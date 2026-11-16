À Eséka, un homme dit avoir été attaqué à la machette par l’amant présumé de sa femme, trouvé dans la maison familiale. L’agresseur a fui. L’épouse est entre les mains des forces de l’ordre. Et une bonne partie du récit reste à vérifier.

C’est une histoire que les habitants d’Eséka racontent en baissant la voix. Une histoire de ration, de porte qui s’ouvre, et de machette. Une histoire aussi dont plusieurs éléments n’ont pas encore été confirmés par une source officielle.

Ce qu’Ateba raconte à la télé

Ateba vit à Eséka, dans le Nyong-et-Kellé. Il s’est confié à Équinoxe TV. Selon son récit, il est rentré chez lui pour déposer l’argent du ration; cette somme qu’on laisse à la maison pour les courses de la semaine. Il a poussé la porte. Un homme qu’il ne connaît pas se trouvait à l’intérieur, avec sa femme et ses enfants.

L’inconnu est présenté par la famille comme l’amant de l’épouse. La suite, Ateba la raconte à la télévision : l’homme l’a agressé par surprise, à la machette, avant de prendre la fuite. Des voisins ont conduit Ateba dans une clinique de la ville. Il y reçoit des soins. L’épouse, elle, est aux mains des forces de maintien de l’ordre.

Voilà pour le récit tel qu’il circule. Il tient en quelques phrases. Et il laisse ouvertes à peu près toutes les questions importantes.

Ce que l’on ne sait pas

Le prénom d’Ateba n’a pas été communiqué. Son âge non plus. La date exacte des faits, l’heure, le quartier d’Eséka concerné : rien de tout cela n’est précisé dans la séquence diffusée par Équinoxe TV.

Nous ne savons pas non plus dans quel état se trouve Ateba. « Reçoit des soins » ne dit pas la gravité des blessures. Une machette, dans un contexte domestique, peut laisser des séquelles lourdes. Ou pas. À l’heure où nous écrivons, aucune source médicale n’a communiqué sur son état.

L’agresseur présumé a fui, selon le récit. A-t-il été identifié ? Recherché ? Interpellé ? Aucune information publique ne le confirme à ce stade.

L’épouse est « aux mains des forces de maintien en l’ordre ». Cette formule, employée par la source, ne dit pas si elle est gardée à vue, entendue comme témoin, ou mise en cause. Nous n’avons pas pu joindre le commissariat d’Eséka avant publication. Nous n’avons pas non plus obtenu de confirmation du parquet.

Enfin, un détail du récit mérite d’être souligné : Ateba aurait trouvé l’inconnu « avec sa femme et ses enfants ». Les enfants étaient-ils présents au moment de l’agression ? Ont-ils vu ? Ont-ils été blessés ? Aucune information ne permet de le dire.

Ce que l’affaire dit d’un pays

Il y a un fait divers. Et il y a ce que le fait divers remue.

Eséka n’est pas la première ville du Cameroun où une histoire de ce genre circule. Les récits d’adultère qui dégénèrent, de portes qui s’ouvrent au mauvais moment, de machettes qui sortent d’un sac : ce n’est pas un genre nouveau. Ce qui change, peut-être, c’est la vitesse à laquelle ces récits sont désormais racontés, filmés, partagés.

Et ce qui ne change pas, c’est la difficulté à obtenir des chiffres.

Le Cameroun ne dispose pas de statistiques publiques consolidées sur les violences conjugales et intrafamiliales. Les centres d’écoute, les associations, les cliniques de quartier recueillent des cas. Mais rien qui permette de dire : voilà combien d’hommes, voilà combien de femmes, voilà combien d’enfants. L’affaire d’Eséka ne comble pas ce vide. Elle le rend visible.

Il y a aussi la question de la garde à vue de l’épouse. Une femme est entre les mains de la police pendant que son mari est soigné et que l’amant présumé, lui, a fui. Ce déséquilibre apparent dans le récit un homme dehors, une femme dedans nourrit les commentaires. Il ne dit rien, en soi, de la culpabilité de qui que ce soit. Il dit quelque chose du regard que la société porte sur ces affaires.

Ce que la loi prévoit

Au Cameroun, l’agression à la machette relève, selon la qualification retenue par le parquet, des coups et blessures volontaires aggravés. Le Code pénal prévoit des peines qui varient selon la gravité des blessures, l’usage d’une arme, et les circonstances. L’adultère, lui, n’est plus une infraction pénale depuis la réforme de 2016 il relève du domaine civil, et peut fonder une demande de divorce aux torts partagés ou exclusifs.

Autrement dit : la machette est un problème pénal. L’adultère est un problème conjugal. Les deux se croisent rarement devant un tribunal. Ils se croisent beaucoup plus souvent dans les récits de quartier.

Ce qu’il reste à faire

Équinoxe TV a posé les premiers mots. Ils sont importants : ils donnent une voix à un homme qui dit avoir été agressé chez lui. Ils ne suffisent pas à établir les faits.

La suite appartient au parquet d’Eséka. Une enquête a-t-elle été ouverte ? Une garde à vue a-t-elle été prolongée ? L’agresseur présumé fait-il l’objet d’un avis de recherche ? Nous avons tenté de joindre le commissariat central d’Eséka dans l’après-midi du 16 novembre. Sans succès. Nous avons également sollicité le parquet de la ville. Sans réponse à l’heure où ces lignes sont écrites.

Une question, maintenant : si l’agresseur présumé n’est pas retrouvé, que restera-t-il de cette histoire ? Un homme soigné. Une femme en garde à vue. Et des enfants dont personne, publiquement, ne dit comment ils vont.

Que s’est-il passé exactement à Eséka ?

Un homme, Ateba, dit être rentré chez lui déposer l’argent du ration. Il a trouvé un inconnu avec sa femme et ses enfants. L’inconnu, présenté comme l’amant de l’épouse, l’aurait agressé à la machette avant de fuir. Ateba est soigné dans une clinique. Son épouse est entre les mains de la police.

Où est l’agresseur ?

Il a fui, selon le récit. On ne sait pas s’il a été identifié ou recherché. Aucune information officielle à ce stade.

Pourquoi la femme est-elle en garde à vue ?

La source dit qu’elle est « aux mains des forces de maintien de l’ordre ». On ne sait pas si elle est gardée à vue, entendue comme témoin, ou mise en cause. Il faut attendre les informations du parquet.

Et les enfants ?

Ils étaient dans la maison, selon le récit. On ne sait pas s’ils ont assisté à l’agression, ni comment ils vont aujourd’hui.

Ateba est-il gravement blessé ?

On ne sait pas. La source dit qu’il « reçoit des soins ». Aucune information médicale n’a été communiquée.

Que prévoit la loi camerounaise ?

L’agression à la machette relève des coups et blessures volontaires aggravés, avec des peines qui dépendent de la gravité. L’adultère n’est plus une infraction pénale depuis 2016 il relève du civil.