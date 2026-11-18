Bilan municipal, engagement social, réalisations structurantes, proximité avec les populations et connaissance des réalités territoriales : le parcours du maire de la Ville de Douala alimente les réflexions sur le choix du leadership du RDPC pour les prochaines municipales dans le département du Wouri.

À l’approche des élections municipales de 2027, la question du leadership des listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) dans le département du Wouri prend une dimension stratégique. Au centre des discussions figure le Dr Roger Victor Mbassa Ndinè, maire de la Ville de Douala, dont l’action à la tête de la Communauté urbaine constitue un élément important du débat sur la prochaine représentation municipale du parti.

Son bilan s’appuie notamment sur des investissements conséquents dans la voirie urbaine. Entre 2020 et 2024, la Communauté urbaine a annoncé plus de 60 milliards de FCFA d’investissements sur fonds propres pour la réhabilitation de près de 100 kilomètres de routes. À cela s’ajoutent les efforts en matière d’éclairage public, d’assainissement et d’amélioration du cadre de vie.

Mais l’action municipale ne se limite pas aux infrastructures. Le programme Occupation-Jeunes, les stages de vacances, les initiatives de sensibilisation citoyenne et les actions de proximité témoignent également d’une volonté de placer la jeunesse et l’engagement communautaire au cœur de la gouvernance locale.

L’attention accordée aux territoires moins favorisés mérite également d’être soulignée. À Manoka, la réalisation d’un centre de santé intégré à Toubé, de forages, de blocs sanitaires scolaires et d’autres équipements collectifs illustre la prise en compte des besoins des populations insulaires.

Sur le plan institutionnel, le maire a également engagé une démarche de concertation avec les élus des différentes communes d’arrondissement, les autorités traditionnelles, les parlementaires et les forces vives. Une méthode qui lui permet de confronter les politiques communautaires aux réalités des six arrondissements de Douala.

Dans cette perspective, sa candidature à la conduite de la liste du RDPC aux municipales dans le Wouri pourrait s’appuyer sur plusieurs arguments : l’expérience de la gestion municipale, la connaissance des enjeux urbains, le bilan des investissements publics et la pratique du dialogue territorial.

Pour les responsables du parti, le défi sera toutefois de concilier bilan de gestion, représentativité politique, renouvellement des générations et capacité de rassemblement des différentes sensibilités militantes.

Roger Mbassa Ndinè apparaît ainsi comme une personnalité dont le bilan et l’expérience institutionnelle méritent une place centrale dans la réflexion sur la composition de la future liste du RDPC dans le Wouri. Reste à savoir si les instances dirigeantes du parti et les différentes sensibilités militantes convergeront vers ce choix.