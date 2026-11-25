Selon la Banque mondiale, l'inscription du Cameroun sur la liste grise du GAFI renchérit de 200 points de base le financement du commerce des PME. Trois ans après, cinq mesures correctives restent à satisfaire.

Liste grise GAFI : la Banque mondiale chiffre à 200 points de base la prime de risque sur le crédit des PME camerounaises. Cinq réformes restent en suspens.

Le prix que les PME camerounaises paient pour la liste grise

Douala, novembre 2026. Un importateur de pièces détachées négocie une lettre de crédit avec sa banque. L'opération est simple. Le taux, moins. Il a grimpé. Pas à cause de son bilan, ni de son historique. À cause d'une liste, établie à Paris, qui range le Cameroun dans la catégorie des juridictions sous surveillance renforcée.

La Banque mondiale a mis un chiffre sur ce que les opérateurs ressentent depuis trois ans. Dans son Rapport sur la situation économique du Cameroun 2026, l'institution estime que l'inscription du pays sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) entraîne « une prime de risque supplémentaire de 200 points de base sur les financements du commerce des petites et moyennes entreprises ».

Traduction : deux points de pourcentage en plus sur le coût du crédit. Une PME qui empruntait à 8 % se retrouve à 10 %. « Toutes choses égales par ailleurs », précise la Banque mondiale, avec la prudence des institutions qui savent qu'aucun crédit n'est jamais tout à fait égal à un autre.

Le chiffre est une moyenne. Il ne dit pas combien de PME sont concernées. Il ne dit pas non plus combien d'entre elles renoncent, découragées par le taux. Mais il existe, et il est documenté. C'est déjà beaucoup.

Ce que la Banque mondiale dit (et ce qu'elle ne dit pas)

Le rapport ne se limite pas à la prime sur le crédit commercial. Il signale que les entreprises camerounaises, dans leur ensemble, font face à des écarts de taux pouvant atteindre 1 200 points de base sur les marchés. Un chiffre vertigineux, qui situe le coût du financement bien au-delà des standards régionaux.

La Banque mondiale note aussi un effet macroéconomique. Selon ses estimations, les pressions inflationnistes liées à ce renchérissement pourraient relever le taux de pauvreté « jusqu'à 1,3 point de pourcentage, soit 400 000 personnes de plus en situation de pauvreté, en l'absence de dispositifs de protection ».

Ces projections sont des modélisations. Elles dépendent d'hypothèses. Mais elles dessinent une chaîne : la liste grise renchérit le crédit, le crédit renchérit les importations, les importations renchérissent les prix, et les prix pèsent sur les ménages. Ce n'est pas une fatalité mécanique. C'est un risque documenté.

Nous avons cherché à obtenir le détail des calculs de la Banque mondiale et la méthodologie exacte de la prime de 200 points. Le rapport complet n'était pas public au moment d'écrire ces lignes. Les éléments cités proviennent des reprises de l'institution par la presse économique camerounaise.

Trois ans sur la liste, cinq réformes en suspens

Le Cameroun a été inscrit sur la liste grise le 23 juin 2023. Le GAFI reprochait alors au pays des « déficiences stratégiques » dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Vingt-quatre actions correctives avaient été identifiées.

Trois ans plus tard, où en est-on ?

Le 22 octobre 2026, à Yaoundé, le Comité national de coordination a présenté son bilan. Dix-neuf actions sur vingt-quatre ont été réalisées de manière satisfaisante, contre onze en février 2026. Le taux d'exécution est passé de 46 % à environ 79 %.

Le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, a présidé la session. Cinq actions restent à finaliser. Elles concernent « la supervision fondée sur les risques, les contrôles du secteur non financier, l'application de sanctions effectives et la gestion des avoirs criminels ».

Le GAFI, dans son évaluation de juin 2026, pointait déjà ces mêmes chantiers. Il reconnaissait des progrès, notamment dans la transmission de renseignements financiers et les saisies aux frontières. Il signalait cependant des besoins persistants : un contrôle plus rigoureux des banques et des institutions non bancaires, des échanges sécurisés avec la cellule de renseignement financier, des mécanismes de confiscation plus efficaces, et une application effective des sanctions ciblées contre le financement du terrorisme et de la prolifération.

Certaines de ces réformes sont techniques. D'autres touchent à des équilibres institutionnels. Toutes ont un point commun : elles ne produisent pas de résultats visibles immédiatement. C'est précisément ce que le GAFI attend.

Pourquoi le Cameroun n'est pas sorti

Le 30 octobre 2026, à Paris, le GAFI a publié sa mise à jour. Monaco, la Bulgarie, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo ont quitté la liste grise. Le Cameroun, non.

L'organisation a maintenu Yaoundé sous surveillance renforcée, estimant que « des efforts supplémentaires restent nécessaires pour rendre pleinement opérationnel son dispositif de lutte contre les flux financiers illicites ».

Une nuance importante, souvent mal comprise. Le GAFI précise que l'inscription sur la liste grise ne constitue pas, en elle-même, une recommandation d'appliquer des mesures de vigilance renforcée à l'égard du pays. Ce n'est pas un appel à rompre les relations financières. C'est un signal.

Mais un signal qui coûte cher. Les banques correspondantes, en Europe et ailleurs, intègrent ce signal dans leurs grilles de risques. Elles multiplient les contrôles de conformité. Elles répercutent ces frais sur leurs clients camerounais. « Le maintien du pays sur la liste grise pousse les banques étrangères à multiplier les contrôles de conformité », résume Écomatin.

Le GAFI lui-même reconnaît que « les échéances du Cameroun, d'Haïti et du Soudan du Sud ont également toutes expiré ». Le calendrier initial prévoyait une sortie en septembre 2025. Il est dépassé.

Le vrai enjeu : la confiance, pas la conformité

La Cameroun Tribune, dans un éditorial du 4 novembre 2026, pose la question qui compte. « Le nombre d'actions déclarées achevées au niveau national ne saurait être confondu avec leur validation définitive par le GAFI », écrit le quotidien gouvernemental. « La véritable question n'est pas seulement de savoir quand le Cameroun quittera la liste, mais ce qui aura durablement changé lorsqu'il en sortira ».

C'est une manière élégante de dire que la conformité n'est pas la fin de l'histoire. Une loi adoptée ne prouve pas qu'une enquête financière aboutit. Une institution créée ne garantit pas qu'elle a les moyens de fonctionner.

Le GAFI examine des résultats. Pas des textes. Et les résultats, en matière de saisie, de confiscation et de sanctions effectives, se mesurent en affaires jugées, en avoirs récupérés, en réseaux démantelés. Pas en rapports.

Le Cameroun prépare une visite d'évaluation pour 2027. Une délégation du GAFI pourrait se déplacer sur place. Mais cette visite, si elle a lieu, ne vaudra pas sortie automatique. Elle vérifiera si les réformes sont durables. La décision finale appartiendra au GAFI.

Et pendant ce temps, les PME paient

La macroéconomie a ses indicateurs. Les PME ont leurs réalités.

Une PME qui importe des intrants paie 2 points de plus qu'une entreprise marocaine ou ivoirienne, toutes choses égales par ailleurs. Une PME qui exporte attend ses paiements plus longtemps, parce que la banque correspondante a renforcé ses vérifications. Une PME qui cherche un crédit à moyen terme se heurte à des écarts de taux qui atteignent 1 200 points de base.

Ces surcoûts ne sont pas une abstraction. Ils se traduisent en trésorerie, en emplois, en compétitivité. La Banque mondiale évoque un risque pour « les emplois salariés dans l'industrie manufacturière et dans les secteurs tournés vers l'exportation et le commerce ».

Nous avons tenté de joindre le groupement des PME camerounaises pour recueillir des témoignages d'opérateurs directement affectés. Sans succès au moment de publier. Si des données de terrain nous parviennent, cet article sera mis à jour.

Une question, en attendant : combien de PME ont renoncé à un crédit import-export à cause de ces 2 points ? Le chiffre n'existe pas. Et c'est peut-être là le vrai problème.

C'est quoi, la liste grise du GAFI ?

C'est une liste de pays que le Groupe d'action financière considère comme ayant des faiblesses dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le Cameroun y est depuis juin 2023. Ce n'est pas une sanction, mais les banques étrangères en tiennent compte.

Pourquoi les PME paient plus cher ?

Parce que les banques correspondantes, en Europe et ailleurs, renforcent leurs contrôles sur les transactions venant du Cameroun. Elles facturent ce surcoût aux banques locales, qui le répercutent sur leurs clients. La Banque mondiale estime ce surcoût à 2 points de pourcentage.

Le Cameroun a fait 19 mesures sur 24. Pourquoi n'est-il pas sorti ?

Parce que le GAFI ne compte pas les mesures. Il regarde les résultats. Les cinq mesures restantes concernent la supervision des banques, les sanctions effectives et la confiscation des avoirs criminels. Ce sont précisément celles qui produisent des preuves concrètes.

Quand le Cameroun peut-il espérer sortir ?

Il n'y a pas de date fixe. Une visite d'évaluation est prévue en 2027. Mais elle ne garantit pas une sortie automatique. La décision appartient au GAFI, et elle dépendra des résultats démontrés.