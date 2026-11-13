Dans un communiqué publié le 12 novembre 2026, la société américaine Aeternum Resources reconnaît que l’acquisition des projets miniers Gyel et Nkamouna, dans la région de l’Est du Cameroun, pourrait échouer. En cause : un manque de liquidités et un permis d’exploitation toujours attendu.

Le doute s’installe à Lomié

C’est une petite phrase noyée dans la rubrique « déclarations prospectives » d’un communiqué financier. Mais elle change tout. Le 12 novembre 2026, la société américaine Aeternum Resources a reconnu qu’elle pourrait ne pas parvenir à finaliser l’acquisition des projets Gyel et Nkamouna. Des projets porteurs de cobalt, de nickel et de manganèse, situés à Lomié, dans la région de l’Est du Cameroun.

Cette réserve sonne comme un aveu. Elle contraste violemment avec l’assurance affichée quelques semaines plus tôt. Le 22 septembre 2026, Aeternum annonçait son intention de prendre le contrôle intégral d’American Renaissance Minerals (ARM), la société qui détient le projet d’exploitation. L’opération devait être bouclée au quatrième trimestre 2026. L’échéance est désormais compromise.

Les raisons d’un échec annoncé

Dans son document, l’entreprise américaine ne cache pas ses faiblesses. Elle évoque des « besoins supplémentaires de financement », un « endettement actuel et futur » et des « flux de trésorerie opérationnels négatifs ». Autrement dit : les caisses sont vides.

La suite n’est pas plus rassurante. Aeternum pointe également « l’incertitude entourant la finalisation des acquisitions » et les difficultés à obtenir les autorisations réglementaires. Plus grave encore : le groupe reconnaît une « absence de ressources minérales, de réserves minérales et de résumés de rapports techniques ». Le flou le plus total entoure donc la viabilité économique du site.

La saga administrative du permis

Pour comprendre la situation, il faut remonter le fil des décisions administratives. L’ancien permis d’exploitation, détenu par Geovic Cameroon, avait été attribué en 2003. Il a été purement et simplement retiré par décret présidentiel le 12 février 2025. Le gisement a ensuite été récupéré par la Société nationale des mines (SONAMINES), chargée de défendre les intérêts de l’État dans le secteur.

S’ensuit une tentative de relance. La SONAMINES lance un appel d’offres international en janvier 2026 pour trouver des partenaires techniques et financiers. Peine perdue. Le 18 août 2026, la société publique annonce l’échec de la procédure. Aucune candidature n’a satisfait aux critères. La SONAMINES se déclare alors ouverte à des négociations directes, mais le mal est fait.

Un investissement à 49 milliards FCFA dans l’impasse

Les chiffres donnent le vertige. Le projet s’inscrit dans un portefeuille d’investissements de 7 milliards de dollars, issu des discussions économiques entre le Cameroun et les États-Unis. Aeternum prévoit notamment la construction d’une première unité modulaire de traitement. Coût estimé : 85 millions de dollars, soit environ 49 milliards de FCFA.

L’ambition était grande : l’ambassade des États-Unis à Yaoundé avait relayé, en septembre, l’espoir de voir la production démarrer dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur d’un éventuel nouveau permis. Mais à l’heure actuelle, ce nouveau permis n’a toujours pas été officiellement attribué à ARM par les autorités camerounaises.

Ce que nous ne savons pas

Le communiqué d’Aeternum est clair sur les risques, mais flou sur les solutions. Nous avons tenté de joindre la direction de la communication de la SONAMINES pour connaître l’état exact des négociations avec ARM. Nous n’avons pas obtenu de réponse avant publication.

De même, le ministère des Mines n’a pas communiqué sur les raisons précises du blocage. Les critères ayant conduit au rejet de toutes les offres lors de l’appel d’août 2026 n’ont pas été rendus publics. Enfin, la date à laquelle une décision finale pourrait être prise reste inconnue.

Une chose est sûre : sans permis, pas de production. Sans production, pas de retombées pour l’État. Et sans financement solide de la part d’Aeternum, le rêve de faire de Lomié un pôle mondial du cobalt risque de rester lettre morte.

C'est quoi le projet de Lomié ?

C'est un projet d'exploitation de cobalt, de nickel et de manganèse situé dans la région de l'Est du Cameroun, à Lomié. Il est considéré comme l'un des plus grands gisements inexploités.

Qui devait exploiter ce projet ?

Au départ, c'était Geovic Cameroon, qui avait obtenu un permis en 2003. Mais l'État le lui a retiré par décret présidentiel en février 2025.

Qui est Aeternum Resources ?

C'est une société américaine cotée en bourse. Elle avait annoncé en septembre 2026 son intention de racheter American Renaissance Minerals (ARM) pour prendre le contrôle du projet.

Pourquoi Aeternum doute aujourd'hui ?

Parce que l'entreprise a des problèmes financiers. Dans son communiqué, elle parle de dettes, de trésorerie négative et d'un besoin de financement supplémentaire. Elle n'est pas sûre de pouvoir boucler l'opération.

Où en est le permis d'exploitation ?

Le permis a été retiré à Geovic et confié à la SONAMINES (la société publique des mines). La SONAMINES a lancé un appel d'offres qui a échoué en août 2026. Aujourd'hui, ARM travaille avec l'État pour obtenir un nouveau permis, mais rien n'a été signé officiellement à ce jour.

Combien le projet devait-il coûter ?

Aeternum prévoyait de construire une unité de traitement pour environ 85 millions de dollars, soit 49 milliards de FCFA.

Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?

Personne ne le sait vraiment. Si Aeternum se retire, l'État devra trouver un autre partenaire. Mais pour l'instant, le projet est au point mort.