Le processus d'investiture du RDPC à Ngomedzap, dans le département du Nyong-et-So'o dans la région du Centre, est au cœur d'une vive polémique. La liste conduite par Crescence OWONA est mise en cause après l'identification, en son sein, d'un candidat au passé administratif controversé.

Crescence OWONA, épouse de Grégoire OWONA, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et secrétaire général adjointe du Comité central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) affronte Bleue Régine TSOUNGUI epse OBAMA, la maire sortante pour le contrôle de la mairie de Ngomedzap. C'est dans ce contexte tendu que le nom de MENGUE OLAMA Élie est apparu.

Un nom déjà signalé au CNJC

Avant de se retrouver sur une liste municipale, MENGUE OLAMA Élie avait pris part au processus de désignation des responsables du Conseil national de la jeunesse du Cameroun (CNJC).

Il en avait été écarté sur décision du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, MOUNOUNA FOUTSOU, après une vérification d'identité diligentée par la Délégation générale à la Sûreté nationale.

L'administration avait été sollicitée pour s'assurer de la régularité de la situation des électeurs et des délégués prétendant à des fonctions dirigeantes au sein de l'institution de jeunesse.

Quatre actes, quatre naissances

Le résultat de ce contrôle est sans ambiguïté : pour une seule et même personne, quatre dates de naissance différentes ont été retrouvées dans les fichiers.

MENGUE OLAMA Élie est ainsi né, selon les documents consultés :

- le 13 mars 1979 ;

- le 13 mars 1983 ;

- le 13 septembre 1984 ;

- et le 13 mars 1987.

Une telle multiplicité rend impossible toute certification d'une identité unique et conforme. Elle a justifié, à l'époque, son retrait de la course au CNJC.

Sur l'affiche, au cœur du dispositif

Pourtant, ce même nom réapparaît aujourd'hui sur la scène politique locale. Sur le visuel de campagne de Crescence OWONA, MENGUE OLAMA Élie apparaît à la gauche de la tête de liste. Il serait, selon des sources locales, issu de son entourage familial.

De l'autre côté de l'affiche, à sa droite, apparaît Monsieur MBALLA AMBASSA, lui aussi présenté comme un proche de la famille.

Cette configuration alimente les critiques de ses adversaires, qui y voient une volonté de verrouiller la gestion communale autour d'un cercle restreint de proches, au détriment des règles de transparence attendues lors des investitures.