Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) annonce sa participation aux législatives et municipales de 2027, mais dénonce des refus, des surfacturations et des blocages administratifs qui menacent le dépôt des dossiers avant la date butoir du 24 novembre.

Tiriane Noah dénonce un "barrage" administratif à six jours de la clôture des candidatures

Yaoundé, 17 novembre 2026. La salle de conférence de presse est pleine. Tiriane Noah, la nouvelle présidente nationale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), prend la parole pour la première fois depuis sa désignation à la Convention du 17 octobre. Elle n'est pas venue parler de stratégie politique ou d'alliances. Elle est venue parler de paperasse. De mairies. De greffes. De sous-préfectures.

Le compte à rebours est lancé. Le 9 novembre, le corps électoral a été convoqué pour le double scrutin législatif et municipal du 7 février 2027. Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les quinze jours qui suivent, soit au plus tard le 24 novembre 2026.

Il reste quelques jours. Et c'est précisément ce que certains exploitent, dénonce la présidente du MRC. "Depuis la convocation, des milliers de nos militantes et militants, dans des dizaines de communes et plusieurs départements, se heurtent à des refus, des retards et des demandes de paiement illégales", affirme-t-elle.

Le cauchemar des pièces administratives

Le constat dressé par le MRC est d'une précision chirurgicale. Il ne s'agit pas d'une dénonciation vague, mais de cas concrets, localisés.

"Une signature refusée en mairie, comme à Mora dans l'Extrême-Nord. Un extrait d'acte de naissance facturé pour ne pas dire surfacturé comme à Douala 2e dans le Littoral. Un greffe jamais disponible comme dans la Lékié. Une attestation fiscale qui n'arrive pas."

La loi est pourtant claire, rappelle l'oratrice. L'article 295 du Code électoral prévoit la délivrance gratuite, sur papier libre, des extraits d'actes nécessaires aux candidats. "Ce qui est gratuit ne se facture pas. Ce qui est dû ne se refuse pas", martèle-t-elle.

Ces tracasseries, qu'elle qualifie d'"actes anti-républicains", ne sont pas neutres. Elles mettent en péril la participation de l'opposition. Le MRC a décidé de ne pas se laisser faire. "Chaque refus sera constaté par huissier", prévient la présidente. Une cellule juridique a été mise en place, avec des numéros de téléphone et une adresse email dédiés pour centraliser les plaintes des candidats.

Du boycott à la bataille des urnes

Cette affaire administrative s'inscrit dans un contexte politique tendu. Il y a sept ans, face à ce que le MRC considérait déjà comme des manœuvres, le parti avait choisi de boycotter les élections législatives et municipales de 2020.

Aujourd'hui, la donne a changé. "Je voudrais être encore plus claire que le 17 octobre dernier : le MRC participera au double scrutin à venir", annonce Tiriane Noah.

Le parti d'opposition veut croire à l'alternance. "Prendre le contrôle de l'Assemblée nationale avec d'autres élus des Forces du Changement et contrôler le maximum possible de communes." Un objectif assumé, qui passe désormais par les urnes, et non plus par la rue ou le boycott.

Mais pour y arriver, il faut que les candidats puissent déposer leurs dossiers. D'où les quatre demandes adressées par le MRC aux autorités compétentes : ELECAM, le ministère de l'Administration territoriale, celui de la Justice, des Finances et de la Décentralisation.

Le parti exige une instruction écrite et publique aux sous-préfets, maires et greffiers pour délivrer les pièces sans délai. Il réclame la gratuité effective des extraits d'actes, une prolongation des délais pour les cas de refus documentés par huissier, et un point de contact unique à ELECAM pour traiter les plaintes en 48 heures.

"Même si on vous le refuse, déposez votre dossier"

Face au risque de voir des centaines de candidatures invalidées pour des vices de procédure administrative, le MRC a choisi une stratégie de résistance passive. "À nos militantes et militants, je dis : déposez votre dossier, même si on vous le refuse. Gardez chaque preuve : le nom de l'autorité, la date, la pièce demandée, le constat", instruit la présidente.

Le message est clair : la bataille pour l'élection du 7 février 2027 se joue aussi, et peut-être surtout, dans les mairies et les centres des impôts dès aujourd'hui.

Le MRC en appelle aussi au Conseil constitutionnel pour qu'il "veille à la régularité de l'élection" et "à la sincérité du scrutin", conformément à l'article 43 de la loi. Un appel à la presse, aux partenaires du Cameroun et aux missions diplomatiques est également lancé pour qu'ils suivent de près les prochains jours.

La balle est désormais dans le camp des administrations. Le MRC a promis de ne rien laisser passer. Reste à voir si les mairies de Mora, de Douala 2e et de la Lékié délivreront les précieux sésames avant le 24 novembre.

Ce qui reste non vérifié

Nous n'avons pas pu obtenir le nombre exact de candidats MRC concernés par ces refus administratifs. Ni la version des maires de Mora, Douala 2e ou des autorités de la Lékié sur les faits dénoncés. Ni confirmer si des instructions officielles ont été données par le ministère de l'Administration territoriale pour remédier à la situation.

Nous avons tenté de joindre les services d'ELECAM pour obtenir leur réaction sur la mise en place d'un point de contact unique, sans succès au moment de publier.

Ces incertitudes ne sont pas des angles morts. Elles sont le reportage. Le sujet n'est pas "le MRC a-t-il raison". Le sujet est : une élection peut-elle être libre et transparente si les portes des administrations chargées d'enregistrer les candidats restent fermées ou payantes ?

La réponse, à ce stade, appartient aux électeurs, mais aussi aux institutions.

Pourquoi le MRC parle-t-il de "barrage" ?

Parce que selon Tiriane Noah, des milliers de candidats du parti n'arrivent pas à obtenir les pièces nécessaires pour déposer leurs dossiers. On leur refuse des signatures, on leur facture des actes qui devraient être gratuits, ou les greffes sont indisponibles.

Qu'est-ce que l'article 295 du Code électoral ?

C'est la loi qui dit que les administrations doivent délivrer gratuitement, sur du papier libre, les extraits d'actes (comme les actes de naissance) nécessaires aux candidats.

Combien de candidats sont concernés ?

Le MRC parle de "milliers" de militants dans "des dizaines de communes", mais nous n'avons pas pu vérifier ce chiffre de manière indépendante.

Quelles sont les villes citées ?

Mora (Extrême-Nord), Douala 2e (Littoral) et la Lékié (Centre).

Que demande le MRC ?

Une instruction écrite aux maires et greffiers, la gratuité effective, une prolongation des délais pour ceux qui ont été bloqués, et un point de contact à ELECAM pour traiter les plaintes en 48h.

Pourquoi le MRC participe-t-il cette fois-ci ?

Il y a 7 ans (en 2020), le parti avait boycotté les élections. Aujourd'hui, il a décidé de participer pour tenter de prendre le contrôle de l'Assemblée nationale et des communes.

Que doivent faire les militants bloqués ?

Déposer le dossier quand même. Garder la preuve du refus (nom de l'autorité, date) et contacter la cellule juridique du parti pour engager des recours.