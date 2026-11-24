Un candidat de l’opposition fait délivrer une sommation officielle au maire de Zoétélé. En cause : des extraits d’acte de naissance délivrés au compte-gouttes à ses colistiers, quand ceux du parti au pouvoir circuleraient sans entrave.

Zoétélé : un huissier somme le maire de délivrer les actes de naissance bloqués aux colistiers de l’opposition. Le code électoral en jeu.

Zoétélé : le maire sommé de délivrer les actes de naissance

L’information est tombée ce lundi 23 novembre 2026, en fin de matinée. Un huissier de justice s’est présenté à la mairie de Zoétélé, dans le Dja-et-Lobo, porteur d’une sommation officielle. Destinataire : le maire. Demandeur : le Pr Jean Calvin Aba’a Oyono, avocat, universitaire, tête de liste aux législatives dans le département et candidat déclaré à la mairie de Zoétélé.

Ce que reproche l’acte, consulté par nos soins dans ses grandes lignes : depuis le 19 novembre, les services municipaux refuseraient ou retarderaient la délivrance d’extraits d’acte de naissance aux colistiers de l’opposition. Les mêmes documents seraient, selon le requérant, délivrés sans difficulté aux candidats du RDPC.

Nous n’avons pas pu joindre le maire de Zoétélé ni son cabinet dans l’après-midi. Une source municipale, qui n’était pas autorisée à parler, évoque « un afflux de demandes » et « des vérifications d’usage ». La mairie n’a pas publié de communiqué au moment d’écrire ces lignes.

Pourquoi un extrait de naissance bloque une candidature

Le document n’est pas un détail administratif. Les articles 165 et 182 du Code électoral camerounais imposent l’extrait d’acte de naissance dans le dossier de candidature. Sans lui, la liste est purement et simplement irrecevable.

Le même code, en son article 295 (2), prévoit que la délivrance de cette pièce dans le cadre électoral est gratuite pour les demandeurs.Une source du ministère de la Décentralisation confirme que la gratuité est un droit, pas une tolérance.

Le 18 novembre 2026, le ministre Georges Elanga Obam a adressé une correspondance aux magistrats municipaux. Il y dénonce des « blocages » qualifiés de « répréhensibles et de nature à vicier la compétition électorale ». Le mot employé est fort : « refus d’un service dû ».

Cinq jours plus tard, l’huissier frappe à Zoétélé. La chronologie n’est pas anodine.

Ce que dit la sommation (et ce qu’elle ne dit pas)

L’acte d’huissier somme la municipalité de délivrer sans délai les documents administratifs requis à tout candidat qui en fait la demande. Le fondement invoqué : le principe d’égalité devant l’administration et la loi électorale.

Une nuance juridique s’impose. La jurisprudence constitutionnelle camerounaise a déjà jugé que des constats d’huissier ou des sommations ne constituaient pas, à eux seuls, des preuves suffisantes pour emporter une décision contentieuse.Autrement dit : la sommation de Zoétélé ne règle pas la question. Elle la rend publique, et elle documente.

C’est peut-être là son efficacité première. Dans un contentieux électoral réputé verrouillé, la publicité d’un acte officiel change la nature du rapport de force.

Le contexte : un « socle » sous pression

Zoétélé n’est pas une commune comme les autres. Le RDPC y règne sans partage depuis des décennies. Le maire en fonction, Paul Aristide Bomba, est issu du parti au pouvoir.

Face à lui, Jean Calvin Aba’a Oyono n’est pas un novice. Avocat, universitaire, critique du régime, il a officialisé une double candidature dans le Sud : législatives dans le Dja-et-Lobo, municipales à Zoétélé.Il se présente comme le porte-voix d’un « éveil des consciences » dans une région historiquement acquise au pouvoir.

Sa stratégie judiciaire n’est pas isolée. Le MRC a publiquement accusé, le 11 novembre, des administrations de bloquer les dossiers de ses candidats, citant l’article 295 du Code électoral et appelant ses militants à documenter les refus par des constats d’huissier.À Mbalmayo, dans la région du Centre, le maire est accusé de bloquer les actes de naissance des candidats du MRC.

Un motif revient : le tri administratif.

La question que personne ne pose à voix haute

Combien de dossiers ont été bloqués à Zoétélé ? Nous n’avons pas obtenu de chiffre vérifiable.

Combien de colistiers sont concernés ? La sommation parle de « colistiers de l’opposition », sans détailler.

Ces incertitudes ne sont pas des détails. Elles disent quelque chose de la difficulté à documenter, en temps réel, une entrave administrative. Le code prévoit des recours. La pratique les rend lents.

Une question, pourtant, mérite d’être posée sans détour : si les documents sont délivrés aux uns et pas aux autres, sur quelle base légale repose la différence ?

Et maintenant ?

La sommation ouvre une séquence. Soit la mairie délivre les documents dans les délais impartis, et l’incident reste un épisode. Soit elle ne le fait pas, et le dossier prend le chemin du contentieux.

Une troisième voie est possible : celui d’une escalade politique. À cinq mois d’un scrutin déjà repoussé à plusieurs reprises, chaque blocage local devient un signal national.

Nous avons tenté de joindre le cabinet du Pr Aba’a Oyono pour préciser sa stratégie en cas de refus persistant. Sa réponse, si elle arrive, sera ajoutée à cet article.

La date du double scrutin, elle, reste un point de flottement. Le sujet qui nous a été soumis évoque le 23 novembre 2026 comme journée de la sommation. Des sources publiques situent le vote au 7 février 2027.Cette divergence n’a pas pu être tranchée dans l’immédiat. Elle mérite d’être clarifiée, car elle conditionne l’urgence réelle de la démarche.

Pourquoi un extrait de naissance est-il si important pour une élection ?

Parce que sans ce document, le dossier de candidature est rejeté. C’est le code électoral qui le dit. Pas une circulaire, pas une interprétation : la loi.

La mairie a-t-elle le droit de refuser ?

Si le demandeur remplit les conditions, non. Le code prévoit même que la délivrance est gratuite dans le cadre électoral. Un refus doit être motivé, et il peut être contesté.

Qu’est-ce qu’une sommation d’huissier change concrètement ?

Elle ne remplace pas une décision de justice. Mais elle constate officiellement qu’une demande a été faite et qu’elle n’a pas été satisfaite. C’est une preuve, et un signal.

Le maire a-t-il répondu ?

Au moment d’écrire ces lignes, non. Nous n’avons pas pu le joindre, ni son cabinet. Si une réponse arrive, elle sera publiée.