DJ CHRIST : LE NOUVEAU MAÎTRE DU BIKUTSI À PARIS ! VILLENEUVE-SAINT-GEORGES A VIBRÉ AU RYTHME DE LA FORÊT !

Quand le talent rencontre l'audace, quand la passion épouse l'ambition et que la culture retrouve ses lettres de noblesse, le résultat ne peut être qu'exceptionnel. DJ CHRIST, de son vrai nom Christian NNOMO, vient une fois de plus de le démontrer avec éclat !

Ce week-end, Villeneuve-Saint-Georges, aux portes de Paris, a littéralement tremblé sous les vibrations envoûtantes du Bikutsi. Une véritable déferlante culturelle, une communion populaire, un rendez-vous mémorable où les sonorités profondes de la forêt équatoriale ont résonné avec une intensité rarement égalée.

Et au centre de cette formidable démonstration de force, un homme : DJ CHRIST !

Longtemps connu derrière les platines, Christian NNOMO a désormais franchi un cap décisif dans son parcours. De DJ à promoteur culturel, il ne se contente plus de faire danser les foules : il imagine, rassemble, organise et donne une nouvelle dimension au spectacle vivant africain en France.

UN HOMME, UN SOURIRE, UNE VISION ET UNE FOULE CONQUISE !

Charismatique sans être arrogant, ambitieux sans être prétentieux, pondéré dans ses attitudes et toujours accompagné de ce sourire devenu légendaire, DJ CHRIST possède cette qualité rare des grands rassembleurs : savoir fédérer sans diviser.

Avec son label, Le Cercle des Amis du Sourire de Paris, il construit progressivement une véritable identité événementielle, portée par la convivialité, la fraternité et la valorisation du patrimoine musical camerounais.

Et manifestement, la recette fonctionne ! Le public répond présent, les artistes adhèrent et les amoureux du Bikutsi retrouvent cette ferveur qui fait toute la richesse de notre culture. Une réussite qui force l'admiration et qui, naturellement, ne laisse personne indifférent.

NNAM WA SAMBA : QUAND LA FORÊT REPREND SES DROITS SUR LA SCÈNE PARISIENNE !

Sur le podium, l'orchestre NNAM WA SAMBA a livré une prestation remarquable, donnant toute sa puissance à cette musique du terroir, profondément enracinée dans l'identité culturelle des peuples de la forêt.

Des percussions endiablées, des rythmes irrésistibles, une présence scénique affirmée et surtout cette connexion presque mystique entre les musiciens et leur public.

On ne venait pas simplement écouter de la musique. On venait retrouver ses racines, célébrer son appartenance, revendiquer fièrement son identité et danser cette musique du boa qui traverse les générations sans jamais perdre son âme.

MANI BELLA, JOSKO L'INQUIÉTEUR, ESPO 2 BEN'S : UNE AFFICHE DE RÊVE !

Comme si la puissance de l'orchestre ne suffisait pas, DJ CHRIST avait réservé à ses convives un plateau artistique particulièrement alléchant.

La pétillante MANI BELLA, l'incontournable JOSKO L'INQUIÉTEUR, affectueusement surnommé le professeur des élèves, et l'explosif ESPO 2 BEN'S, véritable pape de l'ambiance, ont apporté chacun leur signature à cette célébration.

Un cocktail musical savamment orchestré, où les générations, les talents et les sensibilités se sont rencontrés autour d'une même passion : faire vivre le Bikutsi et offrir au public un spectacle digne de ce nom.

L'HOMMAGE À NKUL NAM : LA GRANDEUR D'UN HOMME SE MESURE AUSSI À SON RESPECT DES AÎNÉS.

Mais au-delà des lumières, des applaudissements et de l'effervescence populaire, un geste mérite une attention toute particulière.

En distinguant NKUL NAM au cours de cette soirée, DJ CHRIST a posé un acte profondément symbolique : celui de la reconnaissance envers les anciens.

Dans un univers artistique où les ambitions personnelles prennent parfois le dessus sur la mémoire collective, cette marque de considération rappelle une vérité fondamentale : on ne construit pas durablement l'avenir d'une culture en oubliant ceux qui en ont porté les fondations.

Honorer ses aînés, c'est reconnaître leur héritage. C'est comprendre que le flambeau ne s'arrache pas, mais se transmet avec dignité, humilité et respect.

Et sur ce terrain, Christian NNOMO a marqué des points.

DJ CHRIST, L'HOMME DU WEEK-END : LE BIKUTSI TIENT-IL SON NOUVEAU GRAND PROMOTEUR À PARIS ?

La question mérite désormais d'être posée.

À l'heure où les musiques africaines rivalisent pour conquérir les grandes scènes européennes, le Bikutsi possède encore un formidable potentiel de rayonnement. Encore faut-il des hommes et des femmes capables de croire en cette musique, d'investir dans sa promotion et de lui offrir des espaces d'expression à la hauteur de son histoire.

DJ CHRIST semble avoir parfaitement compris cet enjeu.

Son mérite ne réside pas uniquement dans sa capacité à remplir une salle ou à réunir des artistes de renom. Il réside surtout dans cette volonté de faire du divertissement un instrument de transmission culturelle, de rassemblement communautaire et de reconnaissance artistique.

Villeneuve-Saint-Georges n'a donc pas simplement accueilli une soirée de plus. Elle a été le théâtre d'une véritable affirmation culturelle !

Le public a dansé, chanté, applaudi et communié. Les retrouvailles ont été chaleureuses, les émotions palpables et la fierté identitaire omniprésente.

À l'arrivée, un constat s'impose : DJ CHRIST a réussi son pari. Il ne s'affirme plus seulement comme un excellent animateur des nuits parisiennes, mais comme un promoteur culturel avec lequel il faudra désormais compter.

Bravo à Christian NNOMO, à l'orchestre NNAM WA SAMBA, aux artistes et à tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite.

Vivement la prochaine édition ! Quant aux absents, ils ont assurément manqué un grand moment de culture et de communion.

DJ CHRIST, incontestablement l'homme du week-end !

Hilaire SOPIE

Journaliste – Éditions SOPIEPROD Paris

La Voix de la Diaspora