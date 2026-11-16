Coopération NDE–Allemagne : Herr Knut Gummert à la découverte des entreprises camerounaise de la diaspora dans le département du Ndé

Le 25 octobre 2026, une délégation conduite par M. Knut Gummert, représentant du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), accompagné des responsables de la GIZ au Cameroun, a effectué une tournée de découverte et d’échanges auprès de plusieurs entreprises créées ou développées par des Camerounais vivant en Allemagne et intervenant dans le département du Ndé. Cette visite, organisée entre Bangangté et Bangoulap, s’est achevée par un dîner à la Fondation Jean-Félicien Gacha.

Bangangté – Bangoulap, département du Ndé.

Le rapprochement entre les compétences camerounaises de la diaspora et les opportunités de développement économique local était au cœur de la tournée effectuée le dimanche 25 octobre 2026 par M. Knut Gummert, représentant du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Accompagné des responsables de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) au Cameroun, le représentant allemand a consacré cette journée à la découverte de plusieurs initiatives entrepreneuriales portées par des Camerounais(es) établi(e)s en Allemagne, mais qui investissent, entreprennent ou développent des activités au Cameroun, particulièrement dans le département du Ndé.

Quatre entreprises figuraient notamment au programme de cette tournée : TechnoPark de Bangangté, SkyEngPro, Clemios et Ezitech.

La diaspora camerounaise, un levier de développement économique et technologique

Cette tournée a constitué une occasion de mettre en lumière les initiatives de la diaspora camerounaise, notamment sa contribution à la création d'entreprises, au transfert de compétences, à l'innovation technologique et à la formation professionnelle.

À travers les différentes étapes de cette visite, les échanges ont permis de découvrir des initiatives entrepreneuriales qui participent à la valorisation des compétences acquises à l'étranger et à leur mobilisation au service du développement local.

L'intérêt d'une telle démarche réside également dans la possibilité de renforcer les passerelles entre les institutions allemandes de coopération, les entrepreneurs de la diaspora et les acteurs économiques camerounais.

TechnoPark de Bangangté : la formation professionnelle au cœur des échanges.

Parmi les entreprises visitées, TechnoPark de Bangangté a particulièrement mis en avant les perspectives de coopération NDE-Allemagne dans le domaine de la formation professionnelle, de l'innovation et du transfert de compétences.

Les échanges avec M. Knut Gummert et les responsables de la GIZ-CMR ont notamment porté sur un projet de programme d'échange de formateurs, de formatrices, d'apprenants et d'apprenantes avec les centres de formation professionnelle allemands (Berufsbildungszentren).

Cette proposition vise à développer une coopération structurée entre les établissements de formation, avec plusieurs axes d'intervention :

• L'organisation de stages d'immersion professionnelle;

• Les échanges de formateurs et de formatrices pour le renforcement des compétences pédagogiques et techniques ;

• La mobilité des apprenants et apprenantes dans les filières techniques et professionnelles ;

• Le transfert de compétences et de méthodes modernes d'apprentissage ;

• La mise en place d'ateliers spécialisés en mécatronique, robotique, domotique, architectronique et systèmes embarqués ;

• Le développement de projets communs associant formation, prototypage, production et entrepreneuriat.

Une attention particulière pourrait être accordée aux métiers techniques et industriels, notamment la mécatronique, la maintenance industrielle, la robotique, l'électricité, l'électronique, la programmation industrielle, ainsi qu'aux métiers de l'hôtellerie, de la boulangerie et de la pâtisserie.

Pour TechnoPark de Bangangté, l'ambition est de faire de la coopération avec les établissements allemands un véritable instrument de qualification professionnelle des jeunes, tout en favorisant leur insertion socio-économique.

Cette perspective s'inscrit dans une vision de développement territorial qui place la formation professionnelle, l'innovation et la maîtrise des technologies au centre de la transformation économique.

Une soirée d'échanges à la Fondation Jean-Félicien Gacha

Après les différentes étapes de la tournée à Bangangté et Bangoulap, la délégation a poursuivi son programme par un dîner organisé à la Fondation Jean-Félicien Gacha.

Ce deuxième temps de la journée a offert un cadre supplémentaire de rencontres et d'échanges entre les représentants allemands, les responsables de la coopération au Cameroun et les acteurs économiques et institutionnels présents.

Au-delà des visites d'entreprises, cette rencontre a permis de souligner l'importance du dialogue entre les partenaires allemands et camerounais pour faire émerger des initiatives concrètes de coopération.

La Fondation Jean-Félicien Gacha, qui accueille cette rencontre, a ainsi constitué un cadre de convivialité et de rapprochement entre les différents participants.

BMZ, GIZ et diaspora : quelles perspectives?

La visite de M. Knut Gummert ouvre des perspectives intéressantes pour la mobilisation des compétences de la diaspora camerounaise au bénéfice des territoires d'origine.

Le BMZ, en tant que ministère fédéral allemand chargé de la coopération économique et du développement, et la GIZ, en tant qu'acteur majeur de la mise en œuvre de projets de coopération internationale, représentent des interlocuteurs importants dans la recherche de partenariats institutionnels et techniques.

Pour les entreprises visitées, notamment TechnoPark de Bangangté, l'enjeu consiste désormais à transformer les échanges en projets structurés, assortis d'objectifs mesurables, de partenaires identifiés et de mécanismes de financement adaptés.

Le département du Ndé pourrait ainsi devenir un espace d'expérimentation et de développement de nouvelles formes de coopération entre les compétences camerounaises

établies en Allemagne et les établissements de formation professionnelle locaux.Former au Cameroun, apprendre en Allemagne et entreprendre dans le Ndé

La tournée du 25 octobre 2026 rappelle qu'au-delà des transferts financiers, la diaspora constitue également une source importante de connaissances, d'expériences professionnelles, de technologies et de réseaux internationaux.

Pour TechnoPark de Bangangté, la perspective d'un programme d'échange avec les centres de formation professionnelle allemands représente une opportunité de construire un partenariat durable, orienté vers la qualification des jeunes, la modernisation des équipements pédagogiques et le développement de nouvelles compétences industrielles.

Une coopération qui pourrait contribuer à rapprocher davantage les systèmes de formation professionnelle camerounais et allemand, tout en offrant aux jeunes de nouvelles perspectives de mobilité, d'emploi et d'entrepreneuriat.

L'ambition est claire : faire de la diaspora un pont entre le Cameroun et l'Allemagne, entre les savoir-faire et les technologies, mais surtout entre la formation professionnelle et le développement économique local.