Le Tribunal arbitral du sport a annulé, ce mardi 24 novembre, la décision de la CAF qui avait retiré le titre au Sénégal pour l'attribuer au Maroc. L'arbitre de la finale n'a commis « aucune erreur de droit », selon Lausanne.

Le TAS rend la CAN 2025 au Sénégal et annule le tapis vert marocain. L'arbitre de la finale n'a commis « aucune erreur de droit », selon Lausanne.

Le TAS rend la CAN 2025 au Sénégal

Dix mois. C'est le temps qu'il a fallu au Tribunal arbitral du sport pour trancher ce qui restera comme l'un des feuilletons juridiques les plus rocambolesques du football africain. Ce mardi 24 novembre 2026, la plus haute instance du contentieux sportif mondial a donné raison à la Fédération sénégalaise de football, « à l'unanimité », et annulé la décision du Jury d'appel de la CAF du 17 mars 2026.

Le Sénégal est champion d'Afrique 2025. Le Maroc ne l'est plus.

Le communiqué du TAS, relayé par plusieurs médias, est d'une clarté chirurgicale. La cour basée à Lausanne estime que la décision de l'arbitre de reprendre le match ou de l'arrêter définitivement relevait de sa seule appréciation. « En sifflant la reprise du jeu, l'arbitre a considéré que les conditions pour reprendre le match étaient remplies : les deux équipes étaient à nouveau présentes sur le terrain et avaient toutes deux manifesté leur volonté de reprendre le match. »

Traduction : l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo n'a pas violé le règlement en laissant le jeu reprendre. Et son choix scelle le résultat sportif.

Ce qui s'est vraiment passé le 18 janvier à Rabat

Pour comprendre le verdict, il faut revenir à cette soirée. Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat. La finale est hachée, tendue. Dans le temps additionnel, un but est refusé au Sénégal pour une faute d'Ismaïla Sarr. Quelques instants plus tard, après recours à la VAR, l'arbitre accorde un penalty au Maroc.

Les joueurs sénégalais quittent le terrain. Pas définitivement : temporairement. Ils rentrent aux vestiaires. Le match est interrompu environ quatorze minutes.

Pendant ce temps, que se passe-t-il dans les couloirs ? Ce qui est documenté, c'est le retour des Lions sur la pelouse. Brahim Diaz manque son penalty. Et en prolongation, Pape Gueye marque. 1-0. Le Sénégal soulève le trophée.

La CAF, deux mois plus tard, décide de lui retirer. Le 17 mars, le Jury d'appel déclare le Sénégal forfait et attribue la victoire au Maroc sur tapis vert, 3-0. Motif invoqué : le retrait temporaire des joueurs, contraire aux articles 82 et 84 du règlement de la CAN.

Le Sénégal crie au « braquage administratif le plus grossier de l'histoire de notre sport ». La FSF saisit le TAS le 25 mars.

Pourquoi le TAS a suivi le Sénégal

L'argument marocain tenait en une phrase : quitter le terrain, même temporairement, c'est une infraction. Peu importe ce qui se passe après. La sanction de forfait était donc justifiée.

L'argument sénégalais tenait en une autre : l'arbitre est le seul maître du terrain. S'il a laissé reprendre, c'est qu'il a estimé les conditions remplies. Son choix ne peut pas être annulé deux mois plus tard par une commission.

Le TAS a suivi le second. « L'arbitre n'a commis aucune erreur de droit », résume France Info, citant les juges de Lausanne. Le tribunal n'a pas à revenir sur ce qui s'est passé sur la pelouse. Il juge le droit. Et le droit, ici, donne raison à l'arbitre.

Une nuance, cependant : le TAS n'a pas dit que le comportement sénégalais était exemplaire. Il a dit que la décision de l'arbitre de poursuivre le match était souveraine. Ce n'est pas la même chose.

Le secrétaire général du TAS, Matthieu Reeb, avait prévenu en octobre : le tribunal ne se prononcerait pas sur « la matérialité des événements ». Il ne s'agissait pas de savoir si les Sénégalais avaient eu tort de sortir. Il s'agissait de savoir si la CAF pouvait, deux mois après, réécrire le résultat d'un match que l'arbitre avait conduit à son terme.

La réponse est non.

Le Maroc a-t-il encore une carte à jouer ?

Techniquement, oui. La Fédération royale marocaine de football dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la notification de la sentence, pour saisir le Tribunal fédéral suisse. C'est la plus haute juridiction helvétique, et elle ne juge pas le fond du litige. Elle examine la régularité de la procédure.

Un recours devant le Tribunal fédéral n'est pas un match retour. C'est une contestation de forme. Et les chances d'obtenir une annulation sont statistiquement très faibles : le Tribunal fédéral suisse ne censure les sentences du TAS que dans des cas exceptionnels, notamment pour violation du droit d'être entendu ou incompatibilité avec l'ordre public.

Le Maroc, lui, avait déjà signalé un « incident » à la veille du verdict, évoquant un échange téléphonique entre un juge du TAS et le président de la fédération sénégalaise. Le Sénégal a démenti. Le TAS n'a pas commenté publiquement cet incident avant de rendre sa décision.

Le contexte d'une décision inédite

Il faut mesurer la rareté de ce qui vient de se produire. Le TAS annule rarement une décision d'une confédération continentale sur l'attribution d'un titre. Encore moins dans un litige entre deux fédérations qui se sont affrontées sur le terrain, puis devant les juges, pendant dix mois.

Le Sénégal avait déjà été champion d'Afrique en 2021. Ce deuxième sacre, s'il est confirmé, le place parmi les nations qui comptent durablement sur le continent. Mais il restera, comme l'écrit France Info, « à jamais entaché de la polémique » qui a suivi la finale.

Le Maroc, de son côté, perd un titre qu'il n'avait jamais gagné sur le terrain. Il avait été champion en 1976. Le deuxième, obtenu sur tapis vert, n'aura tenu que huit mois.

Ce que le verdict dit du football africain

La décision du TAS met fin à un contentieux, pas à un malaise.

Elle pose une question que la CAF devra un jour affronter : comment une instance peut-elle, deux mois après une finale, décider que le résultat n'existe plus ? Le Jury d'appel de la CAF a estimé qu'il en avait le pouvoir. Le TAS a dit qu'il avait tort.

Ce n'est pas seulement une défaite marocaine. C'est une leçon de procédure pour toute la pyramide du football africain. Les règlements existent. Mais ils ne peuvent pas être utilisés pour réécrire un match après coup, surtout quand l'arbitre a tranché sur le terrain.

Le Sénégal, lui, a réagi sobrement. La FSF a publié une photo avec cette légende : « 18 janvier 2026, 24 novembre 2026 ! Encore et toujours champion d'Afrique ».

Deux dates. Un titre. Et une procédure qui restera dans les annales.

C'est quoi, cette histoire de CAN 2025 ?

Le Sénégal a battu le Maroc 1-0 en finale, le 18 janvier 2026, à Rabat. Deux mois plus tard, la CAF a décidé de lui retirer le titre et de le donner au Maroc sur tapis vert, à cause d'une sortie temporaire des joueurs sénégalais. Le Sénégal a saisi le TAS. Et le TAS vient de lui rendre le titre.

Pourquoi la CAF avait donné le titre au Maroc ?

Parce que les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain quelques minutes après un penalty sifflé pour le Maroc. La CAF a estimé que c'était une violation du règlement. Le TAS a estimé que l'arbitre avait le droit de laisser le match reprendre.

Le TAS a dit que le Sénégal avait bien fait de sortir ?

Non. Le TAS n'a pas jugé le comportement des joueurs. Il a jugé la décision de l'arbitre. Et il a dit que l'arbitre n'avait pas commis d'erreur de droit en laissant le jeu reprendre.

Le Maroc peut encore récupérer le titre ?

Il peut saisir le Tribunal fédéral suisse dans les 30 jours. Mais ce tribunal ne juge pas le fond. Il regarde si la procédure a été régulière. Les chances d'annuler la décision du TAS sont très faibles.