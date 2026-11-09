Après avoir dirigé pendant trois ans la Représentation du Port autonome de Kribi à Douala, Habib Iya rejoint Africa Global Logistics pour piloter l’intelligence artificielle et la donnée. Son itinéraire illustre la manière dont les technologies numériques s’installent, pas à pas, dans les opérations portuaires africaines.

Le 07 juillet 2023, depuis le onzième étage de la Tour Cnps, à Bonanjo, le Port autonome de Kribi (PAK) ouvrait officiellement son antenne doualaise. Habib Mohammed Iya, alors à sa direction, présentait l’espace comme un « centre d’information » destiné aux clients. Trois années plus tard, son action s’inscrit désormais dans une dynamique centrée sur les données et l’automatisation.

Au-delà de l’accueil et de l’accompagnement des usagers, il a piloté PAKAZURE, une initiative expérimentale consacrée aux outils numériques et à l’aide à la décision. Lors de la clôture de cette phase, le 26 août 2026, les résultats faisaient état de plus de 80 solutions évaluées, de 223 scénarios d’automatisation, de 56 dispositifs de reporting et d’une communauté dépassant 50 utilisateurs réguliers. Un document de synthèse, transmis au directeur général du PAK, Patrice Melom, a également formulé des propositions afin d’assurer la continuité de ces réalisations.

C’est précisément cette expérience qu’Africa Global Logistics (AGL) a retenue. Habib Iya occupe désormais, au sein de sa filiale ivoirienne, la fonction de Head of IA & Data. Sa mission englobe la définition de la stratégie d’intelligence artificielle, la gouvernance des données, la Business Intelligence ainsi que l’automatisation des opérations. Un champ d’action étendu, puisque le transit, la manutention portuaire, le transport et l’entreposage génèrent chaque jour d’importants flux d’informations.

Deux mois après son intégration, il évoquait sur LinkedIn la découverte d’un groupe doté d’une expertise remarquable et d’un écosystème applicatif traduisant une réelle maturité numérique. Selon lui, l’évolution rapide de l’IA rend obsolètes, parfois en quelques mois, des expérimentations récentes. Son ambition tient en une formule : « faire communiquer les systèmes, fiabiliser les données, transformer l’information en décisions utiles et mieux anticiper les besoins des métiers ».

L’intelligence artificielle ne pénètre pas les ports africains uniquement par les grandes déclarations. Elle progresse aussi grâce à des professionnels familiers des réalités du terrain. Habib Mohammed Iya en offre une illustration : formé à la relation client à Douala, confronté aux enjeux de la donnée à Kribi, il transporte aujourd’hui cette expertise camerounaise vers un autre pôle de la logistique portuaire africaine.