 euros, puis à 1.062 euros pour l’année académique 2026-2027, avec une indexation annuelle. Sur une année, cela représente plus de 12.000 euros à justifier. C’est plus qu’avant, et c’est assumé par le gouvernement.

Faut-il valider ses crédits pour garder son visa étudiant ?

Oui. La progression académique devient une condition de séjour. Pour les bacheliers : au moins 60 crédits après deux ans, puis 40 crédits supplémentaires par an. En 2025, environ 400 étudiants n’ont pas obtenu de prolongation de visa pour crédits insuffisants ou pour avoir changé trop souvent de domaine. Cela représentait 36 % des prolongations refusées.

La mission de la ministre au Cameroun va-t-elle vraiment changer quelque chose ?

C’est la question honnête. La ministre s’appuie sur deux précédents : en Moldavie, les demandes d’asile sont passées de 87 à 55 par mois en 2025, puis à 34 en 2026. Pour la RDC, de 149 à 97. Elle présente ces baisses comme la preuve que la dissuasion fonctionne. Mais rien ne garantit que le même effet se produira au Cameroun, où les causes de départ sont différentes. Nous n’avons pas de données publiques permettant de l’affirmer à ce stade.

Que risque un étudiant qui a utilisé un faux garant ?

Le texte fourni par le cabinet de la ministre ne détaille pas les conséquences individuelles pour les étudiants dont le dossier serait construit sur une garantie frauduleuse. Ce point n’a pas été communiqué publiquement. C’est une des zones d’ombre de ce dossier.

Peut-on encore étudier en Belgique depuis le Cameroun ?

Oui, la porte n’est pas fermée. Mais elle est plus étroite : ressources plus élevées, garant unique et vérifié, programme d’études complet, progression académique contrôlée. Le message officiel est clair : les étudiants légitimes sont les bienvenus, les dossiers frauduleux ne passeront plus.

Le Cameroun est-il un pays sûr pour les demandeurs d’asile ?

La question est sensible. Le taux de protection des demandeurs camerounais en Belgique n’est que de 13,4 % jusqu’en octobre inclus, selon les chiffres cités par le cabinet. Autrement dit, près de neuf demandeurs sur dix ne sont pas reconnus comme ayant besoin d’une protection internationale. Cela ne veut pas dire que le Cameroun est un pays sûr pour tout le monde cela veut dire que la Belgique estime que la majorité des demandes camerounaises ne relèvent pas de l’asile.

Où trouver les chiffres officiels ?

Les statistiques de l’Office des étrangers sont publiées sur `dofi.ibz.be`. Le communiqué de la ministre Van Bossuyt sur les exigences financières est disponible sur `anneleenvanbossuyt.be`. Nous avons recoupé les chiffres cités dans cet article avec ces sources et les dépêches Belga/Sudinfo du 9 novembre 2026.