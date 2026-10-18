Le monde se souvient. Il y a 18 ans jour pour jour, le 18 octobre 2007, un coup de massue endeuillait la planète musique : le légendaire Lucky Dube était assassiné à Johannesburg.

Icône sud-africaine du reggae, de renommée mondiale, Lucky Dube était actif sur la scène internationale depuis le début des années 80. Il s'est fait connaître partout pour son combat pour la paix et contre le régime criminel de l'apartheid.

Sa mère le surnomme "Lucky", qui signifie "chanceux" en anglais, car dès sa naissance et pendant ses premiers mois, il s'est battu contre une grave maladie.

Militant pour la paix, Lucky Dube chantait son enfance, son vécu, l'Histoire, l'Afrique du Sud, sa situation politique, l'apartheid, l'Afrique tout entière, les problèmes politiques, sociaux, personnels et humains. Il luttait contre les discriminations raciales et ethniques, contre la ségrégation et l'exclusion, et appelait à l'unité entre les hommes.

Le légendaire chanteur a été tué par balles le 18 octobre 2007, lors d'une tentative de vol de sa voiture dans la banlieue de Johannesburg, vers 20 heures, heure locale. L'artiste est mort sur le coup, touché par les tirs des malfaiteurs, devant son fils de 16 ans et sa fille de 15 ans.