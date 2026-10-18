Avec 29 filières annoncées dans les domaines du bâtiment, des métiers techniques, du numérique, de la gestion et de l’élevage, le Centre de Formation Professionnelle Fondation Motana Académie (CFP-FMA) entend contribuer au développement des compétences et à l’insertion professionnelle à Bangangté, dans le département du Ndé, au Cameroun.

« Se former aujourd’hui, c’est bâtir demain ! »

Face aux défis de l’emploi des jeunes et aux besoins croissants en main-d’œuvre qualifiée, la formation professionnelle apparaît comme un levier essentiel du développement économique et social. À Bangangté, la Fondation Motana Académie (CFP-FMA) inscrit son action dans cette dynamique en mettant en avant une offre de formation diversifiée, orientée vers les métiers pratiques, techniques et numériques.

Placée sous la devise « Éducation • Excellence • Leadership », la structure affiche une ambition claire : permettre aux apprenants d’acquérir des compétences utiles à leur avenir professionnel, tout en encourageant l’autonomie, la qualification et l’esprit d’initiative.

Son slogan, « Se former aujourd’hui, c’est bâtir demain ! », résume cette vision d’une formation tournée vers l’avenir et les réalités du marché du travail.

Une offre de formation diversifiée pour répondre aux besoins du marché

Le CFP-FMA annonce 29 filières couvrant plusieurs secteurs d’activité. Cette diversité permet de s’adresser à des profils variés, qu’il s’agisse de jeunes souhaitant apprendre un métier manuel, de candidats intéressés par les professions techniques ou de personnes désireuses de développer des compétences dans le numérique et la gestion.

Dans le secteur du bâtiment et des travaux techniques, le centre propose notamment la topographie, l’architecture, le ferraillage et le coffrage bâtiment, la géotechnique, l’ingénierie structure, la maçonnerie, le carrelage, la plomberie et les installations sanitaires, l’électricité bâtiment, la charpente bois ainsi que la menuiserie bois, métallique et aluminium.

Les formations en décoration en béton composé, décoration en staff, laquage et peinture bâtiment complètent cette offre. Ces métiers interviennent à différentes étapes de la construction, de la préparation technique des projets aux travaux de finition.

Le centre annonce également une filière en machinisme, destinée à intéresser les apprenants aux équipements et aux activités techniques nécessitant des compétences pratiques.

Dans un contexte où la maîtrise des outils numériques prend une place grandissante dans les entreprises, le CFP-FMA s’intéresse aussi aux métiers du digital et de la bureautique. Son catalogue comprend l’infographie, le graphisme de production, le secrétariat bureautique, le métier de webmestre, la comptabilité informatisée de gestion, le community management, le marketing digital et le commerce électronique.

La maintenance des réseaux informatiques et le montage audiovisuel figurent également parmi les spécialités annoncées. Cette orientation numérique ouvre des perspectives dans les services aux entreprises, la communication, la création de contenus et l’accompagnement de la transformation digitale des organisations.

Des compétences pour entreprendre et gérer une activité

Au-delà des métiers manuels et techniques, le CFP-FMA propose des formations qui peuvent contribuer au fonctionnement des entreprises et des organisations.

La gestion des ressources et la comptabilité informatisée de gestion répondent notamment aux besoins de suivi administratif, d’organisation et de contrôle des activités. Le secrétariat bureautique, le community management et le marketing digital peuvent, quant à eux, aider les structures à améliorer leur communication et leur présence sur les marchés.

Pour les apprenants qui souhaitent créer leur propre activité, ces compétences peuvent constituer un point de départ vers l’entrepreneuriat. Un professionnel du bâtiment peut, par exemple, envisager la création d’une petite entreprise de travaux, tandis qu’un spécialiste du graphisme ou du marketing digital peut développer des services destinés aux commerçants, artisans et PME.

La formation professionnelle ne se limite donc pas à la recherche d’un emploi salarié : elle peut également favoriser l’auto-emploi et la création de petites entreprises, à condition d’être accompagnée de pratiques professionnelles, d’une bonne préparation à la gestion et d’une connaissance des besoins du marché.

L’élevage et la coiffure au cœur des métiers de proximité

Le catalogue du CFP-FMA comprend aussi la coiffure professionnelle pour hommes et l’élevage de volailles.

Ces deux domaines présentent des caractéristiques différentes, mais partagent un potentiel de création d’activités de proximité. La coiffure répond à des besoins réguliers de la population et peut permettre, avec une maîtrise technique et une organisation adaptées, de développer un salon ou une activité indépendante.

L’élevage de volailles peut, pour sa part, contribuer à l’approvisionnement alimentaire et à la création de revenus. Sa réussite repose toutefois sur plusieurs facteurs : la maîtrise des techniques d’élevage, l’hygiène, l’alimentation, la prévention des maladies, la gestion des coûts et l’accès aux débouchés commerciaux.

En intégrant ces filières à son offre, le centre affiche une orientation qui ne se limite pas aux métiers urbains ou aux emplois de bureau, mais prend également en compte les activités productives susceptibles de soutenir l’économie locale.

La pratique professionnelle, un enjeu déterminant

Si la diversité des filières constitue un atout potentiel, la qualité de la formation demeure un élément essentiel pour transformer les apprentissages en compétences réellement mobilisables sur le terrain.

Dans les métiers du bâtiment, par exemple, les apprenants doivent pouvoir s’exercer à la lecture de plans, aux mesures, au choix des matériaux, à l’utilisation des équipements et au respect des règles de sécurité. Dans le numérique, les travaux pratiques et la réalisation de projets permettent de développer un savoir-faire concret et de constituer un portfolio professionnel.

Pour les filières liées à l’élevage, la mise en situation doit favoriser la compréhension des cycles de production, des besoins des animaux et des règles sanitaires. Quant aux métiers de la gestion, ils gagnent à s’appuyer sur des exercices, des logiciels et des situations proches de celles rencontrées en entreprise.

Le développement de partenariats avec des artisans, des entreprises, des bureaux d’études, des exploitations agricoles et des acteurs du numérique pourrait également faciliter les stages, l’apprentissage en situation réelle et l’insertion des diplômés.

Les modalités d’admission, la durée des formations, les coûts, les équipements disponibles et les certifications préparées sont des informations que les futurs candidats sont invités à vérifier directement auprès de l’établissement.

Un centre implanté à Ngankoun, à Bangangté

La Fondation Motana Académie est située au quartier Ngankoun, à Bangangté, au Cameroun, à environ 100 mètres de la rue située en face arrière de City, selon les indications communiquées par le centre.

Pour toute demande d’information sur les filières, les inscriptions et les conditions de formation, les personnes intéressées peuvent joindre l’établissement aux numéros suivants :

• 657 814 211

• 656 447 313

• 651 085 098

Cette proximité géographique constitue un point de contact pour les jeunes de Bangangté et des localités environnantes qui souhaitent s’informer sur les possibilités de formation professionnelle.

Former aujourd’hui pour mieux préparer demain

À travers son catalogue de 29 filières, le Centre de Formation Professionnelle Fondation Motana Académie affiche une orientation qui associe métiers traditionnels, techniques de construction, compétences numériques, gestion et activités productives.

Son ambition déclarée s’inscrit dans une préoccupation majeure : faire de la qualification professionnelle un outil d’accès à l’emploi, d’autonomie économique et de développement local.

La concrétisation de cette ambition dépendra notamment de la qualité de l’encadrement pédagogique, de la disponibilité des équipements, de la place accordée aux travaux pratiques, de la reconnaissance des certifications et des liens entretenus avec le monde professionnel.

Pour les jeunes en quête d’une qualification, les personnes en reconversion et les futurs entrepreneurs, le choix d’une filière représente une première étape. L’enjeu est ensuite de transformer les connaissances acquises en compétences, puis ces compétences en opportunités professionnelles durables.

À la Fondation Motana Académie, le message est sans équivoque : « Choisis ta filière, construis ton avenir ! »

FONDATION MOTANA ACADÉMIE — CFP-FMA

Éducation • Excellence • Leadership

Formation • Compétence • Emploi