Un choc majeur du football mondial : le FC Barcelone, leader de la Liga, reçoit le Real Madrid dans le cadre de la 10e journée du championnat, ce dimanche 25 octobre 2026.

Contexte

Les hommes de Hansi Flick ont ​​remporté leurs 9 matchs de Liga, avec une différence de buts de +30 (39 buts marqués contre 9 encaissés), et comptent 5 points d'avance sur l'Atlético, deuxième. Les « Merengue » occupent la troisième place avec 21 points (2 défaites) et une différence de buts de +14 (23 buts marqués, 9 encaissés).

Statistiques clés Barcelone - Real Madrid

Le FC Barcelone a remporté 6 de ses 7 derniers affrontements face au Real.

Le FC Barcelone a marqué lors de 19 de ses 20 derniers matchs contre le Real.

Le Real a marqué lors de 9 de ses 10 derniers déplacements sur le terrain du FC Barcelone.

Lors de 23 des 25 dernières confrontations entre le Real et le FC Barcelone, moins de 6 buts ont été inscrits

Lors des 7 derniers duels entre le FC Barcelone et le Real, 11 corners ou plus ont été comptabilisés.

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Pronostic gratuit pour le match Barcelone vs Real Madrid du 25 octobre 2026

Pronostic buteurs dans le match Barcelone vs Real Madri

Yamal : 1,77

Mbappé : 1,92

Ces ​​deux joueurs sont les leaders offensifs de leurs équipes respectives et affichent une excellente forme. Nous misons sur le fait que chacun d'eux trouvera le chemin des filets lors de cette rencontre.

Pronostic corners pour le match Barcelone vs Real Madrid - Total +9,5 : 1,52

Les deux équipes disposent d'un potentiel offensif considérable, ce qui favorise l'obtention d'un nombre élevé de corners. Parier sur un total d'au moins 10 corners dans le match semble être une option judicieuse.

Pronostic score exact pour le match Barcelone vs Real Madrid - 3-1 : 12

Le FC Barcelone est invaincu en championnat et fait preuve d'une grande efficacité offensive, avec une moyenne proche de cinq buts par match. Cependant, face au Real - qui semble monter en puissance avec l'arrivée de José Mourinho - il est peu probable qu'ils parviennent à trouver le chemin des filets plus de trois fois. De son côté, le Real ne quittera certainement pas le terrain sans avoir marqué, mais inscrire plus d'un but contre Barcelone s'annonce difficile.