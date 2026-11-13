Détenu depuis le 1er juillet 2026 pour avoir dénoncé l’insalubrité à Douala, l’entrepreneur et activiste Jacques Bertrand Mang voit son procès une nouvelle fois renvoyé. Derrière les chefs d’accusation, une question : la dénonciation citoyenne est-elle devenue un crime au Cameroun ?

Douala, 13 novembre 2026. La salle du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo est pleine. On attend le verdict. On attend surtout une décision. À la barre, un homme de 39 ans, chemise froissée, regard fixe. Jacques Bertrand Mang est détenu depuis le 1er juillet 2026. Ce vendredi-là, la cour a une nouvelle fois renvoyé son dossier. La date exacte du prochain renvoi n’a pas été confirmée par le greffe au moment d’écrire ces lignes, mais plusieurs sources concordantes évoquent une audience en décembre.

Mang n’est pas un délinquant ordinaire. C’est un entrepreneur. En 2015, il a fondé Global Freith and Cargo, une société de transport et de logistique. Il a créé des emplois. Il a bâti. Et il a dénoncé. Notamment l’insalubrité qui étouffe Douala, les montagnes d’ordures qui pourrissent les marchés, les rues abandonnées.

Ce qu’on lui reproche

Les chefs d’accusation sont précis. Trois infractions : violences sur fonctionnaire, entrave au fonctionnement d’un service public, et diffamation sur les réseaux sociaux. Les faits remontent au 1er juillet 2026, à Youpwé, dans la commune d’arrondissement de Douala 2. Ce jour-là, selon la version de l’activiste, il filmait une réunion avec des jeunes quand un policier a endommagé son téléphone. Il serait allé chercher justice. Il aurait été arrêté, battu, humilié.

La version des autorités est différente. Le parquet soutient que Mang a agressé un agent de la force publique. Mang conteste. Il affirme que le policier impliqué a déchiré ses propres vêtements pour fabriquer une preuve contre lui. Il demande pourquoi aucune enquête indépendante n’a été ouverte sur cet incident.

De New Bell à Ngoma : les conditions de détention en question

Le 1er juillet 2026, Mang est présenté au procureur. Le soir même, il est écroué à la prison centrale de New Bell. Le 4 août 2026, il est transféré à la prison de Ngoma. Entre les deux, selon des informations rapportées par des ONG et des médias, il aurait subi plusieurs heures de torture et de traitements inhumains à New Bell. Ces allégations n’ont pas été confirmées par une autorité médicale indépendante. Nous n’avons pas pu consulter de certificat médical.

Le 17 juillet 2026, sa demande de mise en liberté provisoire est rejetée. Le procès est renvoyé au 14 août, puis au 28 août, puis au 11 septembre, puis au 13 novembre. Une succession de reports qui, pour la défense, pose la question de la régularité de la procédure. Ses avocats, menés par Me Alice Nkom, contestent la légalité de la détention et dénoncent une arrestation politique visant à faire taire une figure critique du régime.

L’ombre de Cabral Libii

L’affaire Mang ne se réduit pas à une altercation avec un policier. Elle s’inscrit dans un contexte politique plus large. Mang est un ancien militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), dirigé par Cabral Libii. Il en a été exclu. Il a ensuite critiqué publiquement son ancien parti, qualifiant le PCRN de « parti politique constitué de roublards ».

Le 15 octobre 2026, sur le plateau de STV, Cabral Libii a été interrogé sur la procédure contre son ancien militant. Sa réponse a marqué les esprits : « Tant qu’il n’est pas emprisonné, je serai toujours mal à l’aise. Tant que je ne l’aurai pas fait condamner, je serai toujours mal à l’aise ». Des propos qui, pour la défense de Mang, confirment le caractère politique des poursuites.

L’insalubrité, ce crime impardonnable

Mais le cœur du dossier reste l’insalubrité. En janvier 2026, alors qu’il est convoqué par la police judiciaire de Douala pour ses critiques sur les déchets, Mang ne se terre pas. Il sillonne la ville. Il filme les ordures. Il interpelle la mairie. « Ils s’intéressent à me réduire au silence, pas à réparer le pays », lance-t-il dans une vidéo devenue virale.

Son argument est simple : comment un citoyen qui dénonce un problème visible, documenté, filmé, peut-il se retrouver derrière les barreaux ? La mairie de Douala n’a pas répondu à nos sollicitations. Le maire n’a pas publié de déclaration sur cette affaire.

La jeunesse se mobilise

Le 7 octobre 2026, la députée Nourane Foster s’est rendue à la prison de Ngoma. Elle y a rencontré Mang. Puis sa mère, en larmes. Sur Facebook, elle a raconté : « J’ai vu un homme moralement debout, malgré l’épreuve qu’il traverse ». Elle a parlé de « toute une jeunesse camerounaise qui cherche sa place, qui veut être entendue et qui refuse de renoncer à l’espérance ».

Ce témoignage a circulé. Il a ému. Il a aussi divisé. Car l’affaire Mang n’est pas qu’un dossier judiciaire. C’est un miroir tendu à une jeunesse qui voit en lui un symbole : celui d’un homme qui a construit, qui a dénoncé, et qui paie le prix de sa liberté de parole.

Ce qui n’est pas vérifié

Nous n’avons pas pu consulter le dossier judiciaire. Les procès-verbaux d’audience ne sont pas publics. Les allégations de torture n’ont pas fait l’objet d’une enquête indépendante rendue publique. Le parquet n’a pas communiqué sur le fond. La date exacte du prochain renvoi n’a pas été confirmée par le greffe. Mang n’a pas été autorisé à s’exprimer auprès de la rédaction.

La question, à Douala, n’est plus seulement de savoir si Mang est coupable ou innocent. Elle est de savoir si, au Cameroun, dénoncer les ordures peut conduire en prison.

Qui est Jacques Bertrand Mang ?

Un entrepreneur camerounais de 39 ans, fondateur de Global Freith and Cargo. Il est aussi un activiste qui dénonce l’insalubrité à Douala. Il est détenu depuis le 1er juillet 2026.

Pourquoi il est en prison ?

Officiellement, pour violences sur un fonctionnaire, entrave à un service public et diffamation sur les réseaux sociaux. Lui dit que c’est parce qu’il dénonçait les poubelles et critiquait la mairie.

Que s’est-il passé le 1er juillet 2026 ?

Il filmait une réunion à Youpwé. Un policier aurait endommagé son téléphone. Mang dit être allé porter plainte et avoir été arrêté, battu, humilié. La police dit qu’il a agressé un agent.

Pourquoi son procès est renvoyé ?

La défense conteste la régularité de la procédure. Le tribunal a renvoyé l’affaire plusieurs fois. La prochaine date n’est pas officiellement confirmée, mais décembre est évoqué.

Est-ce qu’il a été torturé ?

Des ONG et des médias rapportent qu’il aurait subi des traitements inhumains à la prison de New Bell avant son transfert à Ngoma. Aucune enquête indépendante n’a confirmé ces faits.

Quel est le lien avec Cabral Libii ?

Mang est un ancien militant du PCRN, le parti de Cabral Libii. Il en a été exclu. Libii a déclaré publiquement qu’il ne serait « pas tranquille » tant que Mang ne serait pas condamné. La défense y voit une preuve du caractère politique du procès.