Une année à rassembler, à régaler et à faire vibrer la diaspora. Le Restaurant Cabaret SANAGA a célébré son premier anniversaire, porté par la reconnaissance d’un public venu nombreux saluer le travail de Marie Noël EWOLE et de son équipe.

Samedi 24 octobre, au 2, rue Léon-Blum à Palaiseau, la fête avait une saveur particulière : celle du chemin parcouru. Clients fidèles, amis et amoureux de la culture africaine avaient répondu présent pour célébrer une adresse qui, en douze mois, a su prendre sa place dans la vie festive de la diaspora.

Installé sur deux niveaux, le SANAGA fait dialoguer les plaisirs de la table et ceux de la scène. La gastronomie africaine y rencontre la musique, les retrouvailles s’y prolongent et les souvenirs du pays se partagent. Pour les Camerounais établis en France comme pour les visiteurs de passage dans l’Hexagone, ce lieu offre une chaleur familière, nourrie par l’accueil et le bonheur d’être ensemble.

Derrière cette aventure, Marie Noël EWOLE et son équipe ont su donner une âme à leur établissement. Faire vivre un restaurant-cabaret demande de la constance, de l’énergie et une attention quotidienne au public. Ce premier anniversaire venait saluer cet engagement collectif.

La célébration a ainsi réservé une place particulière aux employés les plus méritants. Une reconnaissance précieuse pour ces femmes et ces hommes dont le travail contribue, chaque jour et chaque soir, à la réputation de la maison. En les mettant à l’honneur, le SANAGA rappelait combien sa réussite repose sur une équipe.

Les remerciements allaient également aux clients fidèles, aux soutiens de la première heure et à tous ceux qui ont cru au projet. Leur présence massive, ce samedi, témoignait de l’attachement construit au fil des repas, des soirées musicales et des rencontres.

Un an de gastronomie, un an de culture, un an de liens tissés autour d’une même table. À Palaiseau, le SANAGA poursuit une aventure qui porte aussi une ambition : faire rayonner les saveurs africaines et offrir à la diaspora un espace où elle se retrouve avec fierté.