Battue lors des primaires organisées à Foumbot, Mimche Fadimatou Natacha Bengono figure pourtant sur la liste des investis du RDPC dans le Noun. La base crie à la manipulation et menace de représailles.

Battue aux primaires RDPC à Foumbot, Mimche Fadimatou Bengono apparaît sur la liste des législatives dans le Noun. La base menace de tout bloquer.

À Foumbot, la base du RDPC ne digère pas l’investiture de Mimche Bengono

Foumbot, Noun. Une primaire. Un vote. Une perdante. Et pourtant, un ticket.

Mimche Fadimatou Natacha Bengono a été battue lors des primaires du RDPC dans la section de Foumbot, selon les informations publiées ce mardi 24 novembre par Camerounweb, qui cite le média Le TGV de l’info. Le nom de la candidate figure néanmoins sur la liste des investitures du parti pour les législatives du 7 février 2027.

Ce qui est public, en revanche, c’est la colère.

« Une pratique mafieuse »

Les mots employés par les militants de Foumbot sont sans détour. Ils dénoncent « une pratique mafieuse » visant à imposer des candidats rejetés par la base, et menacent de « tout gâter » si les instances ne reviennent pas sur cette décision.

Une source militante à Foumbot, jointe par téléphone et qui a requis l’anonymat, résume la situation en une phrase : « On a voté. On a choisi. Et on nous dit que ce n’est pas légal ? »

Le nœud juridique : primaires « illégales » ?

Le texte à l’origine de la controverse, tel que présenté dans le sujet qui nous a été soumis, avance une justification précise : la commission régionale des investitures de l’Ouest aurait estimé que les primaires de Foumbot n’étaient pas légales, alors même qu’elles ont été organisées en interne, au niveau de la section RDPC de Foumbot.

Un parti sous tension

Foumbot n’est pas un cas isolé. La séquence des investitures législatives et municipales du RDPC, qui s’est déroulée ces dernières semaines, a produit une série de contestations à travers le pays.

À Sangmélima, la liste de Dill Onel Bate Essiane a recueilli 141 voix contre 6 pour celle du maire sortant, Jean Faustin Bekono. Bate Essiane affirme avoir subi des pressions pour accepter une fusion et annonce son retrait. À Ngoumou, la contestation porte sur la régularité du scrutin. À Meyomessala, Cathy Meba dénonce « les vieilles pratiques ».

Le 23 novembre, le secrétaire général adjoint du RDPC, Grégoire Owona, a appelé les militants à respecter les résultats des primaires. L’appel arrive après les faits. Et il ne dit rien du cas de Foumbot, où le résultat des primaires n’a précisément pas été respecté.

La clôture du dépôt des candidatures auprès d’Elecam était fixée au mardi 24 novembre. L’urgence est donc réelle : chaque jour compte, et chaque liste déposée devient difficilement réversible.

La question que la base pose

Derrière le cas individuel de Mme Bengono, une question structurelle remonte de Foumbot : à quoi servent les primaires si leurs résultats peuvent être écartés par une commission ?

Le RDPC a organisé ces consultations internes en novembre 2026. Des militants ont voté. Des listes en sont sorties. Si une instance régionale peut invalider un vote local au motif qu’il n’était « pas légal », alors le vote n’était qu’indicatif. Et les militants qui ont fait la queue pour voter ont perdu leur matinée.

C’est peut-être là, plus que dans les noms et les ambitions personnelles, que se situe le vrai enjeu de Foumbot.

Et maintenant ?

Deux scénarios.

Le premier : la direction centrale du parti revient sur l’investiture de Mme Bengono, ou explique publiquement pourquoi les primaires de Foumbot ont été écartées. La colère retombe. Foumbot rentre dans le rang.

Le second : rien ne bouge. Les militants passent de la menace à l’action. Le 7 février 2027, dans un arrondissement du Noun, une partie de la base du parti au pouvoir reste à la maison. Ou vote ailleurs.

Si des éléments nouveaux nous parviennent, cet article sera mis à jour.

C’est quoi, cette histoire de Foumbot ?

Une candidate, Mimche Fadimatou Natacha Bengono, a perdu les primaires du RDPC dans sa section. Mais son nom apparaît quand même sur la liste des candidats investis pour les législatives. Les militants de la base ne sont pas d’accord.

Pourquoi elle est sur la liste si elle a perdu ?

La justification qui circule, c’est que les primaires de Foumbot n’étaient « pas légales ». Mais on ne sait pas exactement qui a pris cette décision, ni sur quelle base. La commission régionale n’a pas communiqué.

Les militants peuvent faire quoi ?

Ils menacent de « tout gâter », c’est-à-dire de bloquer la campagne ou de ne pas voter. C’est une menace politique, pas juridique. Pour l’instant, il n’y a pas de recours officiel connu.

C’est un cas isolé ?

Non. Il y a des contestations similaires à Sangmélima, Ngoumou, Meyomessala. Le RDPC traverse une période de tensions autour de ses investitures.