Il a fondé le premier grand cartel mexicain, fait alliance avec les Colombiens et plongé le Mexique dans une guerre qui dure encore. Miguel Ángel Félix Gallardo est mort en détention, sans avoir purgé la moitié de sa peine.

Miguel Ángel Félix Gallardo : mort d’un « chef des chefs » qui a façonné le narcotrafic mexicain

L’homme est décédé dimanche 15 novembre 2026, vers 14 heures, heure locale, dans un hôpital privé de Guadalajara, l’hôpital Country 2000. Il avait été transféré en urgence, deux jours plus tôt, depuis la prison de haute sécurité de Puente Grande, dans l’État de Jalisco. Selon la Secretaría de Seguridad de Jalisco, la cause du décès est une « défaillance organique multiple ».

Il avait 80 ans. Il purgeait deux peines totalisant 77 ans de prison depuis sa capture en 1989. Un juge avait recommandé son placement en résidence surveillée. Des problèmes techniques liés au dispositif de surveillance électronique ont empêché le transfert. Il est mort incarcéré.

Le pionnier

À la fin des années 1970, Félix Gallardo cofonde avec Rafael Caro Quintero, dit « le Narco des narcos », et Ernesto Fonseca Carrillo, alias « Don Neto », le cartel de Guadalajara. Ce n’est pas un cartel de plus. C’est le premier grand cartel mexicain. Celui qui a posé les bases opérationnelles de toutes les organisations qui ont suivi. Selon le site spécialisé Insight Crime, Félix Gallardo a été un élément clé dans les alliances avec les narcotrafiquants colombiens, à une époque où la cocaïne andine commençait à inonder le marché américain.

Le cartel de Guadalajara n’était pas seulement une machine à produire de la marijuana. C’était un réseau de routes, de complicités et de corruptions qui a transformé le Mexique en plaque tournante continentale. Joaquín « El Chapo » Guzmán et Ismael « El Mayo » Zambada, tous deux condamnés à perpétuité aux États-Unis, ont fait leurs classes dans cette organisation. Après sa dislocation, ils ont fondé le cartel de Sinaloa.

L’héritage de Félix Gallardo n’est donc pas seulement criminel. Il est structurel.

Le crime qui a tout changé

Février 1985. L’agent de la DEA Enrique « Kiki » Camarena Salazar est kidnappé en plein centre de Guadalajara. Il est torturé. Il est tué. Son corps est retrouvé presque un mois plus tard. Camarena s’était infiltré dans le cartel de Guadalajara depuis 1981. Il avait documenté les opérations du réseau et permis le démantèlement du ranch « El Búfalo », une installation capable de produire des centaines de tonnes de marijuana.

Washington exerce une pression massive sur le Mexique. Rafael Caro Quintero est arrêté en 1985. Il est aujourd’hui détenu aux États-Unis. Félix Gallardo, lui, est capturé en 1989. Il est condamné à 37 ans de prison pour l’assassinat de Camarena, puis à 40 ans pour narcotrafic.

La mort de Camarena n’a pas seulement fait tomber les chefs du cartel de Guadalajara. Elle a déclenché une reconfiguration complète du narcotrafic mexicain. Les grands cartels ont éclaté en factions. La violence a changé d’échelle.

22 maladies, une seule issue

Ces dernières années, la santé de Félix Gallardo s’était effondrée. Les rapports médicaux et judiciaires évoquent 22 pathologies chroniques : cécité d’un œil, surdité, diabète, hypertension, glaucome, tuberculose pulmonaire latente, carcinome facial, hernie discale, problèmes sévères de mobilité, anxiété et dépression chronique. En 2022, un juge lui avait accordé le bénéfice de la prison à domicile pour sa première condamnation. La mesure avait été suspendue après l’appel du parquet général de la République.

Vendredi 13 novembre 2026, il est transféré à l’hôpital Country 2000, sous un dispositif de sécurité lourd. Il présente alors « une faible oxygénation, une altération de l’état de conscience et une désorientation ». Il meurt deux jours plus tard.

Ce qu’il laisse derrière lui

La mort de Félix Gallardo ne ferme pas un chapitre. Elle le rappelle. Le cartel de Guadalajara n’existe plus en tant que tel, mais ses héritiers Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, et d’autres ont repris le modèle : routes internationales, alliances avec les producteurs colombiens, corruption institutionnelle, violence spectaculaire.

Une question, une seule, reste posée. Le Mexique a-t-il tourné la page de Félix Gallardo, ou n’a-t-il fait que changer les noms sur la porte ?

La réponse ne se trouve pas dans les communiqués officiels. Elle se trouve dans les rues de Culiacán, de Guadalajara et de Tijuana.