Le TAS a rendu son verdict tant attendu ce mardi et a décidé d'attribuer la victoire au Sénégal, plus de dix mois après la finale

La plus haute instance juridictionnelle du sport international a décidé d’inverser la décision de la Confédération africaine de football et de rendre le titre aux Lions de la Teranga, vainqueurs (1-0) sur le terrain.

Vainqueur de la finale 0-1 le 18 janvier dernier à Rabat, le Sénégal avait été disqualifié le 17 mars par le jury d’appel de la CAF, qui avait jugé concluante une réclamation du Maroc en « application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN », les Sénégalais ayant quitté le terrain en protestation d’une décision arbitrale avant d’y revenir

"Après avoir examiné les arguments des deux parties, le collège arbitral a estimé que la décision de l'arbitre de reprendre ou d'arrêter le match relevait de sa seule compétence", a communiqué le TAS. "En sifflant pour relancer le match, l'arbitre a considéré que les conditions nécessaires à la reprise du match étaient réunies : les deux équipes étaient de retour sur le terrain et avaient toutes deux exprimé leur volonté de reprendre la partie."