Installé ambassadeur régional Youth Connekt Cameroon à Bafoussam, Orlus Fosso voit son engagement pour la formation des jeunes récompensé. De l’ASPCO DIGITAL TRAINING au futur Centre numérique Communautaire de la Mifi, il poursuit une ambition : rendre les compétences numériques accessible à tous.

C’est une nouvelle étape de son parcours consacré à la formation des jeunes et à la promotion du numérique qui commence. Le vendredi 23 octobre dans la salle de conférences des Services du Gouverneur, Orlus Fosso a été officiellement installé Ambassadeur régional Youth Connekt Cameroon par le Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Mounouna Foutsou, au cours d’une cérémonie présidée en présence du Gouverneur Awa Fonka Augustine, et de nombreuses autorités administratives. Distinction qui vient saluer plusieurs années d’engagement en faveur de la jeunesse, notamment dans les domaines de la communication, de l’inclusion numérique et de la formation professionnelle.

Orlus Fosso, un engagement de terrain au service de la jeunesse

Consultant en communication digitale, journaliste d’investigation indépendant et entrepreneur, Orlus Fosso s’est forgé une place dans l’écosystème numérique et social de Bafoussam grâce à ses activités professionnelles et associatives. Président Directeur Général d’AFROBIZ-UNIVERSAL GROUP SARL et Président du Conseil d’Administration de l’Association pour la Promotion de la Communication (ASPCO), il fait de l’accès aux compétences numériques un axe majeur de son action. Son engagement repose sur une conviction : les jeunes doivent pouvoir acquérir des compétences utiles à leur insertion professionnelle, indépendamment de leurs moyens financiers.

Cette vision prend notamment forme avec ASPCO DIGITAL TRAINING, un programme de formation gratuite qui permet aux jeunes de découvrir et de développer leurs aptitudes dans les métiers du digital. Depuis 2020, +5000 jeunes ont gracieusement bénéficié de ces formations organisées sous l’impulsion de l’ASPCO. Ces actions donnent une dimension concrète au travail d’Orlus Fosso. Au-delà de la sensibilisation, il s’attache à créer des possibilités d’apprentissage et à rapprocher les jeunes des outils qui peuvent leur ouvrir de nouvelles perspectives. C’est dans cette continuité que s’inscrit sa nomination comme ambassadeur régional de Youth Connekt Cameroon.

Youth Connekt Cameroon, un levier pour amplifier son action

Lancée initialement au Rwanda, Youth Connekt est une initiative panafricaine déployée au Cameroun conjointement par le Gouvernement et le Système des Nations Unies, notamment avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Destiné aux jeunes de 17 à 35 ans, le programme vise à les connecter aux opportunités économiques, technologiques et citoyennes. Ses différents mécanismes, notamment Youth Connekt Job, les bootcamps et les bourses, contribuent à favoriser l’employabilité, le mentorat, l’entrepreneuriat et le développement des compétences.

La nomination d’Orlus Fosso comme ambassadeur pour la région de l’Ouest lui offre un cadre supplémentaire pour promouvoir ces opportunités auprès des jeunes et contribuer à leur mise en relation avec les dispositifs d’accompagnement existants. Elle s’inscrit dans une dynamique qui rejoint son expérience de terrain : faciliter l’accès à la formation et encourager les initiatives capables de transformer les compétences en perspectives professionnelles.

8 000 bénéficiaires attendus : le pari du Centre Numérique Communautaire de la Mifi

Orlus Fosso ne compte pas s’arrêter aux formations déjà réalisées. Son prochain grand chantier porte sur la création du Centre Numérique Communautaire de la Mifi, à Bafoussam, un projet conçu pour renforcer durablement l’accès aux métiers du numérique. L’ambition est de mettre en place un centre de formation professionnelle doté d’équipements informatiques adaptés et animé par des experts. D’ici 2030, 8 000 personnes seront formées gratuitement, notamment des jeunes, des femmes, des personnes vulnérables et des déplacés internes.

Pour concrétiser cette vision novatrice, un financement estimé à 80 millions de FCFA doit être mobilisé. Les ressources recherchées permettront de mettre en place les infrastructures et les équipements nécessaires au fonctionnement du centre. Pour Orlus Fosso, ce projet représente le prolongement naturel d’ASPCO DIGITAL TRAINING : passer de formations ponctuelles à un dispositif durable, capable d'accueillir davantage de bénéficiaires et de mieux préparer les populations aux exigences d'un marché du travail en pleine transformation numérique.

Une distinction, mais surtout une responsabilité

L’installation d’Orlus Fosso comme ambassadeur Youth Connekt Cameroon marque une étape importante dans son parcours. Elle intervient après plusieurs années consacrées à la promotion de la communication, à la transmission des compétences numériques et à l’accompagnement des jeunes. Cette nouvelle responsabilité ouvre des perspectives pour renforcer les passerelles entre les jeunes, les dispositifs d’accompagnement et les opportunités offertes par l’écosystème entrepreneurial.

Mais l’ambition portée par Orlus Fosso dépasse le cadre protocolaire : elle se mesure aussi à la capacité de former davantage de bénéficiaires, de mobiliser des partenaires et de rendre les compétences numériques accessibles au plus grand nombre. Entre les résultats déjà enregistrés par ASPCO DIGITAL TRAINING et le projet du Centre numérique communautaire de la Mifi, son engagement suit une ligne directrice claire : donner aux jeunes les moyens d’apprendre, d'entreprendre et de construire leur avenir grâce au numérique. Cette distinction institutionnelle vient donc reconnaître le chemin parcouru, tout en ouvrant un nouveau chapitre au service de la jeunesse de l’Ouest.