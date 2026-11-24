C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Joseph Ayissi, entraîneur au sein de notre académie des jeunes.

Joseph avait rejoint le RCS Libramontois lors de la saison 2024-2025, en prenant en charge notre équipe U19.

Passionné par le football et la formation des jeunes, il avait poursuivi son parcours en obtenant son diplôme UEFA B, avant de prendre les rênes de notre équipe U17 IP cette saison.

Au-delà de son rôle d'entraîneur, Joseph aura contribué à l'accompagnement et à la progression de nombreux jeunes joueurs, laissant son empreinte dans la vie de notre club.

Aujourd'hui, c'est toute la famille du RCS Libramontois qui est touchée par sa disparition.

Nos pensées vont tout particulièrement à sa famille, à ses proches, ainsi qu'aux joueurs et entraîneurs qui ont partagé son parcours au sein de la Harde Mauve.

Pour lui rendre hommage et par respect , 1 minute de silence sera observée lors des rencontres de ce week-end.

Merci pour ton engagement auprès de nos jeunes, Joseph.

Repose en paix.