Me Michèle Ndoki rejoint le MP3 et conduira une liste aux locales dans le Wouri. Son angle : qui décide vraiment de nos routes et de nos marchés ?

La question tient en une phrase, et elle est posée sans détour : « Qui décide de l'état de nos routes, de l'organisation de nos marchés et de la propreté de nos rues quand nous laissons les urnes vides ? » C'est celle que Me Michèle Ndoki dit s'être posée avant de s'engager. Elle a trouvé sa réponse : rejoindre le Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple (MP3), et accepter de conduire l'une des listes du parti aux prochaines élections locales dans le département du Wouri.

Le Wouri, c'est Douala. Le poumon économique du Cameroun. Quatre arrondissements, une densité urbaine qui écrase tout, des routes qui se dégradent plus vite qu'elles ne se réparent, des marchés saturés, une salubrité qui dépend souvent de la bonne volonté d'un maire plutôt que d'un système. C'est là que Me Ndoki a choisi de se présenter. Pas dans une circonscription rurale tranquille. Dans le cœur battant de la ville.

Du MRC au MP3, un parcours qui ne date pas d'hier

Michèle Ndoki n'est pas une inconnue. Née le 31 mars 1973, avocate au barreau du Cameroun, elle a fait ses classes au Cameroon People's Party (CPP) d'Edith Kah Walla avant de rejoindre le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto. Elle en est devenue première vice-présidente nationale des femmes, puis l'une des avocates du leader du MRC devant le Conseil constitutionnel après la présidentielle de 2018.

Son engagement lui a coûté. Blessée par balle lors d'une manifestation à Douala le 26 janvier 2019, elle est arrêtée le 26 février 2019 et détenue plusieurs mois. À sa sortie, elle appelle Paul Biya à démissionner. Elle choisit ensuite l'exil pendant un temps.

Par la suite, elle quitte le MRC et cofonde le mouvement de la société civile Les Bâtisseurs de la Nation, une organisation collégiale qui se veut un espace de réengagement politique, distinct d'un parti classique. En 2024, elle explique à la DW que ce mouvement vise à « remettre la politique au cœur de la vie des Camerounais », avec une conviction : le pouvoir doit s'exercer « du bas vers le haut ».

Le ralliement au MP3 est donc un changement de nature : d'une structure de société civile à un parti politique en campagne.

Le MP3, un parti qui cherche à peser

Le MP3 est dirigé par Hiram Samuel Iyodi, candidat malheureux à la présidentielle de 2025. Ce n'est pas un poids lourd électoral. Mais c'est un parti qui a une stratégie claire pour les échéances à venir. Cameroon Tribune rapportait début novembre que le MP3 « multiplie les meetings politiques et les installations des responsables à la base », avec une approche sélective : il ne compte pas être partout, mais briguer des sièges là où il a « la certitude d'un résultat positif ».

Cette stratégie a un nom : le pragmatisme. Et elle a un corollaire. Pour gagner là où il se présente, le MP3 a besoin de figures locales capables de mobiliser au-delà du noyau militant. Me Ndoki en est une. Son nom circule à Douala depuis des années. Son passé de militante du MRC lui donne une crédibilité dans les quartiers où l'opposition a encore une base. Et son profil d'avocate et de femme de société civile lui ouvre des portes que les apparatchiks classiques ne franchissent pas.

Le 11 novembre 2026, le MP3 a également annoncé une alliance avec le Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun (MLDC) de Jimmy Yab, en vue des législatives et municipales du 7 février 2027. L'accord ne précise pas encore les modalités pratiques, ni les éventuelles candidatures communes. Mais il indique une direction : le MP3 veut construire une offre politique alternative, pas seulement une liste de plus.

Ce qu'elle propose, et ce qu'elle ne dit pas encore

L'appel de Me Ndoki est cadré sur le local. Pas de programme national. Pas de position sur la présidentielle. Des routes, des marchés, des rues. C'est une campagne municipale qui assume son objet municipal.

La formulation est habile. Elle déplace le débat de la grande politique vers la gestion quotidienne. Elle pose une question que chaque habitant de Douala se pose en descendant dans la rue : pourquoi cette route est-elle défoncée, et qui a décidé de ne pas la réparer ?

Ce qu'elle ne dit pas encore : comment elle compte financer ces réparations, quel est son programme précis pour les marchés du Wouri, ni comment elle compte composer avec une administration municipale dont les leviers budgétaires restent largement dépendants de l'État central. Nous n'avons pas pu obtenir de sa part, ni de celle du MP3, un document programmatique détaillé avant publication.

Le contexte électoral, lui, est connu. Les élections législatives et municipales sont fixées au 7 février 2027 par décret présidentiel. Le RDPC a déjà mis en place ses commissions d'investiture, avec un dispositif spécial pour le Wouri, présidé par le Pr Mouelle Kombi Narcisse. Le Wouri est officiellement un département « stratégique » le mot est du RDPC lui-même. Tout le monde le sait. Me Ndoki ne se présente pas dans un espace vide.

La question qui reste ouverte

Une avocate de la société civile peut-elle faire une campagne municipale sans devenir une figure de plus dans le décor politique camerounais ? C'est la vraie question que pose son ralliement au MP3.

Le risque, pour elle, est de perdre la crédibilité que lui donnait son extériorité. En rejoignant un parti, elle entre dans un jeu dont les règles sont écrites par d'autres. La chance, c'est que le MP3, petit parti sans appareil lourd, lui laisse peut-être une marge de manœuvre que le RDPC ou même le MRC ne lui auraient pas accordée.

Dans son appel, elle ne promet pas de victoire. Elle promet de poser la question. C'est peu. C'est beaucoup. À Douala, les municipales de 2027 se joueront peut-être sur des choses aussi simples : qui sait où sont les nids-de-poule, et qui a envie de les compter.

Qui est Michèle Ndoki ?

C'est une avocate camerounaise née le 31 mars 1973. Elle a été membre du MRC de Maurice Kamto, où elle occupait le poste de première vice-présidente nationale des femmes. Elle a ensuite cofondé le mouvement de la société civile Les Bâtisseurs de la Nation. Elle vient de rejoindre le MP3.

Qu'est-ce que le MP3 ?

C'est le Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple. Il est dirigé par Hiram Samuel Iyodi, qui a été candidat à la présidentielle de 2025. C'est un parti qui se présente de manière sélective aux élections, en ciblant les circonscriptions où il estime avoir une chance de gagner.

Michèle Ndoki va se présenter où ?

Dans le département du Wouri, qui correspond à la ville de Douala. Elle doit conduire l'une des listes du MP3 aux élections municipales. La commune exacte n'a pas encore été précisée officiellement.

Quand ont lieu les élections municipales au Cameroun ?

Le 7 février 2027. C'est la date fixée par décret du président Paul Biya. Les législatives ont lieu le même jour.

Pourquoi elle fait ça ?

Selon ses propres mots, elle veut « reprendre le contrôle de nos communes ». Elle pose la question : qui décide de l'état des routes, de l'organisation des marchés, de la propreté des rues, quand les électeurs ne votent pas ? C'est un appel à la participation locale.

Elle a un programme ?

Pas encore de programme détaillé public. Son angle est la gestion municipale quotidienne (routes, marchés, salubrité), pas les grands sujets nationaux. Nous n'avons pas pu obtenir de document programmatique complet avant publication.

Le MP3 a des alliés ?

Oui. Le MP3 a annoncé le 11 novembre 2026 une alliance avec le MLDC de Jimmy Yab, en vue des élections de février 2027. Les modalités pratiques de cette alliance n'ont pas encore été précisées.

Est-ce qu'elle est toujours au MRC ?

Non. Elle a quitté le MRC et a cofondé Les Bâtisseurs de la Nation, un mouvement de société civile. Son ralliement au MP3 est un engagement partisan distinct.

Le Wouri, c'est quoi ?

C'est le département qui correspond à la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Il comprend quatre arrondissements : Douala 1er, 2e, 3e et 4e. C'est un enjeu électoral majeur pour tous les partis.

Qu'est-ce que ça change pour Douala ?

Ça ajoute une voix à la campagne municipale, avec un profil différent des candidats classiques : une avocate, ancienne militante de l'opposition, connue pour son franc-parler. Reste à voir si cette voix se traduit en votes.