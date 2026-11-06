Yaoundé étouffe. L’Europe promet 129 milliards FCFA pour le T3. Mais sur 229 milliards nécessaires, le chantier n’a pas de date.

Ce que le décret du 5 novembre autorise vraiment

Le 5 novembre 2026, Paul Biya a signé un décret. Le texte habilite le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire à signer un contrat de financement avec la Banque européenne d’investissement. Montant : 150 millions d’euros, soit environ 98,4 milliards FCFA.

Le même décret autorise deux autres signatures avec la BEI. Une convention de subvention à l’investissement de l’Union européenne, de 43,06 millions d’euros. Et une convention d’assistance technique, de 3,8 millions d’euros. Les deux contributions européennes représentent 46,86 millions d’euros. Le total annoncé atteint donc 196,86 millions d’euros, environ 129,1 milliards FCFA.

Le ministère de l’Habitat et du Développement urbain confirme ce montage. Une délégation de la BEI a été reçue vendredi dernier. Selon le MINHDU, le dispositif associe la Délégation de l’Union européenne, la BEI, la Banque africaine de développement et la Banque de développement des États de l’Afrique centrale.

Un décret d’habilitation ne vaut pas décaissement. Il ouvre la voie à la signature. Le texte fourni ne précise ni le calendrier des signatures, ni celui des travaux.

129 milliards FCFA : ce que l’Europe paie, ce qu’elle ne paie pas

Le projet concerné est le tronçon T3. Longueur : 22,8 km. Il reliera Nkozoa, sur la route nationale n°1, à Minkoameyos, au niveau de l’autoroute Yaoundé-Douala. La fiche technique de la BEI mentionne deux chaussées et sept échangeurs. Un premier lot prioritaire de 13 km doit relier Nkozoa à Nkong, dans la commune d’Okola.

Le coût prévisionnel du T3 est estimé à environ 229 milliards FCFA hors taxes, selon le MINHDU. Les 196,86 millions d’euros annoncés, soit environ 129,1 milliards FCFA, ne couvrent donc pas l’intégralité de l’investissement. Le MINHDU le reconnaît : le concours de la BEI et de l’Union européenne ne suffit pas.

Le reste dépend d’autres financements. Le montage associe la BAD et la BDEAC, mais le texte fourni ne donne aucun montant pour ces deux institutions. Aucun accord signé public n’est mentionné.

Pourquoi la rocade de Yaoundé bloque encore les camions

Les ports de Douala et de Kribi sont des portes d’entrée maritimes pour le Cameroun. Mais aussi pour le Tchad et la République centrafricaine. Une partie du trafic routier destiné à ces marchés traverse Yaoundé. Résultat : des poids lourds dans la circulation urbaine, des délais d’acheminement qui s’allongent, une congestion régulière.

Le T3 doit dévier ces flux vers la périphérie. L’objectif est simple : permettre aux camions de contourner le centre de Yaoundé sans le traverser. La rocade doit ainsi désengorger les principaux axes de la capitale et réduire les délais vers les pays voisins.

Sur le papier, le projet répond à un problème réel. Sur le terrain, il reste une infrastructure à construire. Le texte fourni ne donne aucune date de début des travaux.

T3 : 22,8 km, sept échangeurs et un calendrier flou

Le T3 n’est que la première section de la voie de contournement. La rocade complète doit s’étendre sur environ 90 à 95 km et traverser sept communes périphériques. Le programme prévoit aussi quatre pôles urbains : Soa, Mfou, Mbankomo et Okola.

En août 2025, le MINHDU évaluait le coût de construction de la voie de contournement à 794,7 milliards FCFA hors taxes. L’aménagement des pôles urbains était estimé à 469 milliards FCFA. Total : 1 263,7 milliards FCFA hors taxes.

Rapporté au kilomètre, le coût de la seule route approche 8,8 milliards FCFA. Avec les pôles urbains, on frôle 14 milliards FCFA le kilomètre. Ces chiffres donnent la mesure du chantier. Ils expliquent aussi pourquoi le financement du T3 ne règle pas tout.

Rocade complète : 1 263,7 milliards FCFA hors taxes

Le décret du 5 novembre est une étape administrative. Il ne pose pas la première pierre. Avant les travaux, il faut les études, les acquisitions foncières, les indemnisations et les marchés. Le texte source ne précise pas où en sont ces étapes.

Une question revient à Yaoundé : à quoi sert un financement si le chantier ne démarre pas ? La réponse appartient au gouvernement et à ses partenaires. Mais pour les usagers de la nationale 1 et de l’autoroute Yaoundé-Douala, le décret reste une promesse. Elle sera tenue le jour où les camions prendront la rocade.

Le Cameroun a-t-il déjà reçu l’argent ?

Non. Le décret habilite le ministre à signer. Le texte ne confirme aucun décaissement.

À quoi sert le prêt de 150 millions d’euros ?

À financer la construction du tronçon T3 de la voie de contournement de Yaoundé, selon le décret.

Combien coûte le T3 ?

Environ 229 milliards FCFA hors taxes, selon le MINHDU.

Le financement européen couvre-t-il tout ?

Non. Le total annoncé est de 196,86 millions d’euros, environ 129,1 milliards FCFA. Le coût estimé du T3 est de 229 milliards FCFA hors taxes.

Que finance la subvention de l’Union européenne ?

43,06 millions d’euros pour l’investissement et 3,8 millions d’euros pour l’assistance technique.

Qui sont les autres partenaires ?

Le MINHDU cite la Délégation de l’Union européenne, la BEI, la BAD et la BDEAC. Les montants de la BAD et de la BDEAC ne sont pas précisés dans le texte fourni.

Quand commencent les travaux ?

Aucune date n’est donnée dans le texte source.

Pourquoi cette rocade ?

Pour que les poids lourds et le trafic de transit contournent le centre de Yaoundé, désengorgent la capitale et réduisent les délais vers le Tchad et la RCA.