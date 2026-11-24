Le coup de théâtre est tombé ce mardi, à la veille de la clôture du dépôt des candidatures.

Maurice Kamto, ancien président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), est candidat aux élections législatives du 7 février 2027 dans le département du Mfoundi, à Yaoundé.

Selon plusieurs médias et publications qui circulent depuis ce soir, dont Capitale FM et MMI News, le leader de l'opposition conduira lui-même la liste du MRC dans le Mfoundi. Des images le montrent dans un couloir d'un bâtiment officiel, en tenue traditionnelle sombre, en train de déposer son dossier de candidature.

Le visuel diffusé par African Renaissance TV est sans ambiguïté :

« Maurice KAMTO, CANDIDAT À l'élection LÉGISLATIVE 2027 DANS LE MFOUNDI ».

Un retour après le boycott de 2020



C'est un retour symbolique et stratégique.

En 2020, Maurice Kamto avait boycotté les législatives et les municipales, privant le MRC de tout élu et donc, selon le Code électoral, d'une base légale pour présenter un candidat à la présidentielle sans les 300 signatures requises.

En 2025, sa candidature à la présidentielle avait été invalidée, un épisode qui avait cristallisé la colère de ses partisans.

En se portant candidat à la députation dans le Mfoundi, le cœur politique du pouvoir, Kamto change de terrain. Il ne vise plus directement la présidence de la République, mais l'Assemblée nationale.

Ses partisans l'ont déjà compris : dans les commentaires, beaucoup le voient déjà comme « le futur président de l'Assemblée nationale ».

Pourquoi le Mfoundi?



Le choix du Mfoundi n'est pas anodin.

C'est le département de la capitale, Yaoundé. C'est aussi là où le MRC avait obtenu près de 100.000 voix aux législatives de 2013 sans obtenir aucun siège.

C'est aussi un département à forte charge symbolique, considéré comme un bastion du RDPC et de la « composante sociologique » Ekang / Beti.

Dès l'annonce, le débat a explosé sur les réseaux sociaux : certains dénoncent un « parachutage » et affirment que « le Mfoundi c'est pour les Betis », d'autres défendent le droit constitutionnel de tout Camerounais de se présenter partout au Cameroun.

D'autres encore s'interrogent : pourquoi le Mfoundi et pas les Hauts-Plateaux, son département d'origine à l'Ouest? post-010684784521132600216

Une candidature sous haute tension

Cette candidature intervient dans un contexte déjà explosif.

Les législatives et municipales du 7 février 2027 ont été convoquées par décret du 9 novembre 2026, après deux ans de reports. La clôture du dépôt des dossiers est fixée au 24 novembre 2026. 39b5

La présidente du MRC, Tiriane Nadège Noah, a dénoncé ces derniers jours les blocages administratifs subis par les candidats du parti : maires et sous-préfets qui refuseraient de signer les actes d'état civil, certificats de résidence retardés, pièces exigées. 9782

Le MRC a d'ailleurs annoncé qu'il investira les candidats de l'Alliance Politique pour le Changement (APC) sur tout le territoire, avec l'ambition affichée de la « majorité absolue ». 93bd

Dans ce climat, la candidature de Kamto est perçue par ses partisans comme un acte de résistance, et par ses détracteurs comme une manœuvre incohérente, voire opportuniste. « Il ne veut plus être président??? » ironisent certains, tandis que d'autres parlent d'un « sabotage » à venir contre sa liste. post-183908199386328008087

Que peut-il se passer maintenant?

À ce stade, la candidature a été déposée, mais elle n'est pas encore validée par ELECAM, ni par le Conseil constitutionnel en cas de contentieux.

Trois scénarios sont possibles :

1. Validation : Kamto entre en campagne dans le Mfoundi, face aux listes du RDPC et des autres partis. Le scrutin du 7 février devient un duel national à Yaoundé.

2. Rejet administratif : pour dossier incomplet ou pour non-respect des règles d'investiture. Le MRC crie déjà au blocage administratif.

3. Contentieux post-électoral : comme en 2013, où le MRC avait contesté les résultats dans plusieurs communes de Yaoundé.

Pour l'heure, le MRC n'a pas encore publié de communiqué officiel confirmant en détail la composition complète de la liste du Mfoundi.

Mais une chose est certaine : en choisissant le Mfoundi, Maurice Kamto a replacé le MRC au centre du jeu politique camerounais, six ans après le boycott qui l'en avait exclu.