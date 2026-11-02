Un incendie survenu ce lundi 2 novembre dans les installations de METAFRIQUE STEEL S.A., situées dans la zone industrielle de Bassa, à Douala, a fait quatre morts et 16 blessés graves, selon le bilan officiel. Les victimes ont été évacuées à l’Hôpital général de Douala pour une prise en charge médicale.

Descendu sur les lieux du sinistre, le gouverneur de la région du Littoral a annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les causes exactes de cet incendie. Une démarche qui devra permettre de faire la lumière sur les circonstances de ce nouveau drame industriel.

Dans un communiqué rendu public à la suite de l'incident, METAFRIQUE STEEL S.A. indique que le sinistre serait d'origine externe, tout en précisant que ses causes restent à déterminer. La société reconnaît que l'incendie a occasionné des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels. Elle confirme par ailleurs que les victimes sont actuellement prises en charge à l'Hôpital général de Douala.

L'entreprise a également exprimé sa reconnaissance aux autorités administratives de la ville pour leur intervention spontanée. Elle a, dans le même temps, rassuré les familles des victimes de sa volonté de mettre tout en œuvre pour les accompagner dans ces moments difficiles.

Ce nouvel incendie ravive le souvenir du précédent sinistre survenu en avril dernier dans cette même entreprise, qui avait coûté la vie à neuf personnes. En l'espace de quelques mois, METAFRIQUE STEEL S.A. est ainsi frappée par une nouvelle tragédie industrielle. Un nouvel épisode qui remet au centre des préoccupations les questions de sécurité et de prévention des risques dans les installations industrielles.